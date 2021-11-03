Вместо этого предлагают воспользоваться региональными складами — но они доставляют товары только в определённых зонах.

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Wildberries разослал продавцам письма об ограничениях 2 ноября, заметили пользователи vc.ru. Тем, кто не участвует в акции «День шопинга» закрыли для поставок центральные склады Коледино, Подольск и Электросталь.

Эти склады доставляют товары по всей России, региональные — в зависимости от зоны покрытия. Например, склад в Краснодаре охватывает только европейскую часть России, а склад в Новосибирске не доставляет товары в Москву.

Обновлено в 18:15: В Wildberries пояснили vc.ru, что центральные склады доступны по-прежнему при поставках по модели FBS — доставке со склада продавца.

Кроме того, маркетплейс вводит скидку 30% на логистику с региональных складов в Санкт-Петербурге, Новосибирске, Казани, Краснодаре, Екатеринбурге и Хабаровске, а также на всю логистику по товарам маркетплейса с любого склада, чтобы продавцы могли оптимизировать свои расходы.

В официальном чате маркетплейс объясняет, что из-за «резкого числа заказов» приоритет отдаётся продавцам, которые участвуют в акции. При этом количество товаров, которые должны быть задействованы в ней, разное — от 30% до 70%. На момент написания заметки в Wildberries не ответили vc.ru о причинах, по которым количество товаров различается.

Скриншот из официального чата Wildberries

Скриншот из официального чата Wildberries

Скриншот из официального чата Wildberries

Вместо этого продавцам предлагают разместить товары на региональных складах или доставлять их со склада продавца. Если принять участие в акции, запрет снимут.

Для участия необходимо установить скидки от 15% до 25% «в зависимости от оборачиваемости и категории товаров». Если продавец установит скидку, ему снизят комиссию на 5% (на 2% для товаров со склада продавца). Если не установит, комиссия вырастет на 15%, пишут продавцы.

Как долго продлятся ограничения, неизвестно. При этом проблемы с доступом к складам есть и у продавцов, которые принимают участие в акции.