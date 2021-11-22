«Яндекс.Маркет» запустил приложение для продавцов Статьи редакции
Пока для тех, кто работает с доставкой за 1–2 часа.
- Мобильное приложение пока доступно для iOS, но до конца 2021 года появится версия для Android, рассказала компания.
- Текущая версия рассчитана на продавцов, которые принимают заказы с быстрой доставкой за 1–2 часа. Сейчас это почти 4000 магазинов. В 2022 году компания добавит функции, чтобы с приложением могли работать и продавцы, работающие по другим моделям.
- В приложении партнёры смогут быстро обрабатывать заказы, смотреть информацию об их составе, стоимости и времени, к которому нужно упаковать товары, сканировать маркировку, смотреть статистику по своим продажам, выручке и другим показателям.
- Также приложение показывает имена и автомобильные номера курьеров-партнёров «Яндекс.Доставки», которые развозят заказы из магазина — например, это пригодится, если нужно заказать пропуск на машину.
- За последние три года доля партнёров, которые заходят в личный кабинет с мобильных устройств, выросла в три раза, говорят в компании. Поэтому «Маркет» решил создать собственную мобильную платформу для продавцов, и запуск приложения стал первым шагом.
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