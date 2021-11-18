Осторожно, цифровые кочевники!

За последние два года пандемия полностью поменяла представление о том, как должен строится рабочий процесс. Только за 2020 год доля россиян, работающих в удаленном формате, возросла с 3% до 14%. И согласно опросу BCG 60% российский сотрудников хотят остаться на удаленке. Уже к сентябрю 2021 года на рынке труда количество вакансий, предлагающих…