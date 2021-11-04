Ozon бесплатно оформит подписку Premium покупателям, чьи заказы отменились из-за сбоя 1 ноября Статьи редакции
Подписка даёт кешбэк за покупки, ранний доступ к распродажам и особые условия доставки.
- «Досадно, что множество клиентов не получили товары. И мы признательны, что большинство с пониманием отнеслось к ситуации. Считаем, что это заслуживает особого статуса — на самый "распродажный" месяц года каждый клиент, чей заказ отменился из-за сбоя 1 ноября, станет Premium-покупателем», — написали представители Ozon в Telegram-канале.
- Тем у кого есть подписка, продлят её на месяц. Ozon Premium даёт 15% кешбэк за покупки, предлагает бесплатную доставку курьером при заказе от 499 рублей, упрощённый возврат товаров, ранний доступ к распродажам «11.11» и «Чёрная пятница» и другое. Обычно подписка стоит 199 рублей в месяц.
- Компания извинилась за неудобство перед продавцами и сообщила, что отменившиеся заказы не учитываются в показателях качества. Затраты по движению товары ритейлер взял на себя.
В 00:00 мск 1 ноября многие товары на Ozon стали стоить от 1 до 50 рублей. Это могло затронуть более чем сотню наименований в разных категориях. После случившегося Ozon аннулировал заказы.
Озон бесплатно оформит свою бесплатную (себестоимость нулевая) подписку? И это все?
Накосячили и даже затрат не готовы нести?
Нда… озон с дыркой в логотипе …
Особенно жестко вот это выглядит: «Тем у кого есть подписка, продлят её на месяц.»
Рулон туалетной бумаги и то в качестве извинений лучше. Деградация маркетинга и PR
Ну доставка бесплатная..) Хотя я вот постоянный клиент Озона, и раньше просто делал шесть крупных заказов в месяц, так как на крупняк доставка бесплатная. Ну а щас, купив чисто случайно ОзонПремиум на год, я могу позволить себе донимать курьеров доставками товара даже на пятьсот рублей..)
Ещё нае-баллы есть ихние. Но "меня терзают смутные сомненья", что там таже петрушка, что и с баллами Яндекса... А ещё какие-то товары только премам можно покупать, или цены для нас особые; но что-то мне говорит, что там тоже, как с Яшей...
А! Поддержка же есть, приоритетная. Правда мне, последний месяц, отвечают чёт нифига не приоритетно...
Господи, за что я отдал тыщу-восемьсот...
Озон сначала блокирует покупки на аккаунте. А потом дает Premium! ))) (см статью и комментарии к ней от любителя покупать ночью по рублю)
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