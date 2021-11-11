Рейтинг: крупнейшие онлайн-ритейлеры продуктов в России по обороту за третий квартал Статьи редакции
Лидер несколько кварталов подряд агрегатор «Сбермаркет», затем идёт онлайн-бизнес «Вкусвилла» и доставка из «Перекрёстка» и «Пятёрочки».
Скриншот с рейтингом онлайн-ритейлеров продуктов от аналитического агентства Infoline опубликовал глава «Сбермаркета» Асан Курмангужин на своей странице в Facebook.
Оборот «Сбермаркета» за третий квартал вырос на 212% год к году составил 14,5 млрд рублей с НДС — сервис занял первую строчку. Второе место у «Вкусвилла»: его онлайн-оборот составил 11,6 млрд рублей (+202%), следует из данных Infoline.
Третьим стал онлайн-бизнес X5 Group: оборот «Перекрёсток Впрок» увеличился на 50%, до 4,8 млрд рублей, сервисов «Перекрёсток.Быстро» и «Пятёрочка.Доставка» — на 398%, до 6,7 млрд.
В таблице приводятся все типы сервисов: сервисы доставки («Сбермаркет», доставка из магазинов от «Яндекс.Еды» и Delivery Club), интернет-магазины (к ним же аналитики отнесли «Самокат» и «Яндекс.Лавку») и маркетплейсы (продукты на Wildberries и Ozon).
По собственным данным, на ноябрь у «Сбермаркета» более 80 партнёров-ритейлеров, в том числе непродуктовых. Среди них есть «Вкусвилл», «Ашан», Metro и другие.
Сбермаркет и правда радует. Работает практически как часы - за все время постоянного пользования (с прошлого года основную часть продуктов через них заказываю) были какие-то проблемы мелкие с заказом пару раз. И реагировали в обоих случаях, как и хотелось бы - оперативно пытались разобраться и исправить (в тч компенсацией). Прям с удовольствием рекомендовал его своим знакомым.
Электромобиль создан на основе платформы EV, как и первый серийный электромобиль Toyota.
Сегодня сложно найти человека, который бы не знал, что в IT очень высокие, а иногда и “заоблачные” зарплаты. Вакансии пестрят ценниками 200, 300 и даже 400 тысяч рублей в месяц! В большинстве других отраслей зарплаты сильно ниже, иногда даже в 10 раз.
22 октября прошла Tinkoff Agile Conference 2021 — ежегодная конференция про развитие команд и инженерные подходы к управлению. Онлайн ее посмотрели 6000 зрителей, офлайн участвовали еще 250. Главное условие очного присутствия — пожертвование в фонд борьбы с лейкемией. Благодаря участникам мы собрали и отправили на благотворительность 500 тысяч…
Радио для любителей музыкальных экспериментов, которое играет исключительно рок-каверы популярных песен на русском и английском языке.
10 октября 2021 года купили телевизор LG OLED55C14LB стоимостью 110 тысяч.
15 октября привезли разбитый телевизор.
Курьерская служба обещала позвонить за час. Однако позвонили за 15 минут до прибытия. Пришлось срочно отпрашиваться и уезжать с работы, бросив все дела во время рабочего дня. Также не предупредили о необходимости предоставить…
Встречайте! Первый совместный митап двух гигантов – Rambler&Okko DevOps Meetup.
Приблизительно год назад я сделал в озоне заказ 31290054-0008, купил наушники marshall major ii.
В рамках недели искренности хочу поведать историю, как к нашему небольшому, но гордому стартапу пришел клиент с мировой аудиторией 150M+ (MAU), и что из этого вышло.
Анализировать эффективность рекламы Facebook можно в отчёте User Acquisition и в продуктовых отчетах с помощью сегментации.
Автомобиль совмещает в себе эстетику 80-х и технологии.
Поднимите руку, кто этим летом устал от сверхскоростных самокатчиков? Лес рук! Вспомните, как стоило оказаться в центре какого-нибудь крупного города, так тут же мимо тебя пронесется спиди-гонщик!⠀