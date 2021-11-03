Wildberries частично ограничил центральные склады для продавцов, которые не участвуют в распродажах Статьи редакции
Вместо этого предлагают воспользоваться региональными складами или доставкой со склада продавца.
Wildberries разослал продавцам письма об ограничениях 2 ноября, заметили пользователи vc.ru. Тем, кто не участвует в акции «День шопинга» закрыли для поставок центральные склады Коледино, Подольск и Электросталь.
Эти склады доставляют товары по всей России, региональные — в зависимости от зоны покрытия. Например, склад в Краснодаре охватывает только европейскую часть России, а склад в Новосибирске не доставляет товары в Москву.
Обновлено в 18:15: В Wildberries пояснили vc.ru, что центральные склады доступны по-прежнему при поставках по модели FBS — доставке со склада продавца.
Кроме того, маркетплейс вводит скидку 30% на логистику с региональных складов в Санкт-Петербурге, Новосибирске, Казани, Краснодаре, Екатеринбурге и Хабаровске, а также на всю логистику по товарам с любого склада, чтобы продавцы могли оптимизировать свои расходы.
В официальном чате маркетплейс объясняет, что из-за «резкого числа заказов» приоритет отдаётся продавцам, которые участвуют в акции. При этом количество товаров, которые должны быть задействованы в ней, разное — от 30% до 70%. В Wildberries рассказали vc.ru, что в акции должно участвовать не меньше 70% товара.
Вместо этого продавцам предлагают разместить товары на региональных складах или доставлять их со склада продавца. Если принять участие в акции, запрет снимут.
Для участия необходимо установить скидки от 15% до 25% «в зависимости от оборачиваемости и категории товаров». Если продавец установит скидку, ему снизят комиссию на 5% (на 2% для товаров со склада продавца). Если не установит, комиссия вырастет на 15%, пишут продавцы.
Как долго продлятся ограничения, неизвестно. При этом проблемы с доступом к складам есть и у продавцов, которые принимают участие в акции.
- На распродаже в ноябре 2020 года продавцы рассказывали о принудительной установке скидок со стороны Wildberries. Создателю магазина детской одежды «Кофтёныши» Александру Блохину, который одним из первых сообщил о ситуации, тогда временно заблокировали поставки на склад маркетплейса.
- В октябре 2021-го Wildberries повысил комиссии для продавцов, которые не снизили цены для распродажи в честь 17-летия. За установку скидки маркетплейс снизил собственную комиссию.
Так многие же поддерживают Apple в споре с Epic Games, аргументируя это во-первых, тем, что AppStore не монополист - есть ещё Google Play, а во вторых - они сами создали магазин, и они сами вправе устанавливать в нём правила. Собственно, эта же логика применима и здесь: WB - ещё даже меньше монополист, нежели Apple. Ну и никто не мешает создать собственную сеть магазинов или даже просто магазин и самому реализовывать товары.
Но вот почему-то симпатий у покупателей к WB в аналогичном противостоянии (торговая площадка - продавцы) куда меньше, нежели у той же Apple. Парадокс.
Сейчас посмотрел на так называемую распродажу и увидел обычные цены. Долго не искал, но при беглом просмотре не нашел даже 10% скидки от цен на рынке. О какой такой распродаже вб заявляет? По сравнению с прошлогодней акцией Яндекс маркета эта "распродажа" не стоит упоминания.
Ps товары проверял с плашкой день шопинга. ред.
А просто сделать как все, думающие, что это работает, нельзя?
Поднял стоимость на 15-25%, и скидочку на такой же процент. А лучше поднять на 25%, а скидку на 15%.
И вы при делах, и покупатели останутся при своём мнении о таких продавцах. Даже великий нимбообладатель Алиэкспресс так делает(ют). В России то любят тырить опыт навара.
Я полагаю там вообще никто ничего не сравнивает. Посмотрите на цены "до", скидку и "после".
*цены на товары завышены в сотни раз, а потом якобы скидочка... естественно такой мрак и срам не по всем позициям.
**взять такие труселя мужу на 23 февраля якобы за 70 000р, чтобы потом не обижался на дешевые подарки =) ред.
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