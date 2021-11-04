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Торговля
Маша Цепелева

Ozon бесплатно оформит подписку Premium покупателям, чьи заказы отменились из-за сбоя 1 ноября Статьи редакции

Подписка даёт кешбэк за покупки, ранний доступ к распродажам и особые условия доставки.

  • «Досадно, что множество клиентов не получили товары. И мы признательны, что большинство с пониманием отнеслось к ситуации. Считаем, что это заслуживает особого статуса — на самый "распродажный" месяц года каждый клиент, чей заказ отменился из-за сбоя 1 ноября, станет Premium-покупателем», — написали представители Ozon в Telegram-канале.
  • Тем у кого есть подписка, продлят её на месяц. Ozon Premium даёт 15% кешбэк за покупки, предлагает бесплатную доставку курьером при заказе от 499 рублей, упрощённый возврат товаров, ранний доступ к распродажам «11.11» и «Чёрная пятница» и другое. Обычно подписка стоит 199 рублей в месяц.
  • Компания извинилась за неудобство перед продавцами и сообщила, что отменившиеся заказы не учитываются в показателях качества. Затраты по движению товары ритейлер взял на себя.

  • В 00:00 мск 1 ноября многие товары на Ozon стали стоить от 1 до 50 рублей. Это могло затронуть более чем сотню наименований в разных категориях. После случившегося Ozon аннулировал заказы.

#новость #ozon

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Илья

Озон бесплатно оформит свою бесплатную (себестоимость нулевая) подписку? И это все?

Накосячили и даже затрат не готовы нести?

Нда… озон с дыркой в логотипе …

Особенно жестко вот это выглядит: «Тем у кого есть подписка, продлят её на месяц.»

Рулон туалетной бумаги и то в качестве извинений лучше. Деградация маркетинга и PR

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9
Даниил Мельник

Ну доставка бесплатная..) Хотя я вот постоянный клиент Озона, и раньше просто делал шесть крупных заказов в месяц, так как на крупняк доставка бесплатная. Ну а щас, купив чисто случайно ОзонПремиум на год, я могу позволить себе донимать курьеров доставками товара даже на пятьсот рублей..)
Ещё нае-баллы есть ихние. Но "меня терзают смутные сомненья", что там таже петрушка, что и с баллами Яндекса... А ещё какие-то товары только премам можно покупать, или цены для нас особые; но что-то мне говорит, что там тоже, как с Яшей...
А! Поддержка же есть, приоритетная. Правда мне, последний месяц, отвечают чёт нифига не приоритетно...
Господи, за что я отдал тыщу-восемьсот...

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0
Александр Семёнов

Ozon Premium — бесполезный кусок говна. Убедился лично, когда преимущества премиум перестали работать.
Цитата клиентской поддержки: в вашем регионе нет преимуществ премиума, доставка на общих основаниях.
Жопошники.

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3
Andrew Lobachev

У меня 3590 рублей за год экономии с премиума, брал за 1200, на 12 месяцев, кажется. Ну т.е. в плюсе на 2390 где-то, уже.

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0
Даниил Мельник

Это вы так с доставки поднялись что ли? Так а не проще было и раньше заказывать большими партиями? Или с баллов? Так баллы щас у всех сервисов, и везде они бутафорские.
Я просто сам прем, и я вот так и не понял, зачем...

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0
Сидор

Озон сначала блокирует покупки на аккаунте. А потом дает Premium! ))) (см статью и комментарии к ней от любителя покупать ночью по рублю)

#Озон вы либо штаны наденьте. Либо крестик снимите.

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2
Алекс И

дали по 199р 🤣

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1
Dimitry Who

Нет, это рекламный ход, больше заработают на своих извинениях

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1
Леонид Бережной

Не дали. Надо же еще воспользоваться подпиской в течении месяца, а потом она сгорит.

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0
Рустам Соболев

Да если бы. Я ее за 1 в прошлом месяце приобрёл. Со второго месяца 199р

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0
Vladislav Stan

Могли бы по красоте поступить и за свой счет поставщикам оплатить, такой вау эффект бы словили и от поставщиков и от покупателей

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0
Денис Колокольцев

ваще -то один месяц подписки всем кривозубым крестьянам давали, + еще второй месяц за рубль можно было продлить) так что могли бы пострадавшим хотя бы пол года подписона с барского плеча подарить)

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0
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