Кофе надо заказывать через приложение, есть столики для работы в одиночестве.

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Первый Starbucks Pickup с Amazon Go начал работать 18 ноября на Манхеттене. Компании планируют открыть ещё как минимум два совместных заведения в 2022 году, сообщает Bloomberg.

Starbucks

В магазине есть стойка, где можно забрать напитки, заказанные заранее через приложение Starbucks. На экране вверху отображается, какие заказы ещё готовит бариста.

Starbucks

Starbucks

Чтобы купить что-то в магазине, надо отсканировать банковскую карту на терминале при входе. Весы, камеры и сенсорные датчики на полках определят покупки и спишут деньги с карты автоматически.

Reuters

Можно купить готовые блюда из меню Starbucks и Amazon Kitchen или снеки. Есть столики для одного, где можно, например, поработать.

Starbucks