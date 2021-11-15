Российские маркетплейсы отчитались о рекордных распродажах 11.11: помогли «нерабочие» дни и привычка покупать в онлайне Статьи редакции
Многие распродажи проходили несколько дней, а покупатели предпочли офлайн-магазинам интернет-покупки.
11 ноября в 2021 году побило рекорд по количеству заказов — 4,5 млн за сутки против 2,5 млн годом ранее, рассказали vc.ru в Wildberries.
Оборот за день ритейлер не раскрывает, но отмечает, что за весь период распродажи с 28 октября по 13 ноября покупатели оформили заказов на 89 млрд рублей. Это почти втрое больше аналогичного периода 2020 года. Около 70% заказов пришлось на регионы, 30% — Москву и область.
Ozon также отчитался о рекордных результатах 11.11: оборот площадки в этот день увеличился почти в пять раз год к году, до 6,1 млрд рублей. Количество заказов ритейлер не раскрывает, но показатель вырос в шесть раз. Сама распродажа проходила три дня, также были предпродажи на подписчиков Ozon Premium.
За время распродажи на «AliExpress Россия» 11 и 12 ноября и нескольких ранних специальных акций продажи товаров составили 33,3 млрд рублей, оборот локального бизнеса вырос на 136% и превысил 13,4 млрд рублей.
Всего пользователи совершили 25,6 млн заказов, а аудитория площадки 11 ноября превысила 12,5 млн человек — это рекорд для «AliExpress Россия».
По данным «ЮKassa» (обрабатывает платежи более 160 тысяч интернет-компаний), оборот интернет-магазинов вырос на 41% год к году и на 79% относительно 2019-го. Общий средний чек увеличился на 31% к 2020 году и составил 2270 рублей.
Что покупали россияне
Наибольшей популярностью на Ozon пользовались товары повседневного спроса, а самыми быстрорастущими категориями стали одежда, книги, ювелирные украшения, бытовая техника и товары для взрослых. В лидерах продаж также тонометр, тушь для ресниц, средство для педикюра и заварочный чайник.
На Wildberries покупатели чаще всего выбирали одежду и обувь, косметику, товары для дома, детские товары, а также электронику и бытовую технику.
На AliExpress больше всего покупали товары для дома и сада, электронику, товары для красоты и здоровья, ювелирные изделия, аксессуары и запчасти для автомобиля, инструменты, а также спортивную и женскую одежду. Самым популярным товаров по количеству заказов стала светодиодная гирлянда.
По данным «ЮKassa», самыми популярными стали спортивные и туристические товары.
Что помогло росту продаж на 11.11
Продажи наа 11.11 выросли только в онлайне, а в офлайн-магазинах роста по сравнению с другими днями не было, отметили в «Чек индекс» («Платформа ОФД») и «ЮKassa». Из-за пандемии Covid-19 трафик в обычных магазинах упал, а россияне активнее переходят на интернет-покупки, рассказали опрошенные «Ведомостями» аналитики.
Кроме того, распродажи на многих интернет-площадках начались заранее, ещё с периода длинных «выходных»: с 30 октября по 7 ноября в России были «нерабочие» дни, некоторые регионы продлили ограничения до 15 ноября. Сами магазины могли заранее рекламировать распродажи и указывать цены.
Поэтому многие россияне предпочли участвовать в онлайн-акциях, полагают в «Чек индекса». Операционный директор Ozon Даниил Федоров отметил, что залогом успеха стал большой ассортимент.
С книгами вообще ситуация преинтереснейшая. Они и так стоят недорого, но почему-то все равно пользуются спросом на распродажах.
Можно было бы предположить, что люди покупают дорогие руководства (по дизайну, проге, маркетингу), но на них скидок не было. Разве что на всякие попсовые книги по типу "Пиши сокращай", но они и без того постоянно на разных маркетплейсах по акции идут. Подарочные книги разве что (какая-нибудь история России с толстенным переплетом и пластиковыми камушками), но такие экземпляры даже со скидками стоят космических денег и абсолютно бесполезны.
Короче, хочется где-нибудь исследования надыбать, или мб на vc.ru аналитикой кто поделится, почему книги на распродажах так хорошо разлетаются. Неужели люди клюют на скидку в 50р?
На книге за 200-250 руб скидка была 50-100 руб, да. Например, серия экопокет.
А у многих книг дороже, скидка больше. Да и вообще почему бы не купить хороших книг) Может на распродажах люди просто обращают на них внимание, или с помощью книг делают свой шопинг "полезнее", или в подарок кому..
Ну и многие не проверяют реальную стоимость наверное, видят большую скидку и всё.
Просто, как мне кажется, здесь не подходит принцип "о, цена упала на 45-50%", надо срочно брать". Купить книгу за 150 вместо 250 - безусловно приятно, но ведь мелочь же.
Как еще одно предположение - книги берут в комплект к основным товарам (типа как жвачку на кассе взять), и таким образом растут продажи. Но все равно не понятно, откуда берутся стимулы именно на книги.
Трудно понять, что конкретно вы имели в виду из-за ошибок в тексте. Но если вы сравниваете объёмы продаж, то по статистике отсюда: https://oborot.ru/news/v-top-100-internet-magazinov-ot-data-insight-voshlo-19-novyh-igrokov-i133702.html
Озон за 20-й год имеет оборот 197 млрд., а ДНС — 116 млрд.
Из-за недалекости наших маркетологов (что говорит об их уровне владения предметом) и отличной работе китайских маркетологов по продвижению своей альтернативы "День холостяка", в России полный хаос с термином "черная пятница", который прекрасно дискредетирован (на радость китайским товарищам).
И вместо того, чтобы удачно использовать и "День холостяка" и "Черную пятницу" наши магазины, например, уже сегодня рассылают информацию о том, что сегодня оказывается Киберпонедельник, а Черная пятница уже прошла.
Не все стартапы — на этапе создания проекта — думают о своей защите от сбегающих подрядчиков и возможных разногласий фаундеров.
Дизайн-челлендж — популярный формат работы, позволяющий дизайнерам улучшить свои навыки. Многие челленджи появились как частная инициатива «снизу» — от профессионалов отрасли. Однако сегодня такой формат активно подхватывают крупные бренды. О том, зачем дизайн-челленджи устраивать онлайн-школе, а также о том, чем этот формат выгоден всем…
При этом в компании допустили, что банки продолжат взимать собственную комиссию.
Можно посмотреть количество оформленных на карту подписок, а также дату и сумму следующей оплаты.
Многие распродажи проходили несколько дней, а покупатели предпочли офлайн-магазинам интернет-покупки.
Артем Федотов, СPO Master Delivery, рассказывает о том, как мы начинали работу над сервисом ультрабыстрой доставки Прямиком и к чему пришли за 9 месяцев.
Мессенджеры в отличие от банковских приложений привлекают гораздо больше внимание людей. Пользователь проводит до 30 минут в банковском приложении каждый месяц по сравнению с мессенджерами — до трех часов в день.
12 ноября, в связи с распродажей, решил приобрести монитор MSI Optix MAG342CQRV по хорошей цене за 31 999. Выбрал именно озон, т.к. в карточке товара было заявлено, что доставка будет на следующий день (на вайлдбериз была похожая позиция по аналогичной цене, но понадеялся на данную горе компанию). На следующий день пришло сообщение, что заказ…
Компании обсуждали продажу билетов на мероприятия сразу на двух сервисах, рассказывали источники.