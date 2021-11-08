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Торговля
Nazigul Jusupova

Ozon запланировал открыть склад в Ленобласти для расширения ассортимента и скорости доставки Статьи редакции

Сделка может быть оценена в 6-7 млрд рублей.

  • Ритейлер договорился с краснодарской PST-Development о строительстве склада на 135 тысяч м² в посёлке Бугры. После завершения работ компания получит объект в долгосрочную аренду, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники на рынке недвижимости.
  • В Ozon подтвердили, что в перспективе планируется открытие новых комплексов в Ленобласти, чтобы расширить ассортимент для покупателей и предпринимателей Петербурга и северо-запада страны. В PST-Development не ответили на запрос.
  • По словам руководителя петербургского офиса JLL Андрея Амосова, это рекордная сделка для складского рынка Петербурга и одна из крупнейших за пределами Москвы и Подмосковья. Сумма сделки может составить 6,7-7 млрд рублей, считает руководитель отдела складской и индустриальной недвижимости Knight Frank St Petersburg Илья Князев.
  • Склад позволит ритейлеру обрабатывать 250–300 тысяч заказов в день и ускорить доставку товаров, отмечает партнер Data Insight Фёдор Вирин. По его словам, строительство инфраструктуры в регионах позволит разгрузить склады в Москве, но в то же время регионов с хорошей транспортной доступностью не так много.
  • Также, по данным экспертов, Ozon входит в число крупнейших арендаторов на рынке логопарков. На 30 июня 2021 года у маркетплейса есть девять комплексов общей площадью 268 тысяч м², из которых в Петербурге — 79 тысяч м² в комплексе «PNK Софийская КАД».

#новости #ozon

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greg chudnoff

Руки-загребуки

Жираф верблюжевый

Давно не видел более тупой и навязчивой рекламы, Озон, гори в аду!

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–1
Семен Переделкин

С руками пиздец какой-то, согласен. Про жирафа пока не видел (возможно и к счастью).

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0
greg chudnoff

Креатура какого-то озоновского поэта:

выбора дюжина
посуда для ужина
жираф верблюжевый
мне очень нужен он

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0
Andrew Martynov

Совсем недавно и Тверь не делала 100 тыс, а тут 250-300 🙄👍

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–1
greg chudnoff

Тверь - это такой убитый городок с бездорожьем, где даже озоновские грузовики с трудом проезжают?

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1
Никитка Хархардинов

По скорости отмены оплаченных заказов им нет равных)

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Artem Kapnist

Клиенты - наше всё. ☺️

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0
Artem Kapnist

Или пациенты)))

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