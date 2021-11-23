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Торговля
Александра Бариева

«Что в чемоданах — неизвестно»: как работает Unclaimed Baggage из США, который продаёт потерянный в аэропорту багаж Статьи редакции

За потерянные во время перелёта вещи авиакомпании выплачивают компенсации, и чтобы частично покрыть эти расходы, они продают невостребованный багаж. Его скупает магазин Unclaimed Baggage — он сортирует и перепродает вещи, среди которых могут попасться и часы Rolex, и живая змея, пишет The Hustle.

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Выставленные на продажи чемоданы в Unclaimed Baggage Quartz

Ежегодно авиакомпании по всему миру регистрируют 4,3 млрд чемоданов, около 25 млн из них теряются при перелёте. 0,03% багажа, который не удаётся найти в течение 90 дней, уходит на продажу. Чаще всего его покупает американская компания Unclaimed Baggage, пишет The Hustle. Она считается единственным в США розничным продавцом потерянного багажа.

На складе хранятся тысячи потерянных при перелёте вещей. Часто среди них оказывается что-то необычное, например доспехи или египетские артефакты.

История создания Unclaimed Baggage

Будущий основатель компании Хьюго Дойл Оуэнс родился в 1931 году в городе Скоттсборо, штат Алабама. В начале 50-х он участвовал в Корейской войне, после которой вернулся на родину и занялся продажей страховых полисов.

В перерывах между сменами он слушал радио. Так он узнал, что у одной автобусной компании в Вашингтоне накопилась много невостребованного багажа, от которого она хотела избавиться.

Дойл Оуэнс Unclaimed Baggage

В 70-х никто не видел ценности потерянных чемоданов и того, что хранится в них. Однако Оуэнс решил, что сможет построить на этом бизнес. Он занял у своего тестя $300 (примерно $2100 в 2021-м) и выкупил весь багаж.

Он открыл магазин на окраине города и дал небольшое объявление в местной газете, чтобы привлечь клиентов. Меньше чем за сутки он распродал все товары и получил хорошую прибыль, пишет The Hustle. Вскоре он уволился с работы и занялся продажей потерянных вещей.

К 1978 году Оуэнс заключил сделки по покупке багажа у авиакомпаний Eastern Airlines, National Airlines и Air Florida. Вместе со своей командой из шести человек он покупал 3000 чемоданов в месяц.

Что находится в чемоданах — мы не знаем, пока не откроем их. Это как кот в мешке.

Дойл Оуэнс

Оуэнс заключал сделки с крупными авиакомпаниями и грузовыми перевозчикам, благодаря чему его бизнес расширялся.

В 1995 году управление бизнесом перешло к его сыну Брайану, сам основатель умер в 2016 году. Наследник увеличил площадь магазина до 4600 м², а поставки достигли 7000 чемоданов в день. В прачечной магазина стирают 70 тысяч предметов одежды в месяц, и она считается самой большой в штате Алабама. В 2019 году в Скоттсборо съехались более 1 млн покупателей со всего мира, чтобы посмотреть, какие вещи можно найти в Unclaimed Baggage.

Зачем авиакомпании продают потерянный багаж, и как работает Unclaimed Baggage

Чтобы сократить количество потерянного багажа, авиакомпании маркируют багаж RFID-чипами и разрабатывают централизованные системы мониторинга. Они тратят $2,1 млрд в год, чтобы найти утерянный багаж. Если его найти не удаётся, они обязаны выплатить пассажиру компенсацию: до $3500 — для внутренних рейсов, $1780 — для международных. А продажа невостребованного багажа позволяет им возместить небольшую часть этих расходов.

Клиент с антикварным чемоданом The Hustle

Unclaimed Baggage приобретает помимо прочего предметы, забытые на полках над сидениями или карманах кресел в самолёте, а также негабаритный груз, например доски для сёрфинга, лыжи, инвалидные коляски или ковры.

Компания не разглашает, с кем сотрудничает и за сколько покупает утерянный багаж. Обычно она платит фиксированную сумму за один чемодан или за килограмм веса, пишет издание.

Сотрудница магазина сортирует вещи The Hustle

Когда багаж прибывает в сортировочный центр магазина, сотрудники распределяют содержимое чемоданов по трём категориям:

  • На перепродажу.
  • На пожертвования.
  • На переработку.
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Затем они чистят одежду и украшения, а с электронных устройств стирают все личные данные, определяют цену вещей для перепродажи и проверяют их на подлинность. Наркотики, оружие, поддельные деньги и любые другие незаконные предметы передают властям.

Мужчина подбирает обувь в Unclaimed Baggage The Hustle

«За последние 50 лет мы довели процесс сортировки вещей до совершенства», — говорит директор магазина Бренда Кантрелл. На продажу поступает около трети вещей из багажа, и обычно они уценены на 20–80%. Ещё треть вещей отправляют в благотворительные организации.

Самые необычные и ценные находки

Чаще всего в чемоданах находят одежду, аксессуары, наушники, электронные книги и подушки. В магазин также поступают свадебные платья и обручальные кольца.

Однако часто удаётся найти редкие вещи:

  • Чемодан Gucci, полный древнеегипетских артефактов 1500 года до н.э.
  • Оригинальная кукла-марионетка Хоггл высотой 1,2 метра из фильма «Лабиринт» 1986 года.
  • Система наведения F-16, принадлежащая ВМС США.
  • Фотоаппарат Nikon F для космических полётов из программы NASA «Спейс шаттл».
  • Запечатанная коробка с надписью «Немедленно звоните в Центр по контролю заболеваний».
  • Живая гремучая змея в мешке.
  • Лягушки в вакуумной упаковке.
  • Медвежья шкура, покрытая солью.
  • Скрипка, сделанная учеником Страдивари.
  • Ксилофон из мирового турне Нила Даймонда.
Хоггл

Unclaimed Baggage запустили интернет-магазин, где тоже представлены необычные товары:

  • Бильярдный кий с тиснением из кожи ящерицы — $590.
  • Компьютер для дайвинга — $250.
  • Гироскутер с Bluetooth — $140.
  • Натуральный парик в 3 см — $49.

В магазине можно найти и действительно ценные вещи, пишет издание:

  • Платиновые часы Rolex стоимостью $64 тысяч. Проданы за $32 тысячи.
  • Кольцо с бриллиантом 5,8 карата, оценённое в $46 тысяч. Продано за $23 тысяч.
  • Изумруд 40,95 карата, оценённый в $25 тысяч. Продан за $17 тысяч.
Часы, найденные в багаже The Hustle

Бывают случаи, когда покупатели случайно находят в Unclaimed Baggage собственные вещи, а иногда в магазин попадает багаж, утерянный знаменитостями. В 1992 году священник Рой Холл купил в магазине пиджак бренда Hickey-Freeman. Позже он заметил на подкладке имя игрока бейсбольной команды New York Yankees Уайти Форда. Узнав о том, что пиджак нашли, Форд попросил вернуть его, но Холл отказался.

Многие считают, что магазин должен возвращать людям их потерянный багаж, особенно личные вещи, такие как ювелирные изделия с именами и датами, или электронику с персональными данными, пишет The Hustle. На это в интервью The Wall Street Journal 1994 года Оуэнс ответил: «Мы занимаемся розничной торговлей и не обязаны искать чемодан, который потеряла ваша тётя».

Как заработать на аукционах забытого багажа…
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#аэропорты

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Семен Переделкин

Запечатанная коробка с надписью «Немедленно звоните в Центр по контролю заболеваний»

- Мне вон тот чемоданчик с парой кило спор сибирской язвы, пожалуйста.

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Павел Корчагин

Этой практике есть название - лихоимство. Особенно порадовал рассказ про священника, отказавшегося вернуть пиджак.

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Торговля
Александра Бариева
«Что в чемоданах — неизвестно»: как работает Unclaimed Baggage из США, который продаёт потерянный в аэропорту багаж Статьи редакции

За потерянные во время перелёта вещи авиакомпании выплачивают компенсации, и чтобы частично покрыть эти расходы, они продают невостребованный багаж. Его скупает магазин Unclaimed Baggage — он сортирует и перепродает вещи, среди которых могут попасться и часы Rolex, и живая змея, пишет The Hustle.

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