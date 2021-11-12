Госгазета Китая раскритиковала ритейлеров из-за чрезмерной рекламы распродаж 11.11, «не соответствующей курсу страны» Статьи редакции
Ориентация на резкий рост прибыли неустойчива и связана с хаосом, указано в издании.
- Маркетплейсы ориентируются на высокий оборот от распродаж, но это неустойчивая, хаотичная и несовместимая с новым путём развития Китая модель, пересказывает Reuters государственную газету Securities Daily.
- Alibaba Group заявила, что за 11 дней распродаж оборот вырос на 8,5%, до рекордных $84,54 млрд, сообщает Bloomberg. В госиздании отмечают, что это самый низкий показатель роста для компании за всю историю акции. Продажи у второго крупнейшего китайского ритейлера JD.com выросли во время распродаж больше, чем в 2020 году, на 28,6%.
- В цитате китайской газеты Reuters приводил слова автора заметки: «Я надеюсь, однажды китайские интернет-гиганты больше не будут заниматься магазинным бизнесом, а смогут отправиться в космос на собственной частной ракете». Сейчас этой цитаты в заметке нет.
- Аналитики считают, что низкие показатели роста у Alibaba в 2021 году отражают, что покупатели в Китае устали от ежедневных рекламных акций, сообщает Reuters.
- Акции Alibaba выросли после закрытия торгов на Гонконгской бирже в четверг на 2,4%, акции JD на бирже Nasdaq — на 8,3%.
я купил варочную панель в эльдорадо, за 10к цена была без акции, мне повезло, потому что все то время что товар у меня бы в закладках панель стоила 16к по скидке в 4 т.р. Сейчас эта панель стоит 22 тысячи, скидка на нее 2 тыщи. Я до сих пор не знаю какого ценового сегмента я купил варочную панель и такое со многими товарами. А с бытовой техникой это особенно сложо разобраться, слишком сложные маркировки названий, не позволяющие ориентироваться в цене относительно других магазинов.
https://ru.wikipedia.org/wiki/XIX_%D1%81%D1%8A%D0%B5%D0%B7%D0%B4_%D0%9A%D0%9F%D0%9A
Есть, можно упрощенно на вики ознакомиться.
"Си Цзиньпин также заявил, что к середине XXI века Китай станет «великой современной социалистической державой»"
Нормально планируют на 30 лет вперёд, это вам не годовой бюджет :)
Не, причины-то понятны. Цепочки поставок, энергокризис и т.п. Курс-то в чем заключается новый? Несколько новостей было про демонополизации, про запреты на размещения за рубежом, про контроль онлайн-продаж, про контроль времени школьников... но в общую картину у меня лично не складывается.
Может, существует какая-то конечная аналитика всего этого? Курс, ведь, это из точки А в точку Б. Так вот, что там в точке Б?
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