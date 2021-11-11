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Торговля
Таня Боброва

Рейтинг: крупнейшие онлайн-ритейлеры продуктов в России по обороту за третий квартал Статьи редакции

Лидер несколько кварталов подряд агрегатор «Сбермаркет», затем идёт онлайн-бизнес «Вкусвилла» и доставка из «Перекрёстка» и «Пятёрочки».

4 4 комментария
564 просмотров

Скриншот с рейтингом онлайн-ритейлеров продуктов от аналитического агентства Infoline опубликовал глава «Сбермаркета» Асан Курмангужин на своей странице в Facebook.

Оборот «Сбермаркета» за третий квартал вырос на 212% год к году составил 14,5 млрд рублей с НДС — сервис занял первую строчку. Второе место у «Вкусвилла»: его онлайн-оборот составил 11,6 млрд рублей (+202%), следует из данных Infoline.

Третьим стал онлайн-бизнес X5 Group: оборот «Перекрёсток Впрок» увеличился на 50%, до 4,8 млрд рублей, сервисов «Перекрёсток.Быстро» и «Пятёрочка.Доставка» — на 398%, до 6,7 млрд.

Скриншот со страницы Асана Курмангужина

В таблице приводятся все типы сервисов: сервисы доставки («Сбермаркет», доставка из магазинов от «Яндекс.Еды» и Delivery Club), интернет-магазины (к ним же аналитики отнесли «Самокат» и «Яндекс.Лавку») и маркетплейсы (продукты на Wildberries и Ozon).

По собственным данным, на ноябрь у «Сбермаркета» более 80 партнёров-ритейлеров, в том числе непродуктовых. Среди них есть «Вкусвилл», «Ашан», Metro и другие.

#ритейл

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4 комментария
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Maxim Sergeevich

Сбермаркет и правда радует. Работает практически как часы - за все время постоянного пользования (с прошлого года основную часть продуктов через них заказываю) были какие-то проблемы мелкие с заказом пару раз. И реагировали в обоих случаях, как и хотелось бы - оперативно пытались разобраться и исправить (в тч компенсацией). Прям с удовольствием рекомендовал его своим знакомым.

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0
Dmitry Yashin

у «Сбермаркета» более 80 партнёров-ритейлеров, в том числе непродуктовых.

Ну так и какой смысл сравнивать их выручку с продуктовыми?

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Александр Никитин

Жена в Вайлдбериз оставила больше двух миллионов, немудрено, что у этих монополистов рынка такой оборот.

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0
Евгений Торанов

Деньги то вернули/нашли?

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