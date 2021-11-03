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Торговля
Евгения Евсеева

Wildberries закрыл центральные склады для продавцов, которые не участвуют в распродажах Статьи редакции

Вместо этого предлагают воспользоваться региональными складами — но они доставляют товары только в определённых зонах.

30 30 комментариев
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Wildberries разослал продавцам письма об ограничениях 2 ноября, заметили пользователи vc.ru. Тем, кто не участвует в акции «День шопинга» закрыли для поставок центральные склады Коледино, Подольск и Электросталь.

Эти склады доставляют товары по всей России, региональные — в зависимости от зоны покрытия. Например, склад в Краснодаре охватывает только европейскую часть России, а склад в Новосибирске не доставляет товары в Москву.

Обновлено в 18:15: В Wildberries пояснили vc.ru, что центральные склады доступны по-прежнему при поставках по модели FBS — доставке со склада продавца.

Кроме того, маркетплейс вводит скидку 30% на логистику с региональных складов в Санкт-Петербурге, Новосибирске, Казани, Краснодаре, Екатеринбурге и Хабаровске, а также на всю логистику по товарам маркетплейса с любого склада, чтобы продавцы могли оптимизировать свои расходы.

В официальном чате маркетплейс объясняет, что из-за «резкого числа заказов» приоритет отдаётся продавцам, которые участвуют в акции. При этом количество товаров, которые должны быть задействованы в ней, разное — от 30% до 70%. На момент написания заметки в Wildberries не ответили vc.ru о причинах, по которым количество товаров различается.

Скриншот из официального чата Wildberries
Скриншот из официального чата Wildberries
Скриншот из официального чата Wildberries

Вместо этого продавцам предлагают разместить товары на региональных складах или доставлять их со склада продавца. Если принять участие в акции, запрет снимут.

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Для участия необходимо установить скидки от 15% до 25% «в зависимости от оборачиваемости и категории товаров». Если продавец установит скидку, ему снизят комиссию на 5% (на 2% для товаров со склада продавца). Если не установит, комиссия вырастет на 15%, пишут продавцы.

Как долго продлятся ограничения, неизвестно. При этом проблемы с доступом к складам есть и у продавцов, которые принимают участие в акции.

  • На распродаже в ноябре 2020 года продавцы рассказывали о принудительной установке скидок со стороны Wildberries. Создателю магазина детской одежды «Кофтёныши» Александру Блохину, который одним из первых сообщил о ситуации, тогда временно заблокировали поставки на склад маркетплейса.
  • В октябре 2021-го Wildberries повысил комиссии для продавцов, которые не снизили цены для распродажи в честь 17-летия. За установку скидки маркетплейс снизил собственную комиссию.

#новость #wildberries

30 30 комментариев
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30 комментариев
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Александр Пушкин

У WB настолько пухлый бизнес, что даже такое «хамство» по отношению к продавцам, которое стало для них в порядке вещей, особо не повлияет на их позиции(

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19
Романелло Кивогенс

Так многие же поддерживают Apple в споре с Epic Games, аргументируя это во-первых, тем, что AppStore не монополист - есть ещё Google Play, а во вторых - они сами создали магазин, и они сами вправе устанавливать в нём правила. Собственно, эта же логика применима и здесь: WB - ещё даже меньше монополист, нежели Apple. Ну и никто не мешает создать собственную сеть магазинов или даже просто магазин и самому реализовывать товары.

Но вот почему-то симпатий у покупателей к WB в аналогичном противостоянии (торговая площадка - продавцы) куда меньше, нежели у той же Apple. Парадокс.

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9
роман долгополов

Противостояние Apple обезличенное,по ту сторону такая же контора аглицкими буквами названная .
В случае WB звучат фамилии,а за ними люди более отчетливо видны и вызывают больше сочуствия.

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0
Хабиб Омаров

Маркетплейс из 90-х

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12
Игорь Маренков

Не помню я в 90х таких маркетплейсов

Ответить
4
Arthur Niazyan

Черкизон же

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9
Хабиб Омаров

Это был сарказм. Под 90-е я имел ввиду отношение к партнёрам (селлерам)

Ответить
4
Arthur Niazyan

я бы назвал это аллегорией

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0
Капитальный Илья

Здесь скорее про сам подход аналогия.

Ответить
2
Иван Иванов

Хозяин дрюкает своих крепостных, а они не перестают на него молиться)

Ответить
11
Илья Попов

Вот и вернулись в эпоху средневековья. Кто на Марс, кто в феодализм.

Ответить
0
Илья Ермушко

Скрепы же ближе, ну

Ответить
0
Basil

Озон пока очень мягкий, так сказать, маркетплейс по отношению к селлеру

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3
Макс Петров

Ой ли мягкий? Из правил продаж Озона - закрывают ВСЕ склады для тех, кто не участвует в распродаже

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1
Капитальный Илья

WB-братки.

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2
Александр Ненадо

Сейчас посмотрел на так называемую распродажу и увидел обычные цены. Долго не искал, но при беглом просмотре не нашел даже 10% скидки от цен на рынке. О какой такой распродаже вб заявляет? По сравнению с прошлогодней акцией Яндекс маркета эта "распродажа" не стоит упоминания.
Ps товары проверял с плашкой день шопинга. ред.

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2
Sergey Khohlachev

Прошёл год, а реклама «Кофтёнышей» продолжается)

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2
Walter Kovacs

Держат планку.

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1
Сергей Милосердов

Ну справедливости ради, я бы вообще минимум половину продавцов убрал с WB. Говорю с точки зрения клиента.

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1
Alexandr Zheleznikov

Благородная позиция. Wilberis достиг уровня когда начал задумываться о непосредственных потребителях их товаров. Барыги меняющие Лексусы каждый год остаются в пролёте.

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0
Stepan Popov

О каком благородстве, пардон, идёт речь?) ВБ нагибает своих партнеров (селлеров), чтобы увеличить показатели в годовых отчетах для инвесторов, а так же сделать больше прибыли для акционеров, при снижении маржинальности у селлеров). О клиентах во всей этой затее там думают в последнюю очередь))

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1
Роман Ваничкин

А просто сделать как все, думающие, что это работает, нельзя?
Поднял стоимость на 15-25%, и скидочку на такой же процент. А лучше поднять на 25%, а скидку на 15%.
И вы при делах, и покупатели останутся при своём мнении о таких продавцах. Даже великий нимбообладатель Алиэкспресс так делает(ют). В России то любят тырить опыт навара.

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0
Ildar Karimov

Я слышал, что цену сравнивают с прошлым месяцев или со средней по товару, т.е. просто так систему не обмануть.

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0
Роман Ваничкин

Ну так, пусть ТС раскроет всю поднаготную... Заодно и суд будет объективнее.

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0
No Name
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0
Тимофей Пелевин

Да уж, бедные продавцы:(

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0
jianku13

Не всё селлеру Berries, будет и великий Wild

Ответить
0
Артём Житников

Ну, вам сложно что ли цены завысить заранее, а после участвовать в акции ?

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0
Эльдар

Красивое

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–1
Дмитрий Ситков

Это неправда. Все работает. Сейчас едем сдавать товар в Коледино. При этом не участвуем в акции

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–2
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