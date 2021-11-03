«Яндекс.Маркет» запустит экспресс-доставку товаров в регионах Статьи редакции
Товары будут привозить с собственных складов компании.
- Предполагаемое время доставки — один-два часа. Товары будут привозить с собственных складов «Яндекс.Маркета» в тех городах, где нет «Яндекс.Лавки», рассказали «Ъ» в компании. В их число вошли Новосибирск и города в двух южных регионах страны, сообщили источники издания.
- «Яндекс» запустил новый сервис на фоне жесткой нехватки курьеров, что уже привело к росту цен на экспресс-доставку в Москве у многих сервисов и регулярным задержкам с выполнением заказов, отмечает издание. Также компания стремится конкурировать с «Самокатом» и Ozon Express, которые уже работают во всех ключевых городах России.
- В марте «Яндекс.Маркет» запустил экспресс-доставку товаров за 1-2 часа в Москве. В июле «Яндекс Go» добавил в приложение экспресс-доставку товаров из «Маркета».
Раза 3 заказывал в СПб товар экспресс доставкой - ни разу не получил. Причем нужен был срочно телефон - заказал, в итоге деньги сняли , позвонил продавец сказал Яндекс указывает ошибочно наличие , по итогу деньги вернули через дней 5 - вот и экспресс доставка. В качестве компенсации предложили 200р при покупке на кэс, смешно.
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Пришлось недавно поехать в Армению. Вызвал такси через Яндекс из аэропорта Гюмри до Еревана. Достался видавший виды мерседес из начала девяностых, что в общем-то не вызвало особого удивления - в Армении это норма.Дальше началось интересное)
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