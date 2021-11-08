Supreme и Tiffany представили совместную коллекцию — в неё вошли украшения и футболка Статьи редакции
Логотип на ней перекрашен из красного в фирменный цвет Tiffany.
Supreme и Tiffany выпустили видео со скейтером в белой футболке и жемчужном ожерелье с подвеской-биркой Supreme из новой коллекции.
В коллекцию вошли жемчужное колье с серебряной овальной подвеской, подвеска в виде сердца, брелок-карабин, серьги-гвоздики, браслет со звеньями в виде звезд и складной ножик.
Надпись Please, return to Supreme — отсылка к коллекции украшений Tiffany с надписью Please, return to Tiffany.
Кроме того, компании выпустили футболку с перекрашенным в фирменный цвет Tiffany логотипом Supreme.
Коллекция поступит в продажу 11 ноября, пишет Bloomberg. В российских магазинах Tiffany она представлена не будет, отмечает Esquire.
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