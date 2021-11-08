Ozon запланировал открыть склад в Ленобласти для расширения ассортимента и скорости доставки Статьи редакции
Сделка может быть оценена в 6-7 млрд рублей.
- Ритейлер договорился с краснодарской PST-Development о строительстве склада на 135 тысяч м² в посёлке Бугры. После завершения работ компания получит объект в долгосрочную аренду, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники на рынке недвижимости.
- В Ozon подтвердили, что в перспективе планируется открытие новых комплексов в Ленобласти, чтобы расширить ассортимент для покупателей и предпринимателей Петербурга и северо-запада страны. В PST-Development не ответили на запрос.
- По словам руководителя петербургского офиса JLL Андрея Амосова, это рекордная сделка для складского рынка Петербурга и одна из крупнейших за пределами Москвы и Подмосковья. Сумма сделки может составить 6,7-7 млрд рублей, считает руководитель отдела складской и индустриальной недвижимости Knight Frank St Petersburg Илья Князев.
- Склад позволит ритейлеру обрабатывать 250–300 тысяч заказов в день и ускорить доставку товаров, отмечает партнер Data Insight Фёдор Вирин. По его словам, строительство инфраструктуры в регионах позволит разгрузить склады в Москве, но в то же время регионов с хорошей транспортной доступностью не так много.
- Также, по данным экспертов, Ozon входит в число крупнейших арендаторов на рынке логопарков. На 30 июня 2021 года у маркетплейса есть девять комплексов общей площадью 268 тысяч м², из которых в Петербурге — 79 тысяч м² в комплексе «PNK Софийская КАД».
Китайцы срывали сроки, не отвечали на звонки, выдавали много брака и хотели присвоить наш продукт.
Приветствую подписчиков и просто читатей. Сегодня мы обсудим важную для авиационных экспедиторов новость – судоходный гигант AP “Moller Maersk” расширяется на рынке грузовых авиаперевозок, приобретая “Senator International Spedition” и добавляя тем самым пять воздушных судов.
07.11 в 23:09 имел неосторожность сделать заказ такси через Ситимобил из аэропорта Шереметьево. Вместе со мной было три человека. Итого, 4 пассажира. Жёлтый KIA Rio приехал довольно быстро и ничто не предвещало беды ровно до того момента, когда таксист, словно гром среди ясного неба, заявил, что нас целых (!) четверо, и столько человек он ни за…
Директор по логистике ПГК Михаил Петров рассказал о том, почему логисты должны быть профессиональными коммуникаторами и «жадинами».
На сайте «Госуслуги» сократился срок действия QR-кода о вакцинации от коронавируса.
Еще вчера срок действия моего сертификата на «Госуслугах» был один год, до 16 июля 2022, а сегодня стал до 16 января 2022, у коллеги сертификат действовал до 13 апреля 2022 года, а теперь всё, до 13 октября 2021 (его не пустили в магазин).
Каких-то регулирующих это…
Согласно опросу сервиса «Работа.ру» четверть работающих россиян хотели бы всегда трудиться из дома.
Действительно, а как выучить английский? Спойлер — никак. А вот овладеть языком вполне реально. Сегодня расскажем, как это сделать.
На рынке найма персонала много проблем. Часто поиск сотрудников превращается в затяжное уныние и не приводит к улучшению состояния дел. Почему бизнесу так сложно найти подходящих людей?
Помогут сформировать «зелёные» привычки и справиться с экотревожностью.