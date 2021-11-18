Как меня красиво развели на деньги мошенники в vk.com

Честно говоря думал писать об этом или нет, и в какой раздел, но думаю мой опыт (плохой) поможет кому-то не наступить на те же грабли, на которые наступил я. И я буду только рад, если кто то скажет, что с ним такая ситуация произойти не могла. Я тоже так думал, я достаточно осторожный человек, но тут вот система дала сбой, и я перевел мошенникам,…