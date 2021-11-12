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Торговля
Таня Боброва

Ozon позволил продавцам управлять рекламой в Google из личного кабинета на маркетплейсе Статьи редакции

Продвижение товаров с инструментами Google станет проще и эффективнее, считает ритейлер.

  • Продавцы смогут пользоваться рекламными инструментами Google из интерфейса Ozon: управлять кампаниями и оплачивать их из средств, полученных от продаж. Это также позволит им выйти на новые аудитории и увеличить оборачиваемость в регионах, рассказали vc.ru в компании.
  • Товары будут продвигаться в блоке «Реклама» на странице результатов поиска, в сервисе «Покупки», поиске по картинкам, на YouTube, Gmail и сайтах программы Google Search Partner.

  • Оплата инвентаря происходит в личном кабинете, там же доступен отчёт по кампаниям: показы на долю рекламных расходов, конверсия продаж и другие показатели. В 2022 году Ozon позволит продавцам управлять рекламой в Facebook, Facebook Messenger и Instagram.

  • Функцию уже протестировали 200 продавцов Ozon. Теперь доступ к ней получат более 2500 продавцов, которые хранят свои товары на складах маркетплейса и тратят на продвижение с помощью его рекламных инструментов от 15 тысяч рублей в месяц. После этого доступ откроют остальным партнёрам, сроки компания не уточняет.
Реклама карточек товаров на Ozon в поиске Google

Вид кампании в личном кабинете

#новость #ozon

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Dmitry Porkhaev

А это интересно, может хоть на каком-то маркетплейсе реклама нормально будет работать

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