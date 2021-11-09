Wildberries добавил онлайн-бронирование алкоголя в розничных магазинах Статьи редакции
Пока услуга доступна только жителям Москвы.
- Забронировать алкоголь можно на сайте ритейлера, сервис в ближайшее время появится в мобильном приложении, сообщили vc.ru в Wildberries.
- Для бронирования доступны около 900 видов алкоголя. Спустя час после оформления заказа можно забрать его в розничном алкогольном магазине, бронь будет действовать три дня. Оплату принимают в самом магазине при получении товара.
- На первом этапе услуга доступна только жителям Москвы, заказы можно забрать в сети «Алкомаркет». Компания планирует присоединить новых партнёров и расширить географию сервиса. Комиссия для продавцов алкоголя составляет 5%.
- В августе Ozon разрешил бронировать алкоголь в магазинах SimpleWine. В России онлайн-заказ алкоголя с самовывозом доступен в «СберМегаМаркете» из сети «ВинЛаб», в «СберМаркете» из Metro, Auchan, Selgros и других.
- Дистанционная продажа алкоголя в России запрещена с 2007 года. В 2017 году Минфин подготовил законопроект, по которому торговать алкоголем в интернете можно с 2020 года, но его не приняли. Бизнес неоднократно призывал снять ограничения.
В какой-то мере иронично что эти строчки я пишу во время выполнения заказа, с другой стороны вопрос: а когда ещё?
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