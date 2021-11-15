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Торговля
Маша Цепелева

Торговые центры попросили Путина признать их пострадавшей от пандемии отраслью и вернуть часть уплаченных налогов Статьи редакции

Из-за ограничений посещаемость ТЦ упала на 60-80%, указано в письме.

Союз торговых центров России, Белоруссии и Казахстана отправил письмо Владимиру Путину с просьбой о господдержке из-за пандемии и введения QR-кодов. Президент союза и член совета предпринимателей Москвы Булат Шакиров рассказал Forbes, что письмо подписали более 100 ТЦ России из 500.

Чтобы преодолеть кризис и сохранить рабочие места, авторы письма попросили:

  • Включить «Аренду и управление собственным или арендованным торговым объектом недвижимого имущества» в список отраслей экономики, пострадавшей от пандемии.
  • Отменить налог на имущество для ТЦ и выплату процентов по кредитам банкам с госучастием на время действия QR-кодов и других ограничений.
  • Вернуть уплаченные налоги за время простоя в 2020 и 2021 годах.

Посещаемость торговых центров после введения ограничений упала на 60-80%, в Москве за 11 дней локдауна торговые центры потеряли более 10 млрд рублей, рассказал Шакиров. По его словам, отрасль не получала поддержки от государства.

  • Проверку QR-кодов для входа в торговые центры ввели в Хабаровском крае, Новосибирской области, в Астрахани, Брянской области и других регионах.
  • 12 ноября правительство внесло в Госдуму два законопроекта о QR-кодах в магазинах и транспорте. По проекту, QR-коды в кафе и магазинах будут действовать до июня 2022 года, решение будут принимать регионы.
  • 20 октября Путин объявил «нерабочими» дни с 30 октября по 7 ноября по всей России. Тогда же правительство предложило меры поддержки бизнеса — гранты для малого бизнеса и продление программы льготных кредитов.

#новость #covid19

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Alex Sedoff

заодно граждан признать потерпевшими и вернуть налоги, которые они платят

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1
Ma Fia

Я бы внёс поправочку, что пострадали не от пандемии, а от тупых чиновников!

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Семен Переделкин

Уважаемый Государь! Милостиво просимо, поможите! Ваши бояре, всецело поддерживающие Вас в любых начинаниях. Целуем перст, хранит Вас Господь!

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0
Одуванчик Полевой

Во время разговора журналист отметил, что кажется, будто Путин воспринимает «бизнесменов как жуликов по определению». «Вы знаете, под этим есть определённые основания. Да, я говорю это с придыханием, что называется. Ну какие основания? Весь так называемый малый бизнес у нас в нулевые был связан с торговлей», — ответил Путин.

Андрей Ванденко: «То есть я правильно понял, “торгаш — жулик”?»

Владимир Путин: «В сознании народа, мы же так говорим»

Андрей Ванденко: «Я же про вас»

Владимир Путин: «Знаете, я же тоже часть этого народа. Поэтому, если по-честному сказать, ну если по-честному сказать, ну так… Мы все так думаем»

ПРОСТО ВСПОМНИЛОСЬ))

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