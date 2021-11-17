Lamoda, Nike и другие приостановили поставки обуви в Белоруссию из-за проблем с маркировкой Статьи редакции
При регистрации в системе возникают ошибки, а за нарушение грозит штраф до половины стоимости обуви.
- Nike, Lamoda, «Спортмастер» и «Детский мир» отправили уведомление в министерство по налогам и сборам Белоруссии о приостановке поставок обуви в страну из-за проблем с маркировкой, сообщают «Ведомости». Новые правила начали действовать 1 ноября 2021 года.
При внесении информации о кодах российского образца в локальную систему возникают ошибки, указано в письме. Проблема массовая, за нарушения грозит штраф до 50% от стоимости обуви. Часть компаний прекратила поставки, другие могут остановить до конца месяца.
- «Спортмастер» пока не приостанавливал поставки и надеется на скорейшее решение проблемы, пояснили в компании. Lamoda приостанавливала, но частично возобновила, потому что «некоторые проблемы решили». В «Детском мире» и Nike не ответили на запросы.
Экспорт в Белоруссию идёт через Россию — производителям приходится дважды покупать коды маркировки, сначала у российского Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ), потом у белорусского оператора, объяснил вице-президент Ассоциации предприятий спортивной индустрии Дмитрий Вишняков.
- Ошибки возникают из-за того, что от производителей требуют более подробную информацию, чем в России, пояснил представитель ЦРПТ. 30% общего объёма экспорта российской обуви приходилось на Белоруссию, приводит издание данные Федеральной таможенной службы за 2020 год.
- Некоторые компании уже приостановили поставки в Казахстан, потому что там российские коды по новым правилам не признаются. Доля российского экспорта обуви в эту страну примерно равна белорусской, рассказал Вишняков.
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При регистрации в системе возникают ошибки, а за нарушение грозит штраф до половины стоимости обуви.
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