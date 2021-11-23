Ozon снизил требования к минимальной площади новых пунктов выдачи заказов с 20 м² до 15 м² Статьи редакции
Примерочная теперь не обязательна.
- В тарифе «Точка роста» минимальная площадь для пункта выдачи заказов сократилась до 15 м². В тарифе «Максимум бренда» — с 30 м² до 25 м². Условия действуют только для новых партнёров ритейлера, для действующих требования остаются прежними, объявила компания.
- Размер выплат партнёрам не изменился — 3,5% и 4,4% от месячного оборота соответственно. Новые правила действуют в тестовом режиме до 25 декабря.
- Ozon рассчитывает, что требования расширят возможности открытия ПВЗ в малых городах, а в больших — позволят проверить популярность района перед открытием большой точки. Всего у Ozon более 15 тысяч пунктов в России.
- Франшизу фирменных ПВЗ развивает Wildberries, минимальная площадь точки — 30 м² с примерочной. Партнёры зарабатывают 5% от оборота ПВЗ. У Wildberries более 20 тысяч ПВЗ. У «Яндекс.Маркета» минимальная площадь точки — 20 м², партнеры получают 8–20% от оборота пункта в зависимости от региона и срока работы точки.
Коронакризис сильно повлиял на рынок труда. Одно из важных изменений — наступление «эры работника». Теперь соискатель может сам выбирать наиболее выгодные предложения от компаний и претендовать на более высокую зарплату. Это подтолкнуло россиян на смену места работы и даже профессии. Кандидаты готовы переобучаться, а организации, желающие…
CNews Analytics составили рейтинг крупнейших поставщиков облаков и проанализировали спрос в России. Согласно исследованию, в прошлом году рынок SaaS был почти в вдвое больше рынка IaaS, но последний растет быстрее.
История начинается с 15.11.2021.
К 2024 году министерство планирует «довести» 30 компаний до выхода на IPO.
Сегодня мы поделимся еще одним кейсом крупной компании — без воды, предисловий и лишних подробностей. Только факты и цифры. Рассказываем, как группе компаний, предлагающей решения для стоматологий и внедряющей передовые технологии в отрасли, удалось перенести обучение сотрудников, партнеров и клиентов в онлайн.
Многие вещи, которые мы привыкли использовать в быту один раз, а после этого выбрасывать в урну, в природе разлагаются сотни лет. Рассказываем, как подобрать более экологичные альтернативы.
На краудлендинговой платформе Co-Fi опубликована заявка по привлечению инвестиций для съемок видеоклипа Zivert на песню «Три Дня Любви».
Сегодня мы расскажем, как Ozon Tech превратили одежду и стикеры в веселый инструмент для общения членов команды и важный элемент командной «игры».
В выходные посмотрела через VPN стрим на канадском YouTube-канале Simply Not Logical. Это канал Кристины, которая придумывает лаки для ногтей и снимает забавные видео, объединившие большую аудиторию (2,7 млн подписчиков). Я пришла на эфир, чтобы протестировать новую функцию покупок в режиме реального времени. Начиная с 15 ноября, функция…
Опыт «Утконоса».