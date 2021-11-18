Ozon Express запустит доставку продуктов, горячей еды и других товаров за 15 минут Статьи редакции
Первые дарксторы появятся в Москве до конца года.
- О запуске нового направления РБК рассказал источник на рынке электронной коммерции и подтвердил Ozon.
- Ozon Express будет доставлять продукты, готовую еду, продукцию собственной торговой марки и непродовольственные товары — около 3 тысяч наименований, сообщил источник. Компания откроет мини-дарксторы размером 250 м² и запустит формат в Москве до конца года.
- Представитель Ozon подчеркнул, что запустит проект в тестовом режиме, а после определится с планами. В компании не назвали инвестиции в проект и планируемое количество даркстров, но уточнили, что направлением будет заниматься бывший член правления и директор по цепочкам поставок «Магнита» Марья Дей.
- В третьем квартале 2021 года онлайн-продажи продуктов в России выросли в 2,5 раза год к году, до 90 млрд рублей. В 2020 году 90% рынка занимали X5 Group, «Самокат», «Яндекс.Лавка», «Вкусвилл». По количеству дарксторов в Москве лидирует «Самокат» (758), на втором месте «Яндекс.Лавка» (395), на третьем «ВкусВилл» (79), приводит издание данные «Infoline-Аналитики».
- В июне 2021 года Ozon Express начал продавать продукты под собственной маркой
- В октябре Ozon Express открыл первую фабрику-кухню в Москве для доставки готовых блюд под своим брендом.
Компания начнёт продавать оригинальные комплектующие и инструменты всем желающим.
17 ноября в Красноярском театре оперы и балета им. Д.А. Хворостовского прошел гала-концерт, посвященный 80-летию легендарного артиста балета и хореографа, народного артиста СССР Михаила Леонидовича Лавровского. Вечер состоялся в ходе масштабных юбилейных торжеств, стартовавших в октябре 2021 года на сцене Государственного академического Большого…
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Аскар Рахимбердиев, сооснователь облачного сервиса МойСклад, эксперт в области малого и среднего бизнеса
Первые дарксторы появятся в Москве до конца года.
За последние два года пандемия полностью поменяла представление о том, как должен строится рабочий процесс. Только за 2020 год доля россиян, работающих в удаленном формате, возросла с 3% до 14%. И согласно опросу BCG 60% российский сотрудников хотят остаться на удаленке. Уже к сентябрю 2021 года на рынке труда количество вакансий, предлагающих…
Привет! Меня зовут Евгения Липич, я редактор лектория Сигнум. Сегодня поговорим о том, какие логические ошибки часто допускают в спорах. Их полезно знать, чтобы самим не попасть впросак и подловить на них оппонента.
Всем привет! Хотелось бы написать про такой странный и неприятный эпизод, произошедший со мной вчера при совершении покупок на Озоне (могу предоставить скрины и прочие доказательства, если это будет кому интересно).
Подобный формат запускала «Азбука вкуса» в мае 2020 года, но приостановила проект.
Работник Колумбийского университета открыл инвесткомпанию и один из первых доверил сделки не людям, а алгоритмам. В 2021-м фонд управляет активами на $60 млрд, а Шоу отошёл от управления и занимается структурной биологией — чтобы не тупеть.
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