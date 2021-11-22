​Как Делимобиль экономит на безопасности и зарабатывает на штрафах, или мыши кололись, но продолжали жрать кактус часть

Дисклеймер

Это только мое мнение, корректность выводов каждый оценивает сам в меру своих знаний и логики.

История №2

Наступил вечер пятницы 19 ноября 21 года, очень хотелось домой. Работаю я на Петроградской стороне, в пятницу вечером конечно, свободных автомобилей близко уже нет.

Но ничего, подумал я, прогуляться тоже полезно и забронировал…