QR-коды вакцинации резко "протухли"?

На сайте «Госуслуги» сократился срок действия QR-кода о вакцинации от коронавируса.

Еще вчера срок действия моего сертификата на «Госуслугах» был один год, до 16 июля 2022, а сегодня стал до 16 января 2022, у коллеги сертификат действовал до 13 апреля 2022 года, а теперь всё, до 13 октября 2021 (его не пустили в магазин).

Каких-то регулирующих это…