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Торговля
Таня Боброва

«Яндекс.Маркет» запустил приложение для продавцов Статьи редакции

Пока для тех, кто работает с доставкой за 1–2 часа.

  • Мобильное приложение пока доступно для iOS, но до конца 2021 года появится версия для Android, рассказала компания.
  • Текущая версия рассчитана на продавцов, которые принимают заказы с быстрой доставкой за 1–2 часа. Сейчас это почти 4000 магазинов. В 2022 году компания добавит функции, чтобы с приложением могли работать и продавцы, работающие по другим моделям.
  • В приложении партнёры смогут быстро обрабатывать заказы, смотреть информацию об их составе, стоимости и времени, к которому нужно упаковать товары, сканировать маркировку, смотреть статистику по своим продажам, выручке и другим показателям.
  • Также приложение показывает имена и автомобильные номера курьеров-партнёров «Яндекс.Доставки», которые развозят заказы из магазина — например, это пригодится, если нужно заказать пропуск на машину.
  • За последние три года доля партнёров, которые заходят в личный кабинет с мобильных устройств, выросла в три раза, говорят в компании. Поэтому «Маркет» решил создать собственную мобильную платформу для продавцов, и запуск приложения стал первым шагом.
Приложение для продавцов «Яндекс.Маркет»

#новость #яндексмаркет

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3 комментария
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Aleksei Shtein

Сегодня привезли экспресс заказ, покупал фотик. В целом норм система. Не понял только чьи курьеры исполняют заказы, видят ли они что в пакете(вдруг дилдо закажу себе) и застраховано ли всё это..

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Daniil Levi

1) Заказы доставляют курьеры сервисов Яндекса (такси, еда и пр)
2) Они не знают, что в заказе. Точнее, что конкретно (марка, модель товара). Общая информация о типе отправления может быть
3) Застраховано так, как во всех сервисах яндекса

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Влад

Ониб обычное доделали, ну жутко корявое..

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