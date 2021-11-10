IKEA не будет повышать цены в России — в других странах их поднимут из-за проблем с поставками Статьи редакции
В России половина производства находится внутри страны.
- Об этом сообщил гендиректор российского отделения IKEA Понтус Эрнтелл, пишет The Bell.
- По словам Понтуса, главная причина возможного повышения цен в других регионах — проблемы с поставками, но в России их можно решить. Например, больше половины товаров для российской IKEA производится внутри страны, а товары из Азии компания перевозит по суше и не зависит от перебоев в перевозках по морю.
- Кроме того, IKEA отчиталась за финансовый 2021 год (отсчитывается с 1 сентября 2020 года по 31 августа 2021-го). Продажи компании в России выросли на 31%, а доля онлайн-продаж компании в России выросла с 11-12% до 20%. 2021 год стал «одним из лучших за всю историю компании», заявил Эрнтелл.
- В ноябре IKEA предупредила о повышении цен из-за возможных проблем с поставками и больших затрат на сырьё.
Цены икея подняля одномоментно, вместе со скачком доллара примерно в 13-14г.
Из доступного магазина с качественными товарами, стала дорогим магазином, но все еще с качественными товарами.
С тех пор некоторые позиции даже подешевели, но как раз за счет ухудшения качества.
По гарантии и сервису - да, высший балл.
ну кстати насчёт качественных товаров поспорил бы - из всей икеевской мебели купленной в течении 10 лет - с десяток позиций - половина была местами просто явно кривой/косой - что то пришлось менять, на что то махнул рукой, особенно удивила кухонная столешница причём французкого производства, которая от малейшей влаги попавшей на стык на торцах начинала конкретно распухать - на фоне неё столешница, да и вся кухонная мебель советсткого производства были сделаны просто из неубиваемого ДСП - они кстати и по весу были чуть ли не раза в 2 тяжелее вследствие значительно более высокой плотности щитов ред.
И как они по гарантии поменяют те кухни, которые уже не производятся (fucktum)? А то у меня там эмаль поотваливалась с фасадов.
Наеб с сохранением цен старый, как мир. В салоне стоит фурнитура блюм, ящички и двери закрываются плавно. Продают при этом хрен пойми какую фурнитуру под маркой ikea — плавное закрытие становится с громким хлопком.
Есть три пакса за разное время — во всех разные петли. Нормальные были только в самом первом.
Срок гарантии установлен и если признают случай гарантийным, то меняют на актуальную модель.
А вся эта фурнитура и тд может стоить больше каркасов. На чем зарабатывать то? На дешёвых дсп каркасе? Кто может позволить берет фасад из массива дерева, доводчики и тд Другие возьмут самый дешманский вариант и то не прогадают.
Если выявились проблемы с фасадами, каркасами, столешницами и пр. в течение гарантийного срока 25 лет и они связаны с производственными браком или дефектами материала, то вы должны обратиться в поддержку Икеа в личном кабинете. Там вам расскажут алгоритм действий. Обычно при подтверждении брака они заменяют фасады на новые на всей кухне. Если данная кухня уже не выпускается, они предложат выбрать на замену новую из аналогичного ценового сегмента.
Также, например, если случилась проблема с фурнитурой (например определенные механизмы) и на данный момент она также не производится, то вам заменят кухню. И т.д. и т.п.
Вам нужен чек. Либо при его отсутствии можете восстановить, если приобретали используя карту Икеа family. Если нет чека и возможности восстановить, вы должны найти на кухне "шильдик" по которому будет опознана поддержкой конкретно ваша кухня и вся инфо по ней.
Вы прежде чем выражать сомнения и негатив, должны воспользоваться предложением производителя, а не предполагать то, чего не было на практике.
Скорее всего из за современно дизайна. А у местных что-то подобное продается https://www.mebelok.com/sets-of-cushioned-furniture/filter-176-5395/
Доля онлайн-продаж компании в России выросла с 11-12% до 20%
Угу. А тем временем маркетплейсы В РАЗЫ увеличили продажу мебели и всей это домашней хрени за 20-21гг. Такой скромный рост онлайн-продаж это эпик фэйл для Икеи, у них отвратительно выстроены онлайн-продажи.
Понятно что их бизнес-модель лучше всего работает, когда человек пришел только за желтыми батарейками а уехал с новым диваном, банкеткой, тарелками и свечками. Но эти времена прошли. Не продаешь в онлайне - помрешь.
Икеа в плане мебели уже не конкурентоспособна - местные производители делают качественнее, разнообразнее, а иногда даже дешевле.
Помню времена, когда обставляли квартиру мебелью Икеа просто по дефолту, потому что молодые и денег особо нет. Но времена дешевых комодов из прессованных опилок прошли :) Сейчас у нас есть несколько любимых российских брендов среднего сегмента, где покупаем мебель.
У меня и у тех людей я знаю, которые чтото там покупали, опыт крайне отрицательный. Конструкции мебели там делают по пути максимального удешевления, поэтому когда вы покупаете там железную стойку для столов, она сделана из фольги, прям натурально из фольги, в нормальной стойке металл должен быть минимум 2 раза толще.
Покупаете диван - это самая дешевая ткань, тактильно не приятная, их диваны которые из рогожки ползут по швам, конструкции диванов максимально хлипкие. Все тоже самое касается и остальной мебели. Например, как-то комод покупали, дрянь редкостная оказался, полозья хлипенькие, сделан реально одноразово.
Можно сказать Икеа - это гандон-мебель - один раз использовал и выкинул.
Его место займёт Дмитрий Масюк, который отвечает за развитие всего фудтех- и FMCG-бизнеса компании.
Компания должна выполнить требования до 9 декабря.
В 2017 году число сотрудников в нашей материнской компании перевалило за 45. HR и рекрутеры забили в колокол, и мы начали разработку внутренней HRM-системы. Тогда еще не зная, что через год выпустим MVP на рынок и получим 400 лидов ещё до релиза.
Зря вы ругаете новые промопосты.
Надо просто перестроиться и начать делать рекламу по-новому.
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