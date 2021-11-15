Как создать востребованный продукт: 3 главных правила

Инвесторы для уникального продукта найдутся всегда. Если компания занимается производством, скажем, обычного меда, ей будет сложно на рынке. Но если из меда делать пасту для диетического питания – с орехами, малиной, миндалем – и укладывать в красивые банки, проблем быть не должно, ведь это уже инновация. Или вот трубочки для коктейля: можно…