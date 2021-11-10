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Торговля
Евгения Евсеева

Илья Красильщик покинул пост главы «Яндекс.Лавки» Статьи редакции

Его место займёт Дмитрий Масюк, который отвечает за развитие всего фудтех- и FMCG-бизнеса компании.

31 31 комментарий
1843 просмотров

Об этом Красильщик рассказал на своей странице в Facebook. Он останется внутри компании и будет заниматься другими проектами.

Конкретных планов у Красильщика нет. Он займётся вещами, на которые у него «хронически не хватало времени», а сейчас можно сделать. По его словам, он «погрузится» в продукт, в то, как «Лавка» «общается» с пользователями, «в душу сервиса».

В «Яндексе» объяснили vc.ru, что Красильщик сосредоточиться на запуске новых проектов внутри компании. Он продолжит участвовать в развитии «Лавки» и влиять на то, как сервис взаимодействует с пользователями.

Последнее хочу сказать. Дело такое: в медиа ты сделал материал, и он такой один, его все таким видят. Читают, конечно, по-разному, но контент один. В городских сервисах вообще не так. Один сервис только на графиках, и на графике ты видишь процент ошибок. А для людей это не процент ошибок — это недовезенный, не так собранный или опоздавший заказ. И для людей вот это и есть твой сервис. Это происходит постоянно. Круглосуточно и без выходных. Всегда, в каждый момент, есть человек, для которого прямо сейчас ты плохой сервис. И ты эту эмоцию аккумулируешь.

И поэтому закончить я хочу вот чем. Ребята, простите. Что опоздали. Что не довезли. Знайте, что у нас тут сотни людей часто без выходных работают над тем, чтобы так не было. Это суперлюди. Я смотрю на нашу команду — блин, какие все классные. Какие задачи решают. У меня, честно, ощущение, что чем больше становилась «Лавка», тем меньше я понимал, не просто как люди это делают, а даже что — сколько экспертизы, сколько энергии, сколько воли. Дорогая команда «Лавки», вы супер. Впрочем, вы это сами знаете. А теперь сделайте, пожалуйста, так, чтобы эти чертовы заказы меньше опаздывали.

Илья Красильщик

Красильщик, один из основателей «Медузы», покинул издание в конце 2018 года. Он перешёл в «Яндекс» в 2019 году — сначала он занимался международными проектами компании, а потом стал руководить «Лавкой».

Илья Красильщик

#новость #яндекславка

31 31 комментарий
7
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31 комментарий
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Кирилл Макеев

Когда устроил на работу очередного друга из Хамовников, а он не смог

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13
Nikitinz

Напомнило)

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6
Sergei Timofeyev

Я второй слева... сейчас в аналитика играю, так как никто ничего не знает, но это работает! Надо не сломать и изучить.

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1
Nikitinz

Второй слева есть в каждой компании и на руководящей позиции. Не исключаю, что и в я.лавке так было, но ситуацию поправили. Иначе странный карьерный трек из СМИ в ритейл с дипломом историка и нулевым опытом. Может ошибаюсь, конечно)

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1
Sergei Timofeyev

хе-хе... хорошо, что я никто. :)

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1
Андрей

Не смог что?
Илья вполне себе создал Лавку и неплохо её развил. И продолжит её развивать. Менять работу на полегче, когда это возможно и хочется уделить время другим вещам - нормально.

По поводу косяков и прочего: в каждом сервисе они есть. Технически невозможно создать популярный b2c-сервис и не столкнуться с хейтом пользователей. Потому что хорошее люди принимают как данность, а о плохом пишут рьяно.

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0
Митя Мурасов

ок а нам то что с этой информацией делать?

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3
Андрей

Так можно сказать про любую новость.
Это VC. Здесь пишут новости о событиях в бизнесе, IT и технологиях. Смена работы известного человека - это новость и совершенно нормально, что про неё пишут.

Но учитывая, что в посте про вакцинацию комментарии антиваксеров набрали по 60+ плюсов, а меня сейчас заминусили, то это уже не VC, а кружок хуй пойми кого и немного стартаперов.
Одна хуйня и хейт в комментариях.

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1
Митя Мурасов

просто яндекс путает vc со своим внутрикорпоративным порталом .

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0
Кирилл Макеев

Непонятно, как он туда попал.
См. первый коммент тут(на который я кстати пришел из статьи на Вики про лавку)

https://vc.ru/trade/97555-ot-idei-k-34-tochkam-v-moskve-za-pyat-mesyacev-intervyu-s-rukovoditelem-yandeks-lavki-iley-krasilshchikom?comments

Просто ощущение, что в Яндекс первые в очереди на должности, это люди с хорошими лицами, а потом уже люди с подходящими скилами.

От идеи к 34 точкам в Москве за пять месяцев…
О том, как медиаменеджер занялся бакалеей, почему проекту не страшны крупные офлайн-ритейлеры и…
vc.ru
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3
Андрей

Это частная компания. Они не обязаны объяснять свои решения.
Руководство доверились Илье, Илья справился. Конец.

В компаниях вообще нормально брать на подобные не технические должности кого-то сильного, пусть даже не работавшего в теме. Это привносит новый взгляд на ситуацию.

Тем более, Илья и до этого вполне себе справлялся с руководством людьми.

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0
Кирилл Макеев

А я акционер компании и мне интересно. По-моему он не сильный, во всяком случае в этой области. А если бы взяли сильного, он бы и дальше работал. Хоть бы и Масюка этого, который сейчас заступает.

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0
Митя Мурасов

объяснять не обязаны, но на весь вц раструбим свои гениальные ходы. нахуя?

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0
Nikitinz

Бро, спасибо тебе, а то думал, что это я такой непонятливый, и даже не поленился загуглить Илью... и всё равно ничего не понял)

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0
Пабы старой Руси

Со стороны казалось, что в последнее время идеи у него кончились

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1
Андрей

Ну в этом и смысл. Ты создаёшь основу сервиса, настраиваешь процессы и идёшь дальше, оставляя на своём месте человека, который будет это поддерживать.

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0
Антон Штадлер

Сложно такой проект провалить, если у тебя есть всё козыри на руках (экспертиза логистики от ЯЕды, включая экспертизу от Убера и Гетира + клиентская база + биг-дата от самого Яндекса + возможность сливать млрд на экспансию) Таких сервисов по миру десятки. Но если оценивать объективно, то ЯЛавка проигрывает Самокату почти во всем

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0
Андрей

Да, но нет.

Потому что экспертиза Яндекса не помогла им создать социальную сеть, например. Да ещё куча проектов, которые они открывали, а затем закрывали. И им не помогли их данные, деньги и прочие.

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0
Хозяин

Илья планирует заняться развитием своего одноимённого приложения https://apps.apple.com/ru/app/%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%8F-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%89%D0%B8%D0%BA/id1136671317 ?

‎Илья Красильщик
‎«Илья Красильщик» – первое женское приложение, которое с помощью нейронных сетей* предсказывают…
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5
Юрий Белоножкин

Гыы, у женщин менструация, вот так новости

UPD и разработчик Futurico. Стало понятнее. ред.

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1
Семен Переделкин

Вселенски похуй на эти перестановки.

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2
Пабы старой Руси

Т.е. его всё же не кикнули, а переставили? И что за должность «развитие всего фудтех- и FMCG-бизнеса компании»? Сумбурная заметка какая-то. ред.

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1
Митя Мурасов

ну типа прошлый был чет не оч, а новенький щас поднимет с колен яндекс лавки примерно как яндекс еду

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1
Пабы старой Руси

Или как Маркет

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0
Митя Мурасов

ууу здоровья

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0
ivan krapivin

Никто:
Абсолютно никто:
Яндекс: Конкретных планов у Красильщика нет. Он займётся вещами, на которые у него «хронически не хватало времени», а сейчас можно сделать.

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1
Arthur Niazyan

Остаётся только завидовать. Меня бы взяли, но не знаю чем я буду полезен.

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0
Fred Han

Биба и Боба

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0
Митя Мурасов

и на него найдется замена

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0
Nathan Zachary

По его словам, он «погрузится» в продукт, в то, как «Лавка» «общается» с пользователями, «в душу сервиса».

В одном приложении Яндекс и душа - оксюморон классический образцовый

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0
Аккуратный Валера

Народ, я выпил всю воду:
В «Яндексе» объяснили vc.ru, что...

...теперь сделайте, пожалуйста, так, чтобы эти чертовы заказы меньше опаздывали.

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0
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Илья Красильщик покинул пост главы «Яндекс.Лавки» Статьи редакции

Его место займёт Дмитрий Масюк, который отвечает за развитие всего фудтех- и FMCG-бизнеса компании.

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