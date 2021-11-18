«Как вы с такой фигнёй собираетесь выходить на IPO»: дебаты Фёдора Овчинникова с франчайзи «Додо

1 ноября все четыре пиццерии Евгения Ткачёва в Ярославле отключили от системы «Додо пиццы»: управляющая компания объясняет это плохой работой, а сам франчайзи считает, что «Додо» хочет забрать точки себе. Теперь ситуация вылилась в публичный конфликт.