ВТБ продаст свою долю в сети «Магнит» Статьи редакции
Компания приобрела долю в ритейлере четыре года назад.
- Банку принадлежат 17,3% акций сети розничных магазинов, сообщили в ВТБ.
- До 4,4% акций будут проданы в рамках ускоренного формирования книги заявок, оставшиеся 12,9% акций купит Marathon Group, который увеличит свою долю до 29% и станет крупнейшим акционером «Магнита». С учётом того, что доля Marathon Group превысит 25%, продажу еще 4,75% должна одобрить Федеральная антимонопольная служба.
- Компания планирует продать приблизительно 5,2 млн обыкновенных акций ПАО «Магнит», точное количество акций и стоимость сделки определят по итогам закрытия ускоренной книги заявок.
- В 2018 году ВТБ купил 29,1% акций сети «Магнит» за 138 млрд рублей у основателя ритейлера Сергея Галицкого. В мае 2018 года ВТБ продал 11,82% акций из своего пакета Marathon Group. Сейчас доля Marathon Group составляет 16,8%, пишет РБК.
перед последними выборами кто-то из чиновников сказал, что продукты неадекватно дорогие
может Магнит все-таки прижмут?
я летом был в Абхазии
там белорусские продукты стоили примерно в полтора раза дешевле чем у нас в РФ, да и российские тоже.
Вывод - наценка у нас неадекватная. Ведь этот абхазский магазин покупает у того же оптовика, что и Магнит
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