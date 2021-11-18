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Торговля
Маша Цепелева

Amazon и Starbucks открыли первый совместный магазин без продавцов и касс в Нью-Йорке Статьи редакции

Кофе надо заказывать через приложение, есть столики для работы в одиночестве.

6 6 комментариев
453 просмотров

Первый Starbucks Pickup с Amazon Go начал работать 18 ноября на Манхеттене. Компании планируют открыть ещё как минимум два совместных заведения в 2022 году, сообщает Bloomberg.

Starbucks

В магазине есть стойка, где можно забрать напитки, заказанные заранее через приложение Starbucks. На экране вверху отображается, какие заказы ещё готовит бариста.

Starbucks
Starbucks

Чтобы купить что-то в магазине, надо отсканировать банковскую карту на терминале при входе. Весы, камеры и сенсорные датчики на полках определят покупки и спишут деньги с карты автоматически.

Reuters

Можно купить готовые блюда из меню Starbucks и Amazon Kitchen или снеки. Есть столики для одного, где можно, например, поработать.

Starbucks
  • Amazon и Starbucks планировали открыть совместные заведения ещё в 2020 году, а к 2021 году увеличить их количество до шести.

#новость #amazon #starbucks

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Дмитрий Милюков

Почему на каждой первой рекламе в сша черный парень и белая девушка и никогда наоборот?

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Red Boy

Она азиатка вообще-то 😅

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3
Valentin Dombrovsky

Чёрный парень и азиатка… сразу видно, ребята знают толк в политкорректности — даже не придерёшься.

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0
Red Boy

Ахах ну да, Старбакс же

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1
Андрей Задоркин

Интересно, как будет осуществляться возврат товара?
Все равно люди будут

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0
Населенный Орзэмэс

А товары там есть? Волнуюсь за невидимый магнитофон, слышно ли его 😁

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0
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