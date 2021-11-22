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Торговля
Маша Цепелева

На границе Белоруссии и Польши образовалась пробка из фур — российские ритейлеры предупредили о перебоях с поставками Статьи редакции

Длина пробки — 25 км, время перехода границы для одной машины выросло до 80 часов, один день простоя обходится в €500.

  • Консультативный совет по иностранным инвестициям (КСИИ, входят Danone, Mars, Metro, PepsiCo, Coca-Cola, Unilever и другие) отправил письмо вице-премьеру РФ Андрею Белоусову о рисках из-за простоя фур на границе Польше и Белоруссии на фоне миграционного кризиса, выяснил «Ъ».

  • Через границу проходит около 10% российского импорта —продовольственные и непродовольственные товары (в том числе первой необходимости), медизделия, сырье, компоненты, упаковка и оборудование, указано в письме.
  • На объездных маршрутах через Латвию или Литву также начали образовываться пробки. Если использовать другой транспорт для перевозки, это сильно увеличит стоимость доставки, сообщил КСИИ.
  • Если ситуация сохранится, это повлияет на цепочку поставок и сократит количество товаров на полках — перед новогодними праздниками вырос спрос, предупредили в совете. Компании просят Белоусова повлиять на решение вопроса и обеспечить грузопоток через границу РФ с Латвией.
  • Источник «Ъ» в крупной торговой сети рассказал, что несколько фур компании стоит на КПП «Бобровники», пока ситуация не критическая, но «прогнозировать последствия сложно». С задержками в поставках столкнулась «Лента», но в компании не уточнили изданию детали.
  • Ситуация вызвала нехватку подвижного состава на направлении и может повлечь дефицит продукции, перебои с поставками и рост цены для покупателей, рассказал изданию представитель AB InBev Efes (BUD, Stella Artois, Corona Extra). В PepsiCo сказали, что ситуация ухудшается и грозит разрывами в цепочках поставок.

#новость #импорт

3940 просмотров
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30 комментариев
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nomed

Спасибо Вова!

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4
Dennis Gooddeni

Поможем Батьке ✊👍 нашими копеечками 👏

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17
Ar AbduRashid

А Вова причем?

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–14
Grigoriy Zubenko

Конечно, лупа сам устроил это шоу. Пупа не причём и узнал об этом из телевизора

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23
Ar AbduRashid

Ну да. И не из телевизора, а в газете прочитал.

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0
Rus DD.

Притом, что хуйло устроило не только эту херню с мигрантами, оно еще с сирийцев начинало, и оно любит помызгать свое стадо "импортозамещениями", помоями в виде еды, нашвабрить, ну а потом - кококо сша, кококо европа, кококо украина... один я дартаньян!

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–7
Andrey Gordeev

Баттхерт детектед

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0
Dmitry Volchek

Абсолютное враньё во фразе про простои. Первое - себестоимость простоя грузовика от 150 до 200 евр в сутки. Второе, за простои на границе никогда не платит клиент. Если брать другие издержки, то скоропортящиеся грузы, типа продуктов, или медикаментов, не стоят на границе, а у остальных издержки только в виде неполученной вовремя партии товара.

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–22
Sergey Nester

За простой платит не клиент. Клиент платит за конечный товар который подорожает в связи с тем что платит за простой кто-то другой.
Никто себе в минус работать не будет

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23
Dmitry Volchek

Вы сейчас смотрите с какой точки зрения? Если Вам было бы хотя бы немного интересно углубиться в вопрос, то Вы бы с легкостью обнаружили следующие факты:
1) Ставки за перевозку в период новогодних праздников зачастую увеличиваются на 20-30% по сравнению с летним периодом. В этом году, впервые за несколько последних лет, ситуация обратная и, по сравнению с летним периодом, наоборот снизились.
2) Простои на границах вызванные сейчас действиями на границе, не больше, чем те же простои в обычные новогодние периоды. После 12-15 декабря их практически не будет.
3) Заказчик оплачивает только простои, вызванные его действиями, т.е. таможня + СВХ на погрузке и разгрузке. Все остальное оплачивает компания-грузоперевозчик. И в том числе это связано с зарплатой водителей в наших странах (так называемые зарплаты от колеса)

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2
Alex Guide

Тут видимо бесполезно объяснять узкоспециальные вещи, сразу видно как тут дохера просвещенных диванных экспортеров (либо юзают черных карго)

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3
Gre Li

Да это просто дочь офицера говорит, что всё не так однозначно.

Ответить
0
Alex Petrov

Воронеж. Нет никого более искусного в стрельбе себе в ногу, чем нынешние власти. Точнее не себе, а своему народу.

Ответить
1
Grigoriy Zubenko

Они стреляют в ногу не себе, а гражданам этой страны

Ответить
8
БАБКА В ЗАСАДЕ

А причина-то в чем?

Ответить
1
Philip Poteryahin

Происки НАТО понятное дело, зачем спрашивать то?)

Ответить
12
Gre Li

Тараканы завелись. Усатые. Никак не выведут.

Ответить
1
Jerricho

Ну ты даёшь...

Ответить
0
Сергей Жуковский

Зато по ТВ всем рассказывают, какие польские пограничники звери. Не пускают через границу посторонних. Границу они понимаешь-ли охраняют свою.

Стрельба себе в ногу - это какой-то мазохизм телевизионщиков.

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4
Егор Корницкий

..."ситуация очень серьезная, почти критическая" - сообщили поставщики пива, чипсов и газировки)))

Ответить
2
Alexandre Svergoun

паны дерутся, а у холопов чубы трещат

Ответить
3
Vitaly

5 кредитов этому господину!

Ответить
2
AZP

А как же импортозамещение?

Ответить
2
Max Nalobin

И чыч-чэрыку, тоже, спс!

Ответить
1
Alex Petrov

Многоходовочка с мигрантами, это чистой воды : "Это не мы".

Ответить
1
xxx xxx

Депутатам надо срочно переносить новый год на первое мая, как раз подарки подъедут.

Ответить
1
Jerricho

Так давайте же встанем в большой хоровод !
Чтоб все люди Земли стали с нами в него!
Чтоб повсюду звучал только радостный смех
Чтобы песня без слов стала понятной для всех!

И разгрузим эти фуры , донесем до магазинов вручную!

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0
Дмитрий Дронов

Вот тут то голодные сирийцы и пригодятся.
К сожалению эти люди (в отличии от тех же китайцев) получая образование на родину не возвращаются и свою страну не строят ред.

Ответить
1
Дмитрий Дронов

Война за рынки, с умением понимать животную психологию людей в войне за товары, как мы видим ничем не отличается от обычной войны. Жертвы за эти годы не меньшие.

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0
Dmitry Volchek

Плюс про 80 часов простоя: 36-42 часа пока был максимум на въезд пока что. На выезд стоять дольше, Благодаря контрабанде сигарет, сегодня выезд из Беларуси занимает до 72ч

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0
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