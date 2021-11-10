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Торговля
Евгения Евсеева

IKEA не будет повышать цены в России — в других странах их поднимут из-за проблем с поставками Статьи редакции

В России половина производства находится внутри страны.

  • Об этом сообщил гендиректор российского отделения IKEA Понтус Эрнтелл, пишет The Bell.
  • По словам Понтуса, главная причина возможного повышения цен в других регионах — проблемы с поставками, но в России их можно решить. Например, больше половины товаров для российской IKEA производится внутри страны, а товары из Азии компания перевозит по суше и не зависит от перебоев в перевозках по морю.
  • Кроме того, IKEA отчиталась за финансовый 2021 год (отсчитывается с 1 сентября 2020 года по 31 августа 2021-го). Продажи компании в России выросли на 31%, а доля онлайн-продаж компании в России выросла с 11-12% до 20%. 2021 год стал «одним из лучших за всю историю компании», заявил Эрнтелл.
  • В ноябре IKEA предупредила о повышении цен из-за возможных проблем с поставками и больших затрат на сырьё.

#новость #ikea

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92 комментария
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Alex Petrov

К сожалению IKEA придется подымать цены и это уже есть, через замену ассортимента. Реально недорогие позиции вымываются и больше не возвращаются. Так я не смог купить дочке недорогой письменный стол , пришлось брать дороже, потому что тот который хотел пропал и не появился.

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13
Sergei Timofeyev

Со столами у них всегда было плохо. Взял за 2200 в местной шарашке. Обычный офисный, без изысков.

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1
Alex Petrov

Мне размер и дизайн, имел значение, взял в Икее другой , вместо с креслом для ребенка 7 лет, 6 тысяч

Ответить
0
Sergei Timofeyev

Икеевские столы мне не нравится. Обеденный есть, который из основания и столешки. 2999 руб. Так как было негде взять другой. А вообще - это дорого.

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0
Radna

3 тыс это недорого, это 41$.

Ответить
2
Sergei Timofeyev

Учитывая, что себестоимость произведённого не дотягивает до 1000 рублей... много! )

Ответить
1
Дрюс Уилис

Икея как производители гречки стала.
Цены не повышают, а качество и размеры продукции понижают.

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7
Виктор Якунин

Учитывая, что Икеа единственная компания, которая реально даёт гарантию в 10 лет на кухню нижнего ценового сегмента. Меняет матрацы, которым уже стукнуло лет 15 по гарантии. Трудно им не апплодировать, когда цены в стране в среднем поднялись раза в два, а они все держат их на прежнем уровне.

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15
Дрюс Уилис

Цены икея подняля одномоментно, вместе со скачком доллара примерно в 13-14г.
Из доступного магазина с качественными товарами, стала дорогим магазином, но все еще с качественными товарами.
С тех пор некоторые позиции даже подешевели, но как раз за счет ухудшения качества.
По гарантии и сервису - да, высший балл.

Ответить
4
Sergey S

Справедливости ради, товары там очень разные, есть топ по качеству за свои деньги, а есть начинающие рассыпаться еще во время сборки.

Ответить
2
Алексей Карпов

ну кстати насчёт качественных товаров поспорил бы - из всей икеевской мебели купленной в течении 10 лет - с десяток позиций - половина была местами просто явно кривой/косой - что то пришлось менять, на что то махнул рукой, особенно удивила кухонная столешница причём французкого производства, которая от малейшей влаги попавшей на стык на торцах начинала конкретно распухать - на фоне неё столешница, да и вся кухонная мебель советсткого производства были сделаны просто из неубиваемого ДСП - они кстати и по весу были чуть ли не раза в 2 тяжелее вследствие значительно более высокой плотности щитов ред.

Ответить
0
Евгений Смирнов

И как они по гарантии поменяют те кухни, которые уже не производятся (fucktum)? А то у меня там эмаль поотваливалась с фасадов.

Наеб с сохранением цен старый, как мир. В салоне стоит фурнитура блюм, ящички и двери закрываются плавно. Продают при этом хрен пойми какую фурнитуру под маркой ikea — плавное закрытие становится с громким хлопком.
Есть три пакса за разное время — во всех разные петли. Нормальные были только в самом первом.

Ответить
0
Виктор Якунин

Срок гарантии установлен и если признают случай гарантийным, то меняют на актуальную модель.

А вся эта фурнитура и тд может стоить больше каркасов. На чем зарабатывать то? На дешёвых дсп каркасе? Кто может позволить берет фасад из массива дерева, доводчики и тд Другие возьмут самый дешманский вариант и то не прогадают.

Ответить
1
Эдуард Лиринг

Кухни FUCKtum, звучит как двойное назначение

Ответить
0
Аккуратный Валера

Если выявились проблемы с фасадами, каркасами, столешницами и пр. в течение гарантийного срока 25 лет и они связаны с производственными браком или дефектами материала, то вы должны обратиться в поддержку Икеа в личном кабинете. Там вам расскажут алгоритм действий. Обычно при подтверждении брака они заменяют фасады на новые на всей кухне. Если данная кухня уже не выпускается, они предложат выбрать на замену новую из аналогичного ценового сегмента.
Также, например, если случилась проблема с фурнитурой (например определенные механизмы) и на данный момент она также не производится, то вам заменят кухню. И т.д. и т.п.
Вам нужен чек. Либо при его отсутствии можете восстановить, если приобретали используя карту Икеа family. Если нет чека и возможности восстановить, вы должны найти на кухне "шильдик" по которому будет опознана поддержкой конкретно ваша кухня и вся инфо по ней.
Вы прежде чем выражать сомнения и негатив, должны воспользоваться предложением производителя, а не предполагать то, чего не было на практике.

Ответить
0
Дмитрий О

Потому, что Икеа это гандон-мебель. Один раз использовал и можно выбрасывать.

Ответить
0
Виктор Якунин

Я и одного комментатора такого на сайте видел.

Ответить
0
Ли Си Цын

Ну так а какие есть варианты? Поднять цену - не вариант, в России покупательская не радует и так. Работать в ноль - а смысл тогда в телодвижениях? Вот и остается - снижать себестоимость.

Ответить
0
Kuper Bad

Ну как бы Икея в России не самый дешёвый магазин как позиционируется в Европе.

Ответить
3
Ли Си Цын

Это если по абсолютной цене. А так в городах, где Икеи нет, как грибы растут сервисы по завозу туда мебели из городов, где Икея есть. Как думаете, почему? Да потому что на фоне местных говноделов Икея чуть ли не за премиум идет :)

Ответить
17
Red Boy

Американцам-это расскажешь, засмеют.

Ответить
1
Ли Си Цын

Ну как в Америку перееду - расскажу, отчего б не посмеяться, коль повод есть... А пока в России сижу-пержу, буду уж про местные реалии. А вам (как и многим тут) стоит хотя бы попытаться понять, что кроме Москвы в России и в других местах люди пока еще живут.

Ответить
11
Alex Petrov

Факт, у меня дочь во Владивосток, кухню заказывали, потому что IKEA может и не самый дешевый, но точно есть гарантия и предсказуемость качества.

Ответить
1
Александр Королёв

Скорее всего из за современно дизайна. А у местных что-то подобное продается https://www.mebelok.com/sets-of-cushioned-furniture/filter-176-5395/

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Комплекты прямой диван и два кресла. Купить недорого комплект мягкой мебели диван прямой и 2…
www.mebelok.com
Ответить
0
Ли Си Цын

Да много чего у местных. Сделать разборную мебель так, что переезда не переживет - любим, можем, практикуем. Привезти комплект, который не собирается в принципе и потом морозить клиента полгода - легко. Налюбить на фурнитуре - каждый первый.

Ответить
1
Илья Шишкунов

очень многие крутые товары из Икеа производят в РФ и потом экспортируют в другие страны

Ответить
3
Oleg Nikolenko

Ну про очень многие - это громко сказано. Я во французском только базовые стаканы и что-то ещё находил

Ответить
1
Илья Шишкунов

Очень многое из дерева и стекла - производства РФ.
Конечно это не 50% далеко, но может 10% наберётся, что уже огромное достижение

Ответить
0
Arthur Niazyan

Плюс Беларусь, Китай, Вьетнам. Кстати белорусские диваны очень даже качественно сделаны. У меня их два, один пару раз пришлось разобрать и собрать. Всё выдержало, не одноразовое явно. Буду ещё покупать на замену другим.

Ответить
0
Илья Шишкунов

Согласен, тоже был удивлён, когда увидел неплохие белорусские мебельные каркасы

Ответить
1
Ivan Potapov

Вероятно, изготовить качественно Пинскдрев, Гомельдрев, Молодечномебель и иже с ними ещё могут, но собственный дизайн у белорусских производителей — ховайся в бульбу.

Ответить
0
Arthur Niazyan

Дизайн, я так понимаю им ИКЕА навязывает. Главное прямые руки :)

Ответить
0
Ivan Potapov

Я именно об этом. Смотреть на белорусскую мебель в салоне без слёз невозможно (поэтому в РБ так популярны доставщики из московских икей), в российских салонах, впрочем, примерно то же самое.

Ответить
0
Ivan Potapov

Вы, наверное, имеете в виду российские икеи. В них да, сделанных в РФ, товаров немало.

Ответить
0
Илья Шишкунов

Скорее Восточно-Европейскую, даже в Польше довольно большой процент товаров из РФ, думаю, что тут зависит от решений по целесообразности перевозки, в любом случае, они молодцы, что развивают российское производство.
Когда границы закроют будет на чём спать

Ответить
1
Oleg Nikolenko

Ткните носом: https://www.ikea.com/fr/fr/

Ответить
0
Alexander Ivanov

Доля онлайн-продаж компании в России выросла с 11-12% до 20%

Угу. А тем временем маркетплейсы В РАЗЫ увеличили продажу мебели и всей это домашней хрени за 20-21гг. Такой скромный рост онлайн-продаж это эпик фэйл для Икеи, у них отвратительно выстроены онлайн-продажи.

Понятно что их бизнес-модель лучше всего работает, когда человек пришел только за желтыми батарейками а уехал с новым диваном, банкеткой, тарелками и свечками. Но эти времена прошли. Не продаешь в онлайне - помрешь.

Ответить
3
hakhagmon

а платный самовывоз, когда в магазин зайти нельзя не смущает?)

Ответить
0
Alexander Ivanov

В онлайн-продажах ИКЕИ меня смущает абсолютно всё. Не раз пытался воспользоваться, опыт сугубо отрицательный.

Ответить
2
Arthur Niazyan

ИКЕА красавчики.

Ответить
2
Евгений Кузовкин

Они сами себя поднимут :)

Ответить
1
hakhagmon

и самое "ахуенное", чтоб вы не заметили повышение цен - они просто выпилили историю покупок, даже сейчас для новых. их тупа нет в лк, только по номеру заказа искать можно

Ответить
0
Tatiana Lazarevich

В России цены в Икеи не самые дешевые, поэтому то, что они сейчас не поднимают цены сильно не радует. А если еще учесть, что качество продукции в Икее в России намного хуже чем в Европе, цены должны были даже понизить...

Ответить
0
ihovsky

А от куда такие познания в качестве товаров Икея в Европе и России? Просто вот когда я слышу: «да в Европе все качественнее» — у меня вопрос: вы исследования какие-то проводите? Или на чем свой вывод строите?

Ответить
2
common sense preacher

она же не сказала: «да в Европе все качественнее», где вы это прочитали-то? ))

Ответить
0
ihovsky

А качество «намного» хуже чем в Европе — это что значит?

Ответить
–1

Комментарий удален

Комментарий удален

Sergei Timofeyev

Заказывайте из Европы, если там дешевле и качественнее. )

Ответить
0
Антон Т

Икеа в плане мебели уже не конкурентоспособна - местные производители делают качественнее, разнообразнее, а иногда даже дешевле.

Помню времена, когда обставляли квартиру мебелью Икеа просто по дефолту, потому что молодые и денег особо нет. Но времена дешевых комодов из прессованных опилок прошли :) Сейчас у нас есть несколько любимых российских брендов среднего сегмента, где покупаем мебель.

Ответить
0
ihovsky

Делал ремонт в ванной комнате, закончил пару недель назад. Мебель на заказ — два пенала и навестной шкаф под раковину (без столешницы) — 160 000 рублей из ДСП влагостойкого. Качество — ну такое, не лучше, чем ИКЕЯ. Вот они, местные производители.

Ответить
1
Олег Волков

Например?

Ответить
1
Oleg Nikolenko

Тоже интересуют примеры. А тот тот же хофф выглядит как некачественная подделка

Ответить
0
Alexander Ivanov

Хофф это просто ритейл. Они ж не производят и даже качество не контролируют. Ассортимент интересный, но качество - как повезет. Покупал неплохой обеденный стол, крепкий, красивый. А вот стулья развалились через год.

Ответить
0
Дмитрий О

Ровно как и в Икеа) " Ассортимент интересный, но качество - как повезет" Чаще в Икеа не везет, качество в основном то еще говно.

Ответить
0
Alexander Ivanov

Ну не знаю, у меня никогда ничего из икеи не разваливалось само. Только если помочь )) Мебель я там наверное с самого появления в России периодически покупал.

Ответить
1
Дмитрий О

У меня и у тех людей я знаю, которые чтото там покупали, опыт крайне отрицательный. Конструкции мебели там делают по пути максимального удешевления, поэтому когда вы покупаете там железную стойку для столов, она сделана из фольги, прям натурально из фольги, в нормальной стойке металл должен быть минимум 2 раза толще.
Покупаете диван - это самая дешевая ткань, тактильно не приятная, их диваны которые из рогожки ползут по швам, конструкции диванов максимально хлипкие. Все тоже самое касается и остальной мебели. Например, как-то комод покупали, дрянь редкостная оказался, полозья хлипенькие, сделан реально одноразово.
Можно сказать Икеа - это гандон-мебель - один раз использовал и выкинул.

Ответить
0
Alexander Ivanov

Можно сказать Икеа - это гандон-мебель - один раз использовал и выкинул.

Ну так и есть, года на три. Как и новые машины, одежда, электроника да почти всё кроме недвижки и яхт.

Ответить
0
Ivan Potapov

Дайте ссылки, пожалуйста, а то кроме д*ван.ру всё какое-то говно либо отличное качество, но дорого (локальные современные бренды).

Ответить
0
Alexander Ivanov

Но времена дешевых комодов из прессованных опилок прошли :)

Так это для вас прошли. Уже появились новые " молодые и денег особо нет"

Ответить
0
Eduard Luckyman

Испугались, что отпугнули своим прежним сообщением клиентов.

Ответить
0
Митя Мурасов

ты цены в икее видел? туда ходит средний класс который бы не заметил повышения

Ответить
0
Alex Petrov

Конечно, не заметит, ага.

Ответить
0
Митя Мурасов

у среднего класса ЗП растет

Ответить
0
Alex Petrov

Нет не растет. С учетом реальной инфляции снижается.

Ответить
1
Митя Мурасов

тема для долгого спора

Ответить
0
Alex Petrov

Для начала нужно определится, что такое средний класс.

Ответить
1
Arthur Niazyan

18 т.р. в месяц ©

Ответить
4
Sergei Timofeyev

1,5*МРОТ

Ответить
2
Дмитрий О

или 1 ВРОТ

Ответить
0
Sergei Timofeyev

Это прослойка населения между бедными и богатыми, конечно!

Ответить
3
Александр Медведь

От 17 тысяч же стартует...

Ответить
1
Олег Волков

А теперь дополните:
- на человека или на домохозяйство из ___ человек? 🙂

Ответить
1
Александр Медведь

"Путин напомнил, что МРОТ в России составляет чуть больше 11 тыс. руб., а значит, средний класс — люди, которые получают от примерно 17 тыс. руб. «У нас таких достаточно много, уверенно свыше 70%», — сказал глава государства." К сожалению, без уточнения инфа.

Ответить
0
Митя Мурасов

не по путинской шкале, а нормальный.
доходы от 800 долларов - это мой ориентир

Ответить
0
Sergei Timofeyev

Надеюсь, в день?

Ответить
3
Митя Мурасов

какой день блять, в час конечно же

Ответить
1
Митя Мурасов

сто долларов в час?

Ответить
0
Sergei Timofeyev

Или 2,7(7) центра в секунду.

Ответить
0
Alex Petrov

Нет, на мой вью , 57 000 это не средний, и у этих не уверен что растет.

Ответить
0
Radna

Давайте откровенно, 57 тыс. в Россий кроме Москвы это хорошая цивильная зарплата, не средний класс конечно но вполне хорошая, если оба в семье столько получают. Средний класс от 120 тыс, в Москве все надо умножать на 2х.

Ответить
2
Sergei Timofeyev

В Москве вполне себе неплохо на 57 тыщ жить, если своя хата.

Ответить
1
Митя Мурасов

ну ка назови свою

Ответить
0
Митя Мурасов

давай на секунду вспомним что в России есть не только Москва

Ответить
0
hakhagmon

так они уже поднялись весной и в конце лета

Ответить
0
Олег Матвеенко

С поставками проблем нет, ага 😅 три недели ждал поступления шкафа и стола…

Ответ от поддержки: проблемы с поставками.

Ответить
0
Oleg Nikolenko

Они повысили цены в РФ после девальвации рубля 2020. С тех пор рубль откатился прилично, а цены они не понизили, подняв маржу. Скорее всего в этом дело :)

Ответить
0
Эдуард Лиринг

Перекупы по машинам, нас ждёт заграница

Ответить
0
Damir Shakirov

Ну хоть кто-то что-то делает в России

Ответить
0
Дмитрий Новиков

💪🏻🇷🇺

Ответить
0
Anonymus

Нет проблем с поставками? Да они издеваются. Я верхнюю полку на билли! пол года заказать не могу, нет в наличии.

Ответить
0
Artemiy Shlesberg

Это не то производство которое на ворованном серье делается?

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0
Ivan Potapov

Именно.

Ответить
0
Правильный Взгляд

IKEA давно продаёт убогий товар за дорого.

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0
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