Лидер несколько кварталов подряд агрегатор «Сбермаркет», затем идёт онлайн-бизнес «Вкусвилла» и доставка из «Перекрёстка» и «Пятёрочки».

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Скриншот с рейтингом онлайн-ритейлеров продуктов от аналитического агентства Infoline опубликовал глава «Сбермаркета» Асан Курмангужин на своей странице в Facebook.

Оборот «Сбермаркета» за третий квартал вырос на 212% год к году составил 14,5 млрд рублей с НДС — сервис занял первую строчку. Второе место у «Вкусвилла»: его онлайн-оборот составил 11,6 млрд рублей (+202%), следует из данных Infoline.

Третьим стал онлайн-бизнес X5 Group: оборот «Перекрёсток Впрок» увеличился на 50%, до 4,8 млрд рублей, сервисов «Перекрёсток.Быстро» и «Пятёрочка.Доставка» — на 398%, до 6,7 млрд.

Скриншот со страницы Асана Курмангужина

В таблице приводятся все типы сервисов: сервисы доставки («Сбермаркет», доставка из магазинов от «Яндекс.Еды» и Delivery Club), интернет-магазины (к ним же аналитики отнесли «Самокат» и «Яндекс.Лавку») и маркетплейсы (продукты на Wildberries и Ozon).