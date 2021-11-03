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Торговля
Маша Цепелева

«Яндекс» запустит в Дубае доставку продуктов из супермаркетов роботами-курьерами Статьи редакции

Услуга станет доступна в 2022 году.

  • «Яндекс» подписал соглашение с компанией Majid Al Futtaim, одним из крупнейших операторов торговых и развлекательных центров на Ближнем Востоке, в Африке и Центральной Азии. Об этом рассказали vc.ru в компании.

  • Жители Дубая смогут заказывать продукты из супермаркетов Carrefour в 2022 году. Следить за роботом можно будет в приложении MAF Carrefour. Это первое предложение с беспилотной доставкой в регионе, говорят в «Яндексе».

  • Роверы «Яндекса» будут планировать маршрут сами. Они ездят по тротуарам и пешеходным зонам со скоростью до 8 км/ч.
  • «Яндекс» представил роботов-курьеров в Дубае на выставке в октябре. Тогда в компании предложили роверов для работы и оценили, что для этого подходит треть города.
  • Роботы «Яндекса» работают в Москве с конца 2020 года и привозят заказы из магазинов и ресторанов, работающих с «Яндекс.Едой». В июле 2021 года роверы начали работать в Мурино в Ленобласти. А в августе — доставлять заказы сервиса Grubhub в университетах США.
Ровер в Дубае «Яндекс»

#новость #ровер #яндекс

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17 17 комментариев
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17 комментариев
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Олег Гущин

Вот и наступило оно … будущее 🤣 где есть любое кино, театры и магазины. Еду доставляют роботы… а люди сидят дома, эксплуатируют сантехнику)) после доставки еды.

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6
Pavel Ivanov

Вы забыли метавселенную Цукерберга, где все будут работать, жениться и покупать виртуальную недвижимость через 10 лет, хотя сейчас смеются над этим :)

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2
Petr

Скоро и говно будет само телепортироваться прямо из жопы на грядки

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0
Denis Kiselev

Учитывая, что в Дубае тротуары практически не используют, а порядок в городе хороший - до дома роверы будут доезжать легко. Ещё бы на этаж в лифте поднимались - совсем норм будет.

Не знаю, как там успехи в формировании доступной среды - но роверы добавят прогресса в эту сферу! Может, сделают доступные двери - чтобы ровно заезжал. И чтоб можно было через api открыть.

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4
Radna

Я тебе скажу ещё больше, тротуаров там нет практически, этот город не для пешеходов, это настолько не удобный город для пешехода что просто ужас. Инфраструктура только вблизи торговых центров, все остальное шоссе и развязки.

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5
Zoir I

поэтому написано в треть города доступно, наверное

Ответить
1
Denis Kiselev

Спасибо, я в курсе. Тротуары есть почти везде - но небольшие. Вдоль шоссе, конечно, нету

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0
Radna

Я тебе скажу ещё больше, тротуаров там нет практически, этот город не для пешеходов, это настолько не удобный город для пешехода что просто ужас. Инфраструктура только вблизи торговых центров, все остальное шоссе и развязки.

Ответить
0
Сергей Михайлов

По api открывать двери 😂

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0
Denis Kiselev

Входную дверь в здание - почему бы и нет?

Домофоны даже у нас почти везде, приводов нет. Приводы есть на воротах во двор зато. В общем - просто немного не доработана инфраструктура для программного доступа

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0
Сергей Михайлов

По апи открывать двери, клёвая вещь в автоматизации. Дал идею для автоматизации )

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0
Виктор Булов

Как это нелепо выглядит, когда компания с кучей косяков и отвратительным отношением к клиентам пытается выдавать свои игрушечные машинки за какие-то мега инновации.

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3
Alex Konin

Тут все зависит от мышления - у американцев например культура предполагает продажу любого навыка. Сходил на какие-то курсы, начал сразу это применять в работе и просишь или повышения, или пересмотра своей роли в компании.
Придумал какую-то отдельную фичу и сразу придумал ей название, начал активно продвигать клиентам.
А у европейцев во много логика, что надо пройти несколько этапов, чтобы стать "достойным" чего-то.
Поэтому здорово, что у яндекса есть технологии и они их продвигают. Это правильный подход.

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0
Basil

Будем как великие Нехочухи!

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2
Звенислав Николаевич
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1
Капитальный Илья

Где-то сейчас грустит мальчик в жёлтой одежде на самокате

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0
Pixel24 Фототехника

Ну точно не в Дубае)

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0
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