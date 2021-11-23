Сменить нельзя остаться: в России стремительно растет тренд на смену работы

Коронакризис сильно повлиял на рынок труда. Одно из важных изменений — наступление «эры работника». Теперь соискатель может сам выбирать наиболее выгодные предложения от компаний и претендовать на более высокую зарплату. Это подтолкнуло россиян на смену места работы и даже профессии. Кандидаты готовы переобучаться, а организации, желающие…