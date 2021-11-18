«Вкусвилл» запланировал открыть магазины без касс и продавцов в Москве Статьи редакции
Подобный формат запускала «Азбука вкуса» в мае 2020 года, но приостановила проект.
Один из первых магазинов «Вкусвилл» без касс и продавцов появится на выходе со станции МЦК «Деловой центр» в «Москва-Сити», выяснил «Ъ». В компании подтвердили, что тестируют технологию, но не раскрыли детали проекта.
Открытие одного такого магазина будет стоит 12-15 млн рублей, оценил гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров. Сейчас в сети «Вкусвилла» более 1,3 тысяч магазинов, из них 300 микромаркетов в бизнес-центрах и офисах.
По РСБУ выручка ПАО «Вкусвилл» за девять месяцев 2021 года выросла на 39% до 112,9 млрд рублей. Убыток составил 1,9 млрд рублей. В прошлом году была прибыль в 1,2 млрд рублей за период, приводит данные издание.
- Первый магазин без касс и продавцов запустила Amazon Go в 2018 году. Там покупатель авторизуется через QR-код со смартфона на входе, а сенсоры на полках и камеры в зале учитывают купленные товары и списывают деньги с карты.
- У Metro есть два магазина «Фасоль» без касс, у «X5 Group» — два магазина «Пятёрочка #Налету». В мае 2020 года магазин без касс и продавцов в «Москва-Сити» запустила «Азбука вкуса» со «Сбербанком» и Visa. Проект приостановлен, но возможен запуск в новых локациях, уточнил ритейлер.
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