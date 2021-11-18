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Торговля
Маша Цепелева

Ozon Express запустит доставку продуктов, горячей еды и других товаров за 15 минут Статьи редакции

Первые дарксторы появятся в Москве до конца года.

  • О запуске нового направления РБК рассказал источник на рынке электронной коммерции и подтвердил Ozon.
  • Ozon Express будет доставлять продукты, готовую еду, продукцию собственной торговой марки и непродовольственные товары — около 3 тысяч наименований, сообщил источник. Компания откроет мини-дарксторы размером 250 м² и запустит формат в Москве до конца года.
  • Представитель Ozon подчеркнул, что запустит проект в тестовом режиме, а после определится с планами. В компании не назвали инвестиции в проект и планируемое количество даркстров, но уточнили, что направлением будет заниматься бывший член правления и директор по цепочкам поставок «Магнита» Марья Дей.
  • В третьем квартале 2021 года онлайн-продажи продуктов в России выросли в 2,5 раза год к году, до 90 млрд рублей. В 2020 году 90% рынка занимали X5 Group, «Самокат», «Яндекс.Лавка», «Вкусвилл». По количеству дарксторов в Москве лидирует «Самокат» (758), на втором месте «Яндекс.Лавка» (395), на третьем «ВкусВилл» (79), приводит издание данные «Infoline-Аналитики».
  • В июне 2021 года Ozon Express начал продавать продукты под собственной маркой
  • В октябре Ozon Express открыл первую фабрику-кухню в Москве для доставки готовых блюд под своим брендом.

#новость #ozon

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16 комментариев
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Postnikov Edward

Зря Озон занялся едой. Даже Безос на это не решился, а занялся облачными сервисами и космосом. ред.

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6
Дмитрий Беговатов

Еда это первая необходимость, все гиганты борются за свой кусок пирога 🤷‍♂️

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0
Артём К

Пытаются развиваться, но из-за этого страдает уже более-менее успешный бизнес. Сколько там на оффтопе статей про наебалово озона? По 5 штук в неделю выходят

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1
Postnikov Edward

У меня проколов с ними не было, но могли бы добавить сервис предупреждения о лайк товарах, что данный товар все еще ждет меня, но время истекает. А так, заходишь в конце недели в кабинет, а товар уже продан, особенно это касается книг.

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0
Dennis Gooddeni

А что такое оффтоп?

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0
Игорь Маренков

Не факт что это из-за "расширения ассортимента". Это может быть связано про с ростом объёмов. Чем больше заказов делается в месяц, тем больше проколов будет в месяц, будет больше статей на vc это логично.

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0
Ilya Brin

Кухня на Озоне

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2
Sergey Shumsky

За 15 м......и.......н.....у......т...... Здравствуйте, Ваше мнение дорого для нас, Вам ответит оператор...) ред.

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1
Семен Переделкин

Почему бы сперва не довести один свой сервис до идеала, а потом хвататься за другой? Нет же, надо и туда влезть, и сюда, и ещё вон туда.

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1
Иван С.

15 минут озона VS 30 минут яндекс маркета. Кто даст ещё меньше? Сбер маркет 5 минут?

Ответить
1
Dmitry Yashin

Самокат давно уже возит за 15 минут и меньше. В Митино мне за 7 минут с оплаты привозят.

Ответить
0
Дмитрий Милюков

7 минут это наверно соседний дом..

Ответить
1
Dmitry Yashin

Да, вероятнее всего, но от этого степень моего охуевания меньше не становится. Это реально даже быстрее, чем сходить самому.

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2
Postnikov Edward

Так и до мордобития может дойти между курьерами))

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0
Stas Kokin

Вот это им всем самокат покоя не дает, видимо, очень быстро растет

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1
Дмитрий Милюков

Значит скоро убыток будет больше выручки!

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0
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