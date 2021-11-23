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Торговля
Маша Цепелева

Ozon снизил требования к минимальной площади новых пунктов выдачи заказов с 20 м² до 15 м² Статьи редакции

Примерочная теперь не обязательна.

  • В тарифе «Точка роста» минимальная площадь для пункта выдачи заказов сократилась до 15 м². В тарифе «Максимум бренда» — с 30 м² до 25 м². Условия действуют только для новых партнёров ритейлера, для действующих требования остаются прежними, объявила компания.
  • Размер выплат партнёрам не изменился — 3,5% и 4,4% от месячного оборота соответственно. Новые правила действуют в тестовом режиме до 25 декабря.
  • Ozon рассчитывает, что требования расширят возможности открытия ПВЗ в малых городах, а в больших — позволят проверить популярность района перед открытием большой точки. Всего у Ozon более 15 тысяч пунктов в России.
  • Франшизу фирменных ПВЗ развивает Wildberries, минимальная площадь точки — 30 м² с примерочной. Партнёры зарабатывают 5% от оборота ПВЗ. У Wildberries более 20 тысяч ПВЗ. У «Яндекс.Маркета» минимальная площадь точки — 20 м², партнеры получают 8–20% от оборота пункта в зависимости от региона и срока работы точки.

#ozon #новость

1250 просмотров
31 31 комментарий
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31 комментарий
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Добровольный яд

Я бы вообще разрешил в лифтах и толчках открывать

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16
Andrey Kulakov

Думаю это право зарезервировано за Cainiao 😸

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6
Добровольный яд

Дискриминация пухликов налицо!

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2
Семен Переделкин

Не только хуету купил, но заодно покатался и посрал. Удобно.

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1
Добровольный яд

Лифт - вообще "2 в 1". Можно ещё и мусор даже выкинуть, будет "3 в 1"

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1
Andrew Muralov

Ваша ячейка находится на 14 этаже пожарной лестницы, справа.

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0
Zloy Sniper

Пункт выдачи заказов это возможность создать свой небольшой (на 15 квм) бизнес. А если кому-то клаустрофобия не дает покоя, то заказывайте с доставкой на дом, на почту России или в постаматы.

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4
Юрий Белоножкин

Ну надо же указать другим людям как им надо жить.

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1
Добровольный яд

Теперь заказав 150 курток на примерку - ты понесешь их все домой )

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3
Airat Kafman

"Доктор Короналав, или как я научился соблюдать дистанцию в 1.5 метра в помещении 15 кв.м. из которых 12 - это склад"

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1
Юрий Белоножкин

Покупатели стоят в очереди за дверью, например, но похейтить Озон бесценно.

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3
Сергей Милосердов

За какой дверью? Пункты разные бывают, и где-то ты будешь стоять не за дверью, а в проходе магазина бытовой химии, например, мешать другим людям.

Ответить
0
Юрий Белоножкин

Я ждал этого аргумента. Такой пункт не согласуют просто. Хотя сбои возможны. В этом случае надо заказывать в другой пункт и всё.

Ответить
2
Andrew Muralov

Ну за занавеской.

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0
Airat Kafman

Подождал подарки на НГ за дверью)

Ответить
0
Чит Чат

Зачем? Сейчас полно пустующих отличных помещений. На 20-то было тесно, хрен развернешься.... а 15-ть вообще жуть

Ответить
1
Андрей Иванов

Это что такое на фото?

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0
Алексей Горячев

Пустое отличное помещение видимо

Ответить
0
Andrew Muralov

Сервер поставить можно.

Ответить
0
Philip Poteryahin

Дальше можно будет не убирать, хамить и тупить!) больше ПВХ, больше!))

Ответить
1
Эдуард Лиринг

Скоро и такие примут

Ответить
0
Эдуард Лиринг

А сзади примерочная

Ответить
1
Alex Petrov

Судя по последним статьям про OZON, выдача купленного товара, тоже становится не обязательной.

Ответить
–2
ihovsky

3 года заказываю, никогда проблем не было. Так что больше статей читайте)

Ответить
1
Alex Petrov

Это называется ошибка выжившего и отсутствие образования, когда человек не понимает как работает теория вероятности и как измеряется и оценивается риск на больших числах.

Ответить
0
Am R

{Какой то нарратив про тесноту и хамство в пунктах озона...}

Ответить
0
Юрий Белоножкин

Ставишь 1 после доставки, не заказываешь в хамский пункт. Problem solved.

Ответить
0
Вячеслав Савин

Вот это новость!

Ответить
0
Rezon Altos

Ну слава богу наша страна отбросила ложный стыд и мы не боимся показать своё тело, кабинки это атавизм. Долой стыд!

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0
Maxim M

Какие-то собачьи будки получаются...

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0
Иван Орлов

Столько негатива по НЕДОСТАВКЕ, можно на стене нарисовать OZON

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–1
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