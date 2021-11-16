Согласно идее, фермеры принесут молоко, садоводы — овощи, а местные кулинары — домашнюю еду. Деньги с продаж пойдут им напрямую, а аренду помещения покроют власти, рассказывает Fast Company.

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Ассортимент среднестатистического супермаркета превышает 31 тысячу наименований, а все товары прибывают туда в красочных фирменных упаковках через глобальные системы поставок. Трудно представить, что бизнес с такой моделью сможет свести до нуля вредное воздействие на окружающую среду или добьётся экономической стабильности, считает Fast Company.

За удобством традиционных ритейлеров скрывается множество проблем: пищевые отходы, низкая оплата труда, загрязнение воды и воздуха при перевозках. Выпускница нидерландской академии дизайна Франческа Тамбусси в качестве альтернативы предлагает открывать магазины с подобной кооперативу моделью.

Управлять супермаркетами будут сами горожане: они будут и поставлять продукты, и покупать их. Франческа Тамбусси

Свой прототип она назвала Hyperburgers, а работать, по её замыслу, он будет так:

Садоводы заполнят полки овощами, фруктами и ягодами.

Фермеры принесут молоко, мясо и яйца.

Кулинары предложат покупателям, например, домашние булочки.

А путешественники смогут перепродать купленное в другой стране вино.

Платить за товар клиент будет через одноранговую платёжную систему на сайте или в приложении — чтобы деньги с продажи поступали напрямую продавцу.

Как может выглядеть выбор товаров в приложении: в ассортименте — домашние мисо и чили, мята, оливковое масло, овсяное молоко, картофельный пирог, бриоши и мыло Hyperburgers

Магазины вроде Hyperburgers будут открыты для всех: купить продукты или готовую еду сможет любой человек в любое время. Единственное условие — дать магазину что-нибудь взамен, например:

Сдать бумажные пакеты или чистые контейнеры для еды, в которые потенциальные поставщики могли бы упаковать товар.



Принести в магазин готовые упакованные блюда или напитки для отдела кулинарии.

Помочь с уборкой помещения или готовкой на месте — например, приготовить овсяное молоко при помощи установленного в магазине оборудования.

Люди думают, что продовольственная помощь — это сложная активистская деятельность, на которую у человека с работой и семьёй просто нет времени. Однако это не всегда так: принести чистую баночку для повторного использования — уже достаточно.

Франческа Тамбусси

Согласно идее Тамбусси, магазины должны ставить во главу угла человека, а не выгоду, поэтому будут работать на некоммерческой основе. Помещения под них будут оплачивать местные власти, которые могут также выделять гранты, чтобы за работой точек следил специальный сотрудник. Это, по словам выпускницы, справедливо, поскольку продовольствие — не бизнес, а гражданский ресурс.

Раскритиковать концепцию легко, пишет издание:

В магазине вряд ли будет столь же широкий ассортимент, что и в любом традиционном супермаркете.

Онлайн-систему попробуют взломать.

Покупателей будет больше, чем продавцов.

А недобросовестные посетители наверняка рискнут что-нибудь украсть.

И Тамбусси осознаёт, какие сложности могут возникнуть, но от идеи не отказывается — просто чтобы развить её, потребуется время. Так что в будущем она также планирует выложить в открытый доступ исходный код своего Hyperburgers, чтобы активисты в любом городе могли сами запустить подобный проект.