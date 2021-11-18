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Торговля
Nazigul Jusupova

ВТБ продаст свою долю в сети «Магнит» Статьи редакции

Компания приобрела долю в ритейлере четыре года назад.

  • Банку принадлежат 17,3% акций сети розничных магазинов, сообщили в ВТБ.
  • До 4,4% акций будут проданы в рамках ускоренного формирования книги заявок, оставшиеся 12,9% акций купит Marathon Group, который увеличит свою долю до 29% и станет крупнейшим акционером «Магнита». С учётом того, что доля Marathon Group превысит 25%, продажу еще 4,75% должна одобрить Федеральная антимонопольная служба.
  • Компания планирует продать приблизительно 5,2 млн обыкновенных акций ПАО «Магнит», точное количество акций и стоимость сделки определят по итогам закрытия ускоренной книги заявок.
  • В 2018 году ВТБ купил 29,1% акций сети «Магнит» за 138 млрд рублей у основателя ритейлера Сергея Галицкого. В мае 2018 года ВТБ продал 11,82% акций из своего пакета Marathon Group. Сейчас доля Marathon Group составляет 16,8%, пишет РБК.

#новости #втб #магнит

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18 комментариев
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Тимур Петров

А кто владелец Marathon Group.
В чем соль, кому это выгодно?

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3
Александр Перепелица
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8
Madegghead

владелец зять Лаврова(муж дочки).

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2
Илья Шишкунов

Отжали за 1/10 цены бизнес, теперь перепродали в нужный кошелёк

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0
Александр Якунин

В 4 раза дороже

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0
Кирилл Половинкин

А как же...

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5
Марат Нагаев

перед последними выборами кто-то из чиновников сказал, что продукты неадекватно дорогие
может Магнит все-таки прижмут?
я летом был в Абхазии
там белорусские продукты стоили примерно в полтора раза дешевле чем у нас в РФ, да и российские тоже.
Вывод - наценка у нас неадекватная. Ведь этот абхазский магазин покупает у того же оптовика, что и Магнит

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0
Иван Шеметов

интересно, а какие налоги в Абхазии

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5
Населенный Орзэмэс

Абхазские же

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1
Роман Ваничкин

А как же X5, лента, ашан и.т.п?
Сомневаюсь, что тут что-то для граждан.

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0
Madegghead

ВТБ - это стандартный номинал при рейдерских захватах(мое оценочное суждение).
В общем то окончательно расчехлились в чьих это было интересах, кому не было ясно сразу.

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1
StepanCapusta

С ВТБ всё понятно, перепродали и заработали (не обсуждаю отжали, не отжали). А Marathon Group зачем консалидировать еще больше? Кому можно далее продать?

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0
Андрей Геращенко

а зачем продавать дальше? Вроде миссия выполнена - Сергей Лавров теперь неформальный владелец одной из двух крупнейших ретейлерских сетей страны ред.

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0
Руслан Галимов

Хотят смыть с себя славу отравленных арбузов

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0
Михаил Синицын

Сергей Галицкий, мы все прое…али

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0
Pavel Ivanov

приобрела

😔

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0
Sergey Vasiliev

Гоняют продуктовый ритейл туда сюда обратно госструктуры и их друзьяшки, оно и понятно, где ещё столько осталось кэша?

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0
Igor Shkarin

Интересно. Куда теперь акции двинутся. Не хочется того же, что было при отжиме у Галицкого.

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0
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