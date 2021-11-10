Последнее хочу сказать. Дело такое: в медиа ты сделал материал, и он такой один, его все таким видят. Читают, конечно, по-разному, но контент один. В городских сервисах вообще не так. Один сервис только на графиках, и на графике ты видишь процент ошибок. А для людей это не процент ошибок — это недовезенный, не так собранный или опоздавший заказ. И для людей вот это и есть твой сервис. Это происходит постоянно. Круглосуточно и без выходных. Всегда, в каждый момент, есть человек, для которого прямо сейчас ты плохой сервис. И ты эту эмоцию аккумулируешь.

И поэтому закончить я хочу вот чем. Ребята, простите. Что опоздали. Что не довезли. Знайте, что у нас тут сотни людей часто без выходных работают над тем, чтобы так не было. Это суперлюди. Я смотрю на нашу команду — блин, какие все классные. Какие задачи решают. У меня, честно, ощущение, что чем больше становилась «Лавка», тем меньше я понимал, не просто как люди это делают, а даже что — сколько экспертизы, сколько энергии, сколько воли. Дорогая команда «Лавки», вы супер. Впрочем, вы это сами знаете. А теперь сделайте, пожалуйста, так, чтобы эти чертовы заказы меньше опаздывали.