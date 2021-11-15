Многие распродажи проходили несколько дней, а покупатели предпочли офлайн-магазинам интернет-покупки.

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11 ноября в 2021 году побило рекорд по количеству заказов — 4,5 млн за сутки против 2,5 млн годом ранее, рассказали vc.ru в Wildberries.

Оборот за день ритейлер не раскрывает, но отмечает, что за весь период распродажи с 28 октября по 13 ноября покупатели оформили заказов на 89 млрд рублей. Это почти втрое больше аналогичного периода 2020 года. Около 70% заказов пришлось на регионы, 30% — Москву и область.

Ozon также отчитался о рекордных результатах 11.11: оборот площадки в этот день увеличился почти в пять раз год к году, до 6,1 млрд рублей. Количество заказов ритейлер не раскрывает, но показатель вырос в шесть раз. Сама распродажа проходила три дня, также были предпродажи на подписчиков Ozon Premium.

За время распродажи на «AliExpress Россия» 11 и 12 ноября и нескольких ранних специальных акций продажи товаров составили 33,3 млрд рублей, оборот локального бизнеса вырос на 136% и превысил 13,4 млрд рублей.

Всего пользователи совершили 25,6 млн заказов, а аудитория площадки 11 ноября превысила 12,5 млн человек — это рекорд для «AliExpress Россия».

По данным «ЮKassa» (обрабатывает платежи более 160 тысяч интернет-компаний), оборот интернет-магазинов вырос на 41% год к году и на 79% относительно 2019-го. Общий средний чек увеличился на 31% к 2020 году и составил 2270 рублей.

Что покупали россияне

Наибольшей популярностью на Ozon пользовались товары повседневного спроса, а самыми быстрорастущими категориями стали одежда, книги, ювелирные украшения, бытовая техника и товары для взрослых. В лидерах продаж также тонометр, тушь для ресниц, средство для педикюра и заварочный чайник.

На Wildberries покупатели чаще всего выбирали одежду и обувь, косметику, товары для дома, детские товары, а также электронику и бытовую технику.

На AliExpress больше всего покупали товары для дома и сада, электронику, товары для красоты и здоровья, ювелирные изделия, аксессуары и запчасти для автомобиля, инструменты, а также спортивную и женскую одежду. Самым популярным товаров по количеству заказов стала светодиодная гирлянда.

По данным «ЮKassa», самыми популярными стали спортивные и туристические товары.

Что помогло росту продаж на 11.11

Продажи наа 11.11 выросли только в онлайне, а в офлайн-магазинах роста по сравнению с другими днями не было, отметили в «Чек индекс» («Платформа ОФД») и «ЮKassa». Из-за пандемии Covid-19 трафик в обычных магазинах упал, а россияне активнее переходят на интернет-покупки, рассказали опрошенные «Ведомостями» аналитики.

Кроме того, распродажи на многих интернет-площадках начались заранее, ещё с периода длинных «выходных»: с 30 октября по 7 ноября в России были «нерабочие» дни, некоторые регионы продлили ограничения до 15 ноября. Сами магазины могли заранее рекламировать распродажи и указывать цены.