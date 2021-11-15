Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Торговля
Таня Боброва

Российские маркетплейсы отчитались о рекордных распродажах 11.11: помогли «нерабочие» дни и привычка покупать в онлайне Статьи редакции

Многие распродажи проходили несколько дней, а покупатели предпочли офлайн-магазинам интернет-покупки.

44 44 комментария
2486 просмотров

11 ноября в 2021 году побило рекорд по количеству заказов — 4,5 млн за сутки против 2,5 млн годом ранее, рассказали vc.ru в Wildberries.

Оборот за день ритейлер не раскрывает, но отмечает, что за весь период распродажи с 28 октября по 13 ноября покупатели оформили заказов на 89 млрд рублей. Это почти втрое больше аналогичного периода 2020 года. Около 70% заказов пришлось на регионы, 30% — Москву и область.

Ozon также отчитался о рекордных результатах 11.11: оборот площадки в этот день увеличился почти в пять раз год к году, до 6,1 млрд рублей. Количество заказов ритейлер не раскрывает, но показатель вырос в шесть раз. Сама распродажа проходила три дня, также были предпродажи на подписчиков Ozon Premium.

За время распродажи на «AliExpress Россия» 11 и 12 ноября и нескольких ранних специальных акций продажи товаров составили 33,3 млрд рублей, оборот локального бизнеса вырос на 136% и превысил 13,4 млрд рублей.

Всего пользователи совершили 25,6 млн заказов, а аудитория площадки 11 ноября превысила 12,5 млн человек — это рекорд для «AliExpress Россия».

По данным «ЮKassa» (обрабатывает платежи более 160 тысяч интернет-компаний), оборот интернет-магазинов вырос на 41% год к году и на 79% относительно 2019-го. Общий средний чек увеличился на 31% к 2020 году и составил 2270 рублей.

Что покупали россияне

Наибольшей популярностью на Ozon пользовались товары повседневного спроса, а самыми быстрорастущими категориями стали одежда, книги, ювелирные украшения, бытовая техника и товары для взрослых. В лидерах продаж также тонометр, тушь для ресниц, средство для педикюра и заварочный чайник.

На Wildberries покупатели чаще всего выбирали одежду и обувь, косметику, товары для дома, детские товары, а также электронику и бытовую технику.

Купить рекламу Отключить

На AliExpress больше всего покупали товары для дома и сада, электронику, товары для красоты и здоровья, ювелирные изделия, аксессуары и запчасти для автомобиля, инструменты, а также спортивную и женскую одежду. Самым популярным товаров по количеству заказов стала светодиодная гирлянда.

По данным «ЮKassa», самыми популярными стали спортивные и туристические товары.

Что помогло росту продаж на 11.11

Продажи наа 11.11 выросли только в онлайне, а в офлайн-магазинах роста по сравнению с другими днями не было, отметили в «Чек индекс» («Платформа ОФД») и «ЮKassa». Из-за пандемии Covid-19 трафик в обычных магазинах упал, а россияне активнее переходят на интернет-покупки, рассказали опрошенные «Ведомостями» аналитики.

Кроме того, распродажи на многих интернет-площадках начались заранее, ещё с периода длинных «выходных»: с 30 октября по 7 ноября в России были «нерабочие» дни, некоторые регионы продлили ограничения до 15 ноября. Сами магазины могли заранее рекламировать распродажи и указывать цены.

Поэтому многие россияне предпочли участвовать в онлайн-акциях, полагают в «Чек индекса». Операционный директор Ozon Даниил Федоров отметил, что залогом успеха стал большой ассортимент.

#новость #ozon #wildberries #aliexpress

44 44 комментария
14
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
0
44 комментария
Популярные
По порядку
Написать комментарий...
Александр Борродач

Закос российских маркетплейсов под алиэкспресс с его распродажей 11.11 это тот еще кринж. Просто примазались к дате.

Ответить
4
Антон Гашет

Просто примазались к дате.

А как должно было бы быть? Чтобы деды праздновали, чтобы детские воспоминания от скидки на сахарную вату были? Чтобы с XXI века была новгородская традиция "на первый снег за пушнину вполовень брать"?

Ответить
10
Anton Salimov

причем тут Алик ,это всемирный день шоппинга

Ответить
–1
Артём Палённый

но всё же корни 11.11 китайские :)

Ответить
7
Михаил Иванович

А в каких ещё странах это «празднуется»? Ни eBay, ни Амазон американские мне ничего не присылали с рекламой этого дня

Ответить
2
Anton Salimov

На asos был точно и сильно пизже чем на озоне, с их скидками 1,5к рублей на телевизоры за 50к

Ответить
0
Юрий Белоножкин

Как там телевизоры с ASOS?

Ответить
5
Anton Salimov

такте же плоские, как шутка

Ответить
4
Михаил Иванович

Судя по гуглу, 11.11 Асос только в России это называл «Всемирным днём шоппинга».
И судя по Википедии, это дейсвительно хоть немного популярно только в Азии, при чём продвигается именно Алиэкспрессом, которые даже товарный знак такой зарегали:)

Ответить
3
Леонид Бережной

Только хитрые русские маркетплейсы, умудряться провести две распродажи в ноябре: успели и на 11.11, и успеют на "Черную Пятницу".

Ответить
0
Семен Смирнов

Бизнес хочет денег, код красный

Ответить
0
Kaly Stainless

Особенно удивили в топах:
Книги
Тонометр
Товары для взрослых
Что-то из серии, сел почитать , поднялось давление. Плюнул и пошел долбить резину с алика

Ответить
6
Sasha Step

В прошлый логдаун было так же.
Это из серии
Появилась время на книги, на общение с родителями и со второй половиной

Ответить
3
Константин Хиксводел

И все это счастье на пару недель, дальше нужно брать острогу и капканы, и уходить в лес.

Ответить
0
Hambala Fully

С книгами вообще ситуация преинтереснейшая. Они и так стоят недорого, но почему-то все равно пользуются спросом на распродажах.

Можно было бы предположить, что люди покупают дорогие руководства (по дизайну, проге, маркетингу), но на них скидок не было. Разве что на всякие попсовые книги по типу "Пиши сокращай", но они и без того постоянно на разных маркетплейсах по акции идут. Подарочные книги разве что (какая-нибудь история России с толстенным переплетом и пластиковыми камушками), но такие экземпляры даже со скидками стоят космических денег и абсолютно бесполезны.

Короче, хочется где-нибудь исследования надыбать, или мб на vc.ru аналитикой кто поделится, почему книги на распродажах так хорошо разлетаются. Неужели люди клюют на скидку в 50р?

Ответить
1
Петр Каросанидзе

На книге за 200-250 руб скидка была 50-100 руб, да. Например, серия экопокет.
А у многих книг дороже, скидка больше. Да и вообще почему бы не купить хороших книг) Может на распродажах люди просто обращают на них внимание, или с помощью книг делают свой шопинг "полезнее", или в подарок кому..
Ну и многие не проверяют реальную стоимость наверное, видят большую скидку и всё.

Ответить
0
Hambala Fully

Просто, как мне кажется, здесь не подходит принцип "о, цена упала на 45-50%", надо срочно брать". Купить книгу за 150 вместо 250 - безусловно приятно, но ведь мелочь же.

Как еще одно предположение - книги берут в комплект к основным товарам (типа как жвачку на кассе взять), и таким образом растут продажи. Но все равно не понятно, откуда берутся стимулы именно на книги.

Ответить
1
Артур

😂😂😂😂😂

Ответить
0
Rownie

по традиции ждем в приемной пост " заказал "item_name" за 200к рублей на 11.11 , товар не пришел, деньги не вернули"

Ответить
5
Максим

Российские маркетплейсы отчитались о рекордных отменах заказов 15.11: помогли «неграмотность» покупателей и привычка ждать свои же деньги после отмены заказа

Ответить
4
Владимир Темченко

Я нашёл МФУ в озоне уже с супер скидкой за 20 тысяч, когда в днс без скидок такой же за 13.
Людей и правда невозможно научить не попадаться на банальные маркетинговые уловки?

Ответить
4
Sasha Step

А с чего вы решили что люди покупали их на озоне? Они так же брали их в днс, а озон седлал объем на том чего нет в днс. А если учесть объем товаров днс и озона то днс модно сказать почти не чего нет...

Ответить
4
Михаил Иванович

Трудно понять, что конкретно вы имели в виду из-за ошибок в тексте. Но если вы сравниваете объёмы продаж, то по статистике отсюда: https://oborot.ru/news/v-top-100-internet-magazinov-ot-data-insight-voshlo-19-novyh-igrokov-i133702.html

Озон за 20-й год имеет оборот 197 млрд., а ДНС — 116 млрд.

В TOP-100 интернет-магазинов от Data Insight…
Больше всего в лучшую сотню вошло ритейлеров, специализирующихся на электронике и технике. Самый…
oborot.ru
Ответить
0
Владимир Темченко

Не обязательно покупали на озоне. Я привёл только лишь один пример. В других маркетплейсах абсолютно аналогичная ситуация

Ответить
0
Alexander Kuznetsov

Из-за недалекости наших маркетологов (что говорит об их уровне владения предметом) и отличной работе китайских маркетологов по продвижению своей альтернативы "День холостяка", в России полный хаос с термином "черная пятница", который прекрасно дискредетирован (на радость китайским товарищам).

И вместо того, чтобы удачно использовать и "День холостяка" и "Черную пятницу" наши магазины, например, уже сегодня рассылают информацию о том, что сегодня оказывается Киберпонедельник, а Черная пятница уже прошла.

Ответить
2
Hambala Fully

Есть такое.

Не представляю, каково работать маркетологам в небольших магазинчиках. Они вроде на черную пятницу настраиваются, а тут какая-то хуйня 11.11 появляется, надо реагировать.

Ответить
1
Петр Каросанидзе

Лол
это какие рассылают?

Ответить
0
Arseniy Kirsanov

Открыл в день распродажи список избранного, увидел цены под +30% 11.11 по сравнению с обычной, закрыл список.

Ответить
2
Подозрительный Абдужаббор

так это штраф от маркетплейса продавцу-если он не захочет подарить свои товары ниже себестоимости-на те штраф 30 %
Маркетологи бездари. Вместо того чтоб пряником заманить продавцов сделать скидки, они рублем наказывают за отказ. ну и получите все.

Ответить
0
Arseniy Kirsanov

Цена до 11.11 вполне себе рыночная была, а не "ниже себестоимости", если я Вас верно понял. А во время 11.11 на +30% выше рынка.

Ответить
0
Anton Salimov

Тут еще нужно учесть, что в принципе онлайн должен расти, тк введены qr и, например, я не могу пойти в условную Зару и купить куртку, теперь ток онлайн)

Ответить
1
mnin mnin

Последние 2 года вижу только накрутку на эти дни, зато потом резкий спад в цене - вот тогда можно что-то и купить, благо сейчас есть боты для отслеживания цен

Ответить
1
Семен Смирнов

Покупайте не исходя из скидки, а исходя из нужности вещи, и боты будут не нужны

Ответить
0
mnin mnin

Это, как-бы, само собой разумеющееся

Ответить
0
Это Я

На велдберис вообще не было скидок, на озоне на некоторые товары и то минимальная была скидка. Только на Алике реально были скидки. Поэтому непонятно почему люди сделали такой оборот нашим маркетплейсам.

Ответить
0
Mitya 🍀🔰⚡

Просто на озоне можно купить много вещей которые невозможно/сложно найти в оффлайне, скидки здесь не причём

Ответить
1
Pavell

Ясненько

Ответить
0
greg chudnoff

- какой у этого курьера красивый красный галстук!
- это не галстук, это язык

Ответить
0
Jay Green

Лох не мамонт. Часто покупаю на маркетплейсах, но 2 недели до и одну после 11.11 не покупаю ничего, потому что с высокой вероятностью будет переплата

Ответить
0
Кибер Мастера

"Сама распродажа проходила три дня, также были предпродажи на подписчиков Ozon Premium"

Да, знаем мы ваши "распродажи"... ахаха

Ответить
0
VS

5 кусков за поларис омг

Ответить
0
Дмитрий Филиппов

Ну я кошачий лоток купил со скидоном, это мой рекорд для маркетплейса.

Ответить
0
Sergey Vlasov

Руки-загребуки...

Ответить
0
Aulia Hasan

nex
nex
nex
nex
nex

Ответить
0
Написать комментарий...
Читать все 44 комментария
Личный опыт
Проект Ошибатор
Потратить на разработку все деньги и не получить права: 5 ошибок, которые приводят стартапы к фиаско

Не все стартапы — на этапе создания проекта — думают о своей защите от сбегающих подрядчиков и возможных разногласий фаундеров.

Важно понимать, что человек является автором. Человек, а не компания, которая подписала с ним договор.

15 15 комментариев
29
Факультет дизайна «Среды обучения»
Как бренды используют дизайн-челленджи

Дизайн-челлендж — популярный формат работы, позволяющий дизайнерам улучшить свои навыки. Многие челленджи появились как частная инициатива «снизу» — от профессионалов отрасли. Однако сегодня такой формат активно подхватывают крупные бренды. О том, зачем дизайн-челленджи устраивать онлайн-школе, а также о том, чем этот формат выгоден всем…

0 Обсудить
1
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
Финансы
TJ
Visa отменит комиссию за переводы с карты на карту по номеру телефона Статьи редакции

При этом в компании допустили, что банки продолжат взимать собственную комиссию.

46 46 комментариев
29
Сервисы
Nazigul Jusupova
«Райффайзенбанк» запустил сервис для управления платными подписками на другие сервисы Статьи редакции

Можно посмотреть количество оформленных на карту подписок, а также дату и сумму следующей оплаты.

101 101 комментарий
87
Торговля
Таня Боброва
Российские маркетплейсы отчитались о рекордных распродажах 11.11: помогли «нерабочие» дни и привычка покупать в онлайне Статьи редакции

Многие распродажи проходили несколько дней, а покупатели предпочли офлайн-магазинам интернет-покупки.

44 44 комментария
14
Master Delivery
Прямиком: от сервиса доставки до международной логистической платформы

Артем Федотов, СPO Master Delivery, рассказывает о том, как мы начинали работу над сервисом ультрабыстрой доставки Прямиком и к чему пришли за 9 месяцев.

0 Обсудить
2
Talkbank
Банковские чат-боты в мессенджерах: как TalkBank обеспечивает конфиденциальность данных пользователей

Мессенджеры в отличие от банковских приложений привлекают гораздо больше внимание людей. Пользователь проводит до 30 минут в банковском приложении каждый месяц по сравнению с мессенджерами — до трех часов в день.

2 2 комментария
–2
БКС Мир инвестиций
Оценка акций IT-сектора. Как оценить бумаги производителей «железа» и «софта»
0 Обсудить
0
Приёмная
Константин Пенкин
Фейковые распродажи на Озон, или как не получить обещанный заказ

12 ноября, в связи с распродажей, решил приобрести монитор MSI Optix MAG342CQRV по хорошей цене за 31 999. Выбрал именно озон, т.к. в карточке товара было заявлено, что доставка будет на следующий день (на вайлдбериз была похожая позиция по аналогичной цене, но понадеялся на данную горе компанию). На следующий день пришло сообщение, что заказ…

37 37 комментариев
21
Право
Nazigul Jusupova
Rambler отказалась от мирового соглашения с «Яндексом» по поводу товарного знака со словом «Афиша» Статьи редакции

Компании обсуждали продажу билетов на мероприятия сразу на двух сервисах, рассказывали источники.

31 31 комментарий
17
Почта России
Как не стать жертвой мошенников, покупая товары онлайн

Советы от Почты России.

16 16 комментариев
2
Больше статей
null