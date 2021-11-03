Никогда не пользуйтесь авито доставкой и boxberry!

Здравствуйте, хочу поделится негативным опытом использования функции «авито доставка» и способом доставки boxberry. Я продала товар на 12000р., покупатель нормальный адекватный человек, в тот же день как он оплатил заказ, я отправила посылку (18.09.2021). По началу все было нормально, были установлены адекватные сроки доставки и посылка…