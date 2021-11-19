Сеть ювелирных магазинов Sokolov проведёт IPO в России и США в 2023 году Статьи редакции
В США сеть рассматривает два варианта — Нью-Йоркскую биржу и Nasdaq.
- Весной 2022 года Sokolov хочет провести предварительное роуд-шоу, а в 2023 году — выйти на биржу, сообщил Reuters управляющий партнёр компании Артём Соколов.
- Компания планирует двойной листинг в Москве и США и рассматривает две биржи — Нью-Йоркскую и Nasdaq. Чтобы получить достаточное количество акций в свободном обращении и ликвидность, Sokolov нужно привлечь около $500 млн, отметил Соколов. Предполагаемую оценку компании он не назвал.
- За девять месяцев 2021 года выручка Sokolov составила около 20 млрд рублей. По итогам года компания ожидает, что выручка удвоится с 14 млрд в 2020 году до 30 млрд рублей. Данные о прибыли Sokolov не раскрывает.
- Среди международных конкурентов компания называет Swarovski и Pandora. На российском рынке Sokolov третья по продажам после сетей Sunlight и «585*Золотой».
- В 1993 году Алексей и Елена Соколовы открыли семейную фирму по производству ювелирных украшений Diamant, в 2014 украшения начали выходить под брендом Sokolov. Первые магазины компания открыла в 2019 году — на тот момент их было 20, сейчас количество магазинов выросло до 300.
- Также компания продаёт ювелирные украшения через приложение — у него 1 млн пользователей в месяц. Количество пользователей сайта Sokolov в месяц — 3 млн.
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