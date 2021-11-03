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Торговля
Евгения Евсеева

Wildberries частично ограничил центральные склады для продавцов, которые не участвуют в распродажах Статьи редакции

Вместо этого предлагают воспользоваться региональными складами или доставкой со склада продавца.

50 50 комментариев
3075 просмотров

Wildberries разослал продавцам письма об ограничениях 2 ноября, заметили пользователи vc.ru. Тем, кто не участвует в акции «День шопинга» закрыли для поставок центральные склады Коледино, Подольск и Электросталь.

Эти склады доставляют товары по всей России, региональные — в зависимости от зоны покрытия. Например, склад в Краснодаре охватывает только европейскую часть России, а склад в Новосибирске не доставляет товары в Москву.

Обновлено в 18:15: В Wildberries пояснили vc.ru, что центральные склады доступны по-прежнему при поставках по модели FBS — доставке со склада продавца.

Кроме того, маркетплейс вводит скидку 30% на логистику с региональных складов в Санкт-Петербурге, Новосибирске, Казани, Краснодаре, Екатеринбурге и Хабаровске, а также на всю логистику по товарам с любого склада, чтобы продавцы могли оптимизировать свои расходы.

В официальном чате маркетплейс объясняет, что из-за «резкого числа заказов» приоритет отдаётся продавцам, которые участвуют в акции. При этом количество товаров, которые должны быть задействованы в ней, разное — от 30% до 70%. В Wildberries рассказали vc.ru, что в акции должно участвовать не меньше 70% товара.

Скриншот из официального чата Wildberries
Скриншот из официального чата Wildberries
Скриншот из официального чата Wildberries

Вместо этого продавцам предлагают разместить товары на региональных складах или доставлять их со склада продавца. Если принять участие в акции, запрет снимут.

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Для участия необходимо установить скидки от 15% до 25% «в зависимости от оборачиваемости и категории товаров». Если продавец установит скидку, ему снизят комиссию на 5% (на 2% для товаров со склада продавца). Если не установит, комиссия вырастет на 15%, пишут продавцы.

Как долго продлятся ограничения, неизвестно. При этом проблемы с доступом к складам есть и у продавцов, которые принимают участие в акции.

  • На распродаже в ноябре 2020 года продавцы рассказывали о принудительной установке скидок со стороны Wildberries. Создателю магазина детской одежды «Кофтёныши» Александру Блохину, который одним из первых сообщил о ситуации, тогда временно заблокировали поставки на склад маркетплейса.
  • В октябре 2021-го Wildberries повысил комиссии для продавцов, которые не снизили цены для распродажи в честь 17-летия. За установку скидки маркетплейс снизил собственную комиссию.

#новость #wildberries

50 50 комментариев
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50 комментариев
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Александр Пушкин

У WB настолько пухлый бизнес, что даже такое «хамство» по отношению к продавцам, которое стало для них в порядке вещей, особо не повлияет на их позиции(

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30
Романелло Кивогенс

Так многие же поддерживают Apple в споре с Epic Games, аргументируя это во-первых, тем, что AppStore не монополист - есть ещё Google Play, а во вторых - они сами создали магазин, и они сами вправе устанавливать в нём правила. Собственно, эта же логика применима и здесь: WB - ещё даже меньше монополист, нежели Apple. Ну и никто не мешает создать собственную сеть магазинов или даже просто магазин и самому реализовывать товары.

Но вот почему-то симпатий у покупателей к WB в аналогичном противостоянии (торговая площадка - продавцы) куда меньше, нежели у той же Apple. Парадокс.

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13
роман долгополов

Противостояние Apple обезличенное,по ту сторону такая же контора аглицкими буквами названная .
В случае WB звучат фамилии,а за ними люди более отчетливо видны и вызывают больше сочуствия.

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1
Yury Molodtsov

Просто WB выглядит как гораздо более дикий капиталист и пример бизнеса по-русски, услуги которого – все-таки commodity.

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0
Хабиб Омаров

Маркетплейс из 90-х

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18
Игорь Маренков

Не помню я в 90х таких маркетплейсов

Ответить
4
Arthur Niazyan

Черкизон же

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18
Хабиб Омаров

Это был сарказм. Под 90-е я имел ввиду отношение к партнёрам (селлерам)

Ответить
6
Arthur Niazyan

я бы назвал это аллегорией

Ответить
0
Шизоидная обезьяна

Метафорой )

Ответить
1
Капитальный Илья

Здесь скорее про сам подход аналогия.

Ответить
1
Иван Иванов

Хозяин дрюкает своих крепостных, а они не перестают на него молиться)

Ответить
14
Илья Попов

Вот и вернулись в эпоху средневековья. Кто на Марс, кто в феодализм.

Ответить
2
Илья Ермушко

Скрепы же ближе, ну

Ответить
0
Basil

Озон пока очень мягкий, так сказать, маркетплейс по отношению к селлеру

Ответить
6
Макс Петров

Ой ли мягкий? Из правил продаж Озона - закрывают ВСЕ склады для тех, кто не участвует в распродаже

Ответить
2
The Cat

Не закрывают, а меняют приоритеты, ну

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0
Александр Ненадо

Сейчас посмотрел на так называемую распродажу и увидел обычные цены. Долго не искал, но при беглом просмотре не нашел даже 10% скидки от цен на рынке. О какой такой распродаже вб заявляет? По сравнению с прошлогодней акцией Яндекс маркета эта "распродажа" не стоит упоминания.
Ps товары проверял с плашкой день шопинга. ред.

Ответить
3
Капитальный Илья

WB-братки.

Ответить
2
Sergey Khohlachev

Прошёл год, а реклама «Кофтёнышей» продолжается)

Ответить
2
Дмитрий Ситков

Это неправда. Все работает. Сейчас едем сдавать товар в Коледино. При этом не участвуем в акции

Ответить
–4
John Fima

Давай пили пост пользователь с одним комментом. Пруф доказуку.

Ответить
2
Stepan Popov

Ему некогда, рабочий день в ВБ ещё не окончен)

Ответить
2
Дмитрий Ситков

Диванные войска активизировались))

Ответить
1
Илья Попов

— Хотелось бы сыграть Илью Ильича
Обломова.
— Почему?
— Как "почему"? Все первое действие можно играть, не вставая с дивана...
— Ясно... А я бы хотел сыграть
Герасима...
— А это еще почему?
— Чтобы текст не учить...🤣

Ответить
1
Stepan Popov

Так нерабочие дни в стране введены, самое время запастись попкорном и начать свящённую битву на ВЦ!

Ответить
0
Дмитрий Ситков

)))) или воруй

Ответить
1
Alexandr Zheleznikov

Благородная позиция. Wilberis достиг уровня когда начал задумываться о непосредственных потребителях их товаров. Барыги меняющие Лексусы каждый год остаются в пролёте.

Ответить
–1
Stepan Popov

О каком благородстве, пардон, идёт речь?) ВБ нагибает своих партнеров (селлеров), чтобы увеличить показатели в годовых отчетах для инвесторов, а так же сделать больше прибыли для акционеров, при снижении маржинальности у селлеров). О клиентах во всей этой затее там думают в последнюю очередь))

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3
Алексей Алексеев

Но у нас не рабство и что тогда тянет их использовать эту площадку? Значит доходы вполне приличные, даже учитывая скидки, не так ли?! А поворчать?! ну почему на жалость не подавить, что нет сверхприбылей!

Ответить
0
Евгений Ким

Какие инвесторы? Какие акционеры? У WB нет акционеров.

Ответить
0
Stepan Popov

Да, действительно, частная компания, но бенефициары, номинальные и скрытые тоже кушать хотят

Ответить
0
Walter Kovacs

Держат планку.

Ответить
1
Сергей Милосердов

Ну справедливости ради, я бы вообще минимум половину продавцов убрал с WB. Говорю с точки зрения клиента.

Ответить
1
Роман Ваничкин

А просто сделать как все, думающие, что это работает, нельзя?
Поднял стоимость на 15-25%, и скидочку на такой же процент. А лучше поднять на 25%, а скидку на 15%.
И вы при делах, и покупатели останутся при своём мнении о таких продавцах. Даже великий нимбообладатель Алиэкспресс так делает(ют). В России то любят тырить опыт навара.

Ответить
0
Иванка Сегодина

Я полагаю там вообще никто ничего не сравнивает. Посмотрите на цены "до", скидку и "после".
*цены на товары завышены в сотни раз, а потом якобы скидочка... естественно такой мрак и срам не по всем позициям.
**взять такие труселя мужу на 23 февраля якобы за 70 000р, чтобы потом не обижался на дешевые подарки =) ред.

День Шопинга: одежда в интернет-магазине…
День Шопинга: одежда
www.wildberries.ru
Ответить
2
Stepan Popov

Самое время запасаться лухари трусами 👍
П.с самый агрессивный и самый тупой маркетинг из когда-либо виденных мной 😂

Ответить
0
Ildar Karimov

Я слышал, что цену сравнивают с прошлым месяцев или со средней по товару, т.е. просто так систему не обмануть.

Ответить
0
Роман Ваничкин

Ну так, пусть ТС раскроет всю поднаготную... Заодно и суд будет объективнее.

Ответить
0
No Name
Ответить
0
Артём Житников

Ну, вам сложно что ли цены завысить заранее, а после участвовать в акции ?

Ответить
0
Stepan Popov

Думаю, при таком подходе ВБ, многие так и будут делать в последующие годы. А потребители, меньшинство, которые следят за ценами, будут жаловаться, что у нас как всегда нагнули с распродажами осенними)

Ответить
2
Тимофей Пелевин

Да уж, бедные продавцы:(

Ответить
0
Asatur Gukasyan

они не бедные, если у них мышление такое ограниченное что работают с этой помойкой

Ответить
0
jianku13

Не всё селлеру Berries, будет и великий Wild

Ответить
0
Роман Ваничкин

А какая реклама то, а? В WB скидки на товары, в распродажу 11.11, - РЕАЛЬНЫЕЭЭЭЭ!!!

Ответить
0
Nikolay Kenig

ЗАДОЛБАЛИ ЭТИ ВЕЧНЫЕ СКИДКИ И АКЦИИ!

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0
ppejwandakx

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0
Asatur Gukasyan

работал я с вайлдбериз помойка коих поискать нужно, все трусы стянут последние

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0
Эльдар

Красивое

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–1
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