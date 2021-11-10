Пока одежду можно купить в Москве и Петербурге — с примеркой после получения заказа.

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Пользователи могут заказать одежду, обувь и аксессуары разных брендов — Zolla, Zarina, FiNN Flare, Jack Wolfskin, Kerry, Tamaris и других, рассказали vc.ru в компании. «Маркет» будет расширять ассортимент, в том числе премиальными товарами.

Для развития этой категории товаров сервис обновил интерфейс, создал отдельные зоны на своём складе для правильного хранения одежды и обуви и добавил быстрые возвраты и частичный выкуп товаров.

Заказанную одежду можно получить доставкой или забрать в пункте выдачи заказов или постамате. Одежду можно примерить — в пунктах работают примерочные, а курьер может подождать 15 минут. Если что-то не подходит, заказ можно вернуть частично или полностью.

Пока новая категория доступна только в Москве и Санкт-Петербурге и для товаров со складов «Маркета». В будущем сервис будет расширяться и в других городах.

В новой категории «Маркет» сотрудничает с брендами, официальными дистрибуторами и реселлерами. Обычный продавец может подключиться, если его товары «хорошо дополняют» ассортимент сервиса.

Направление возглавит Дарья Золотухина, которая до этого отвечала за маркетинг в бизнес-группе «Яндекса» по электронной торговле и логистическим сервисам.

«Маркет» планирует, что в будущем продажа одежды будет определяющим фактором развития бизнеса маркетплейса, и хочет довести долю категории до 20% в товарообороте всех сервисов электронной коммерции «Яндекса».