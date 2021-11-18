Amazon и Starbucks открыли первый совместный магазин без продавцов и касс в Нью-Йорке Статьи редакции
Кофе надо заказывать через приложение, есть столики для работы в одиночестве.
Первый Starbucks Pickup с Amazon Go начал работать 18 ноября на Манхеттене. Компании планируют открыть ещё как минимум два совместных заведения в 2022 году, сообщает Bloomberg.
В магазине есть стойка, где можно забрать напитки, заказанные заранее через приложение Starbucks. На экране вверху отображается, какие заказы ещё готовит бариста.
Чтобы купить что-то в магазине, надо отсканировать банковскую карту на терминале при входе. Весы, камеры и сенсорные датчики на полках определят покупки и спишут деньги с карты автоматически.
Можно купить готовые блюда из меню Starbucks и Amazon Kitchen или снеки. Есть столики для одного, где можно, например, поработать.
- Amazon и Starbucks планировали открыть совместные заведения ещё в 2020 году, а к 2021 году увеличить их количество до шести.
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