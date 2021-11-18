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Торговля
Маша Цепелева

«Вкусвилл» запланировал открыть магазины без касс и продавцов в Москве Статьи редакции

Подобный формат запускала «Азбука вкуса» в мае 2020 года, но приостановила проект.

  • Один из первых магазинов «Вкусвилл» без касс и продавцов появится на выходе со станции МЦК «Деловой центр» в «Москва-Сити», выяснил «Ъ». В компании подтвердили, что тестируют технологию, но не раскрыли детали проекта.

  • Открытие одного такого магазина будет стоит 12-15 млн рублей, оценил гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров. Сейчас в сети «Вкусвилла» более 1,3 тысяч магазинов, из них 300 микромаркетов в бизнес-центрах и офисах.

  • По РСБУ выручка ПАО «Вкусвилл» за девять месяцев 2021 года выросла на 39% до 112,9 млрд рублей. Убыток составил 1,9 млрд рублей. В прошлом году была прибыль в 1,2 млрд рублей за период, приводит данные издание.

  • Первый магазин без касс и продавцов запустила Amazon Go в 2018 году. Там покупатель авторизуется через QR-код со смартфона на входе, а сенсоры на полках и камеры в зале учитывают купленные товары и списывают деньги с карты.
  • У Metro есть два магазина «Фасоль» без касс, у «X5 Group» — два магазина «Пятёрочка #Налету». В мае 2020 года магазин без касс и продавцов в «Москва-Сити» запустила «Азбука вкуса» со «Сбербанком» и Visa. Проект приостановлен, но возможен запуск в новых локациях, уточнил ритейлер.

#новость

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15 комментариев
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Евгений Кузовкин

Проект приостановлен, но возможен запуск в новых локациях, уточнил ритейлер.

В более благополучных районах?

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3
Aleks Fox

Более благополучных чем Москва Сити))

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1
Alex Shokhin

Без касс, без продавцов и без товаров.

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2
Александр Смирнов

.. и без покупателей - сферический магазин в вакууме

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2
Arthur Niazyan

В метавселенной... ой

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1
Евгений Кузовкин

Без смысла, без надежды...

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2
Rafa Ramazanov

Без ГМО, консервантов и красителей

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1
Daniyar Karimov

думаю такие магазины будут работать только если будет ограниченный доступ по white листам.

регистрируешься в системе, запрашиваешь доступ, привязываешь карту, там смотрят твою историю и дают разрешение. После чего свободно пользуешься.

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1
Aleks Fox

только для тех у кого есть кьюар код, рейтинг пассажира выше 4, московская прописка, положительная кредитная история и справка об отсутствии судимости))

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5
Евгений Кузовкин

Уф, сразу со святых заходите

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0
Семен Переделкин

Часто есть новости, когда подобные магазины без касс и продавцов открывают, но что-то не припомню новостей, когда (и главное по какой причине) их закрывают.

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0
Виктор Дубов

Ну не для России это, не для России 😂🧟

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0
Александр Морозов

Но как тоже работают все эти кассы самообслуживания. И их много.

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0
Степан Фадеев

В России если делать без касс и продавцов, то нужно делать с кучей охраны.

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0
El'murza Alchakov

Без просроченных продуктов когда запустят магазины?

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0
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