На границе Белоруссии и Польши образовалась пробка из фур — российские ритейлеры предупредили о перебоях с поставками Статьи редакции
Длина пробки — 25 км, время перехода границы для одной машины выросло до 80 часов, один день простоя обходится в €500.
Консультативный совет по иностранным инвестициям (КСИИ, входят Danone, Mars, Metro, PepsiCo, Coca-Cola, Unilever и другие) отправил письмо вице-премьеру РФ Андрею Белоусову о рисках из-за простоя фур на границе Польше и Белоруссии на фоне миграционного кризиса, выяснил «Ъ».
- Через границу проходит около 10% российского импорта —продовольственные и непродовольственные товары (в том числе первой необходимости), медизделия, сырье, компоненты, упаковка и оборудование, указано в письме.
- На объездных маршрутах через Латвию или Литву также начали образовываться пробки. Если использовать другой транспорт для перевозки, это сильно увеличит стоимость доставки, сообщил КСИИ.
- Если ситуация сохранится, это повлияет на цепочку поставок и сократит количество товаров на полках — перед новогодними праздниками вырос спрос, предупредили в совете. Компании просят Белоусова повлиять на решение вопроса и обеспечить грузопоток через границу РФ с Латвией.
- Источник «Ъ» в крупной торговой сети рассказал, что несколько фур компании стоит на КПП «Бобровники», пока ситуация не критическая, но «прогнозировать последствия сложно». С задержками в поставках столкнулась «Лента», но в компании не уточнили изданию детали.
- Ситуация вызвала нехватку подвижного состава на направлении и может повлечь дефицит продукции, перебои с поставками и рост цены для покупателей, рассказал изданию представитель AB InBev Efes (BUD, Stella Artois, Corona Extra). В PepsiCo сказали, что ситуация ухудшается и грозит разрывами в цепочках поставок.
Абсолютное враньё во фразе про простои. Первое - себестоимость простоя грузовика от 150 до 200 евр в сутки. Второе, за простои на границе никогда не платит клиент. Если брать другие издержки, то скоропортящиеся грузы, типа продуктов, или медикаментов, не стоят на границе, а у остальных издержки только в виде неполученной вовремя партии товара.
Вы сейчас смотрите с какой точки зрения? Если Вам было бы хотя бы немного интересно углубиться в вопрос, то Вы бы с легкостью обнаружили следующие факты:
1) Ставки за перевозку в период новогодних праздников зачастую увеличиваются на 20-30% по сравнению с летним периодом. В этом году, впервые за несколько последних лет, ситуация обратная и, по сравнению с летним периодом, наоборот снизились.
2) Простои на границах вызванные сейчас действиями на границе, не больше, чем те же простои в обычные новогодние периоды. После 12-15 декабря их практически не будет.
3) Заказчик оплачивает только простои, вызванные его действиями, т.е. таможня + СВХ на погрузке и разгрузке. Все остальное оплачивает компания-грузоперевозчик. И в том числе это связано с зарплатой водителей в наших странах (так называемые зарплаты от колеса)
Лонгрид о том, почему удержание постоянных клиентов может быть важнее и прибыльнее привлечения новых. В этой статье рассмотрю основные способы и подходы, а также инструменты для объективного анализа метрик удержания.
Рассказывает руководитель проекта Svalka.
Выбор туров, маршрутов и экскурсий в одном месте, покупка авиа- и ж/д-билетов и бронирование столиков.
Опыт «Утконоса».
Платформа сможет заменить систему электронного документооборота, считают в службе.
И почему этот опыт помог ему закрепиться в России.
Как мы улучшили общение с пользователями и оптимизировали внутренние процессы работы службы поддержки
Дисклеймер
Это только мое мнение, корректность выводов каждый оценивает сам в меру своих знаний и логики.
История №2
Наступил вечер пятницы 19 ноября 21 года, очень хотелось домой. Работаю я на Петроградской стороне, в пятницу вечером конечно, свободных автомобилей близко уже нет.
Но ничего, подумал я, прогуляться тоже полезно и забронировал…
Без стартового капитала — и в нише, которая только начала рождаться в России.