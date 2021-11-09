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Торговля
Nazigul Jusupova

Wildberries добавил онлайн-бронирование алкоголя в розничных магазинах Статьи редакции

Пока услуга доступна только жителям Москвы.

  • Забронировать алкоголь можно на сайте ритейлера, сервис в ближайшее время появится в мобильном приложении, сообщили vc.ru в Wildberries.
  • Для бронирования доступны около 900 видов алкоголя. Спустя час после оформления заказа можно забрать его в розничном алкогольном магазине, бронь будет действовать три дня. Оплату принимают в самом магазине при получении товара.
  • На первом этапе услуга доступна только жителям Москвы, заказы можно забрать в сети «Алкомаркет». Компания планирует присоединить новых партнёров и расширить географию сервиса. Комиссия для продавцов алкоголя составляет 5%.
  • В августе Ozon разрешил бронировать алкоголь в магазинах SimpleWine. В России онлайн-заказ алкоголя с самовывозом доступен в «СберМегаМаркете» из сети «ВинЛаб», в «СберМаркете» из Metro, Auchan, Selgros и других.
  • Дистанционная продажа алкоголя в России запрещена с 2007 года. В 2017 году Минфин подготовил законопроект, по которому торговать алкоголем в интернете можно с 2020 года, но его не приняли. Бизнес неоднократно призывал снять ограничения.

#новости #wildberries

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