«Яндекс» запустит в Дубае доставку продуктов из супермаркетов роботами-курьерами Статьи редакции
Услуга станет доступна в 2022 году.
«Яндекс» подписал соглашение с компанией Majid Al Futtaim, одним из крупнейших операторов торговых и развлекательных центров на Ближнем Востоке, в Африке и Центральной Азии. Об этом рассказали vc.ru в компании.
Жители Дубая смогут заказывать продукты из супермаркетов Carrefour в 2022 году. Следить за роботом можно будет в приложении MAF Carrefour. Это первое предложение с беспилотной доставкой в регионе, говорят в «Яндексе».
- Роверы «Яндекса» будут планировать маршрут сами. Они ездят по тротуарам и пешеходным зонам со скоростью до 8 км/ч.
- «Яндекс» представил роботов-курьеров в Дубае на выставке в октябре. Тогда в компании предложили роверов для работы и оценили, что для этого подходит треть города.
- Роботы «Яндекса» работают в Москве с конца 2020 года и привозят заказы из магазинов и ресторанов, работающих с «Яндекс.Едой». В июле 2021 года роверы начали работать в Мурино в Ленобласти. А в августе — доставлять заказы сервиса Grubhub в университетах США.
Учитывая, что в Дубае тротуары практически не используют, а порядок в городе хороший - до дома роверы будут доезжать легко. Ещё бы на этаж в лифте поднимались - совсем норм будет.
Не знаю, как там успехи в формировании доступной среды - но роверы добавят прогресса в эту сферу! Может, сделают доступные двери - чтобы ровно заезжал. И чтоб можно было через api открыть.
Тут все зависит от мышления - у американцев например культура предполагает продажу любого навыка. Сходил на какие-то курсы, начал сразу это применять в работе и просишь или повышения, или пересмотра своей роли в компании.
Придумал какую-то отдельную фичу и сразу придумал ей название, начал активно продвигать клиентам.
А у европейцев во много логика, что надо пройти несколько этапов, чтобы стать "достойным" чего-то.
Поэтому здорово, что у яндекса есть технологии и они их продвигают. Это правильный подход.
Добрый день. Пользуюсь Тинькофф Инвестициями (далее Тинькофф) около месяца, устраивает почти все, кроме какого-то неадекватного подхода к списанию налогов. Пишу здесь, т.к. общение с поддержкой ни к чему не привела.
До стартапа у меня была предпринимательская деятельность, опыт работы дизайнером и продактом на фрилансе и аутсорсе. Но, работая как сотрудник в других стартапах, я не понимала насколько это физически и морально сложный тип бизнеса, что стоит за каждым годом жизни такой компании.
Услуга станет доступна в 2022 году.
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