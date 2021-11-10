Илья Красильщик покинул пост главы «Яндекс.Лавки» Статьи редакции
Его место займёт Дмитрий Масюк, который отвечает за развитие всего фудтех- и FMCG-бизнеса компании.
Об этом Красильщик рассказал на своей странице в Facebook. Он останется внутри компании и будет заниматься другими проектами.
Конкретных планов у Красильщика нет. Он займётся вещами, на которые у него «хронически не хватало времени», а сейчас можно сделать. По его словам, он «погрузится» в продукт, в то, как «Лавка» «общается» с пользователями, «в душу сервиса».
В «Яндексе» объяснили vc.ru, что Красильщик сосредоточиться на запуске новых проектов внутри компании. Он продолжит участвовать в развитии «Лавки» и влиять на то, как сервис взаимодействует с пользователями.
Красильщик, один из основателей «Медузы», покинул издание в конце 2018 года. Он перешёл в «Яндекс» в 2019 году — сначала он занимался международными проектами компании, а потом стал руководить «Лавкой».
Не смог что?
Илья вполне себе создал Лавку и неплохо её развил. И продолжит её развивать. Менять работу на полегче, когда это возможно и хочется уделить время другим вещам - нормально.
По поводу косяков и прочего: в каждом сервисе они есть. Технически невозможно создать популярный b2c-сервис и не столкнуться с хейтом пользователей. Потому что хорошее люди принимают как данность, а о плохом пишут рьяно.
Так можно сказать про любую новость.
Это VC. Здесь пишут новости о событиях в бизнесе, IT и технологиях. Смена работы известного человека - это новость и совершенно нормально, что про неё пишут.
Но учитывая, что в посте про вакцинацию комментарии антиваксеров набрали по 60+ плюсов, а меня сейчас заминусили, то это уже не VC, а кружок хуй пойми кого и немного стартаперов.
Одна хуйня и хейт в комментариях.
Непонятно, как он туда попал.
См. первый коммент тут(на который я кстати пришел из статьи на Вики про лавку)
https://vc.ru/trade/97555-ot-idei-k-34-tochkam-v-moskve-za-pyat-mesyacev-intervyu-s-rukovoditelem-yandeks-lavki-iley-krasilshchikom?comments
Просто ощущение, что в Яндекс первые в очереди на должности, это люди с хорошими лицами, а потом уже люди с подходящими скилами.
Это частная компания. Они не обязаны объяснять свои решения.
Руководство доверились Илье, Илья справился. Конец.
В компаниях вообще нормально брать на подобные не технические должности кого-то сильного, пусть даже не работавшего в теме. Это привносит новый взгляд на ситуацию.
Тем более, Илья и до этого вполне себе справлялся с руководством людьми.
Сложно такой проект провалить, если у тебя есть всё козыри на руках (экспертиза логистики от ЯЕды, включая экспертизу от Убера и Гетира + клиентская база + биг-дата от самого Яндекса + возможность сливать млрд на экспансию) Таких сервисов по миру десятки. Но если оценивать объективно, то ЯЛавка проигрывает Самокату почти во всем
Илья планирует заняться развитием своего одноимённого приложения https://apps.apple.com/ru/app/%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%8F-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%89%D0%B8%D0%BA/id1136671317 ?
В США два налоговых кодекса — традиционный и негласный. Первый для обывателей, отдающих процент с зарплаты, а второй для богачей, которые знают, как ничего не платить. Чтобы пресечь практику, власти решили облагать нереализованную прибыль, но в суде, вероятно, можно это оспорить.
Компания HONOR представила в России новую серию смартфонов HONOR 50 в ходе онлайн-презентации. На мероприятии был представлен смартфон HONOR 50 и младшая модель серии – смартфон HONOR 50 Lite. Оба устройства получили сервисы Google. Также компания презентовала новый флагманский ноутбук – HONOR MagicBook View 14 и два устройства платформы HONOR…
Его место займёт Дмитрий Масюк, который отвечает за развитие всего фудтех- и FMCG-бизнеса компании.
Как известно, кризис – это еще и возможности. Пандемия сильно повлияла на рынок труда – многие компании малого и среднего бизнеса были вынуждены сократить персонал или закрыться. Что делать, если вы потеряли работу? Подумать о том, чтобы работать на себя. У вас есть что-то, что может быть востребовано другими людьми? Например, вы хорошо шьете,…
Компания должна выполнить требования до 9 декабря.
В России половина производства находится внутри страны.
В 2017 году число сотрудников в нашей материнской компании перевалило за 45. HR и рекрутеры забили в колокол, и мы начали разработку внутренней HRM-системы. Тогда еще не зная, что через год выпустим MVP на рынок и получим 400 лидов ещё до релиза.