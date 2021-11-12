Межбанковская комиссия составит от 1,2% до 1,5% от стоимости товара.

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С 1 февраля 2022 года комиссия снизится, её размер будет определяться от стоимости товара в зависимости от объёма онлайн-продаж (письмо от Visa об изменениях есть у vc.ru). Раньше у Visa не было отдельных тарифов для маркетплейсов.

Межбанковская комиссия входит в эквайринговую, её банк снимает с магазина за приём карт. Размер определяет платежная система, но доход получает выпустивший карту банк. Размер комиссии для электронной коммерции — 1,9-2,4%, рассказал РБК президент Ассоциации компаний интернет-торговли Артем Соколов.

Программа для онлайн-ритейлеров будет действовать три года. Для льготных комиссий на маркетплейсе не должно быть ценовой дискриминации по картам Visa, годовой объём платежей на сайте должен быть не меньше 25 млрд рублей. Программа будет действовать три года.

Комиссия составит 1,4% для токенизированное оплаты через Apple Pay, Samsung Pay и другие приложения, 1,5% — с вводом данных карты, если общий объём онлайн-платежей в год от 25 млрд до 150 млрд рублей. Если больше, то комиссия будет 1,2% и 1,3% соответственно.

Под критерии программы подходят 14 онлайн-магазинов, в том числе Ozon и Wildberries. Ставки по токенизированным платежам ниже, потому что такие транзакции безопаснее, объяснил изданию представитель Visa.

Комиссия за эквайринг на Wildberries входит в сумму торговой комиссии площадки. За последние несколько лет она снизилась с 38 до 5% на маркетплейсе, и после решения Visa снизится ещё, пояснили vc.ru в компании.

С 9 июля 2022 года льготные тарифы начнут действовать для онлайн-магазинов мебели и товаров для дома, с 6 августа 2022 года — для онлайн-магазинов бытовой техники.