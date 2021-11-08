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Торговля
Евгения Евсеева

Supreme и Tiffany представили совместную коллекцию — в неё вошли украшения и футболка Статьи редакции

Логотип на ней перекрашен из красного в фирменный цвет Tiffany.

23 23 комментария
1088 просмотров

Supreme и Tiffany выпустили видео со скейтером в белой футболке и жемчужном ожерелье с подвеской-биркой Supreme из новой коллекции.

В коллекцию вошли жемчужное колье с серебряной овальной подвеской, подвеска в виде сердца, брелок-карабин, серьги-гвоздики, браслет со звеньями в виде звезд и складной ножик.

Tiffany & Co. @TiffanyAndCo
Supreme®/Tiffany & Co. 11/11/2021

Надпись Please, return to Supreme — отсылка к коллекции украшений Tiffany с надписью Please, return to Tiffany.

Кроме того, компании выпустили футболку с перекрашенным в фирменный цвет Tiffany логотипом Supreme.

Коллекция поступит в продажу 11 ноября, пишет Bloomberg. В российских магазинах Tiffany она представлена не будет, отмечает Esquire.

#новость #tiffany #supreme

23 23 комментария
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23 комментария
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Dmitry Yashin

ОМГ, говно с говном, охуенно. И цена, вероятно, будет охуенная. Зато классный отличительный знак для долбоёбов.

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1
Демид Московский

У тебя прямо проблема с этим какая-то. Даже фобия.

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2
Dmitry Yashin

Да, фобия - тебя вот боюсь, например.

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0
Johnny Vorony

Zara круче, согласен 👍🏼

Ответить
1
Am R

Абырвалг)

Ответить
1
Dmitry Yashin

Бывает. Поправляйся.

Ответить
0
Чит Чат

Для дегенератов?

Ответить
2
Andrew Muralov

Выше уже написали, что для долбоебов.

Ответить
3
Чит Чат
Ответить
2
Макс Петров

Все это чудесно, но Supreme не продаётся в РФ

Ответить
0
Егор Жуланов

Все это чудесно, но у Supreme есть доставка в РФ

Ответить
1
Макс Петров

Ждать худи за 30 тыс несколько недель, чтобы увидеть, что не тот размер

Ответить
–1
Dima Kalinov

"В российских магазинах Tiffany она представлена не будет, отмечает Esquire." - написано русским языком.
Но ты не читать не умеешь, ни про возврат у Farfetch не слышал?

Ответить
3
Dmitry Yashin

Он просто хотел всем показать, что в тренде, а рюске - деревенщины чёрные.

Ответить
1
Степан Позняк

При чём тут Farfetch то

Ответить
–1
Andrew Muralov

Я видел в магазине "смешные цены"

Ответить
1
Dmitry Yashin

Тоже угораешь с них?

Ответить
0
Artemy

Не могу нажать на айфоне ctrl+enter, скажу здесь - после please запятая не нада.

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1
Andrew Muralov

Невыразительная хуета. Только как художественный акт интересна. Первые коллабы Supreme ещё были интересны, а этот уже совершенно пресный.

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0
Демид Московский

О каких первых коллабах речь, просто интересно?

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0
Andrew Muralov

С Луи Виттон. Это хотя бы прикольно.

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1
Демид Московский

Ожидал чего-то другого, но карабин неплох.

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0
Dmitry Yashin

Сайга как караби неплох, а это - хуета для говноедов.

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0
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