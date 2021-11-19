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Торговля
Евгения Евсеева

Сеть ювелирных магазинов Sokolov проведёт IPO в России и в США в 2023 году Статьи редакции

В США сеть рассматривает два варианта — Нью-Йоркскую биржу и Nasdaq.

  • Весной 2022 года Sokolov хочет провести предварительное роуд-шоу, а в 2023 году — выйти на биржу, сообщил Reuters управляющий партнёр компании Артём Соколов.
  • Компания планирует двойной листинг в Москве и США и рассматривает две биржи — Нью-Йоркскую и Nasdaq. Чтобы получить достаточное количество акций в свободном обращении и ликвидность, Sokolov нужно привлечь около $500 млн, отметил Соколов. Предполагаемую оценку компании он не назвал.
  • За девять месяцев 2021 года выручка Sokolov составила около 20 млрд рублей. По итогам года компания ожидает, что выручка удвоится с 14 млрд в 2020 году до 30 млрд рублей. Данные о прибыли Sokolov не раскрывает.
  • Среди международных конкурентов компания называет Swarovski и Pandora. На российском рынке Sokolov третья по продажам после сетей Sunlight и «585*Золотой».
  • В 1993 году Алексей и Елена Соколовы открыли семейную фирму по производству ювелирных украшений Diamant, в 2014 украшения начали выходить под брендом Sokolov. Первые магазины компания открыла в 2019 году — на тот момент их было 20, сейчас количество магазинов выросло до 300.
  • Также компания продаёт ювелирные украшения через приложение — у него 1 млн пользователей в месяц. Количество пользователей сайта Sokolov в месяц — 3 млн.

#новость #sokolov

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15 комментариев
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Dmitry Yashin

АААААААААААААААААААААААААААА
Блять, куда катится этот мир? Я вообще нихуя не понимаю!!!

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15
Alexey QuQu

Просто все хотят собрать бабки с хомяков

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5
Дмитрий Филиппов

Шаурма № 1 тоже думает выйти на IPO.

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10
Никита Муталиб

"По итогам года компания ожидает, что выручка удвоится с 14 млрд в 2020 году до 30 млрд рублей. Данные о прибыли Sokolov не раскрывает."
Через 1.5 месяца 2022🥲

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4
Василий Либерман

В конце 2го квартала 2022 узнаём)

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0
Игорь Миронов

Только недавно на Бизнес Молодости тренинги проходили и уже на IPO, все понятно

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4
Александр Иванов

А в курсе, что соколов порезал зп всем сотрудникам на 25% из-за фин.проблем , включая разработчиков? На IPO они собрались

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3
Nikita Voronov

С - стабильность. Инвесторы оценят выполнение обязательств

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1
Лекарственный завод

Серёжки дочери классные там купил -)

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0
Андрей Иванов

ну считай помогли им выйти на IPO

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0
Лекарственный завод

Ну дык.
Пойду к ним амбассадором -)

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2
Дмитрий Милюков

Оценка 10 миллиардов долларов. Меньше сейчас не бывает. Молодцы.

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0
Serg Bell

И hr'ы у них - ананасы ред.

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0
Nikita Storozhuk

Мусорка. Как и сссанлайт

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0
Chr Chr

Когда Sunlight выйдет на IPO?

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0
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