Половина самозанятых на маркетплейсах испытала проблемы с кредитами и другими бизнес-услугами — исследование Статьи редакции
Респонденты рассказали о нехватке бизнес-сервисов и разрешённых видов работ.
- По собственным данным, на маркетплейсах работают 90 тысяч самозанятых продавцов. Ozon, Wildberries и AliExpress опросили 1 241 из них и опубликовали совместное исследование о рынке.
- 63% респондентов испытало нехватку разрешённых видов работ. 78% хотели бы заняться перепродажей товаров, а 83% — производить и продавать товары, подлежащие маркировке и сертификации, например, одежду. Некоторые не могут получить отказные письма, что продукцию не надо сертифицировать — не все профильные организации готовы сотрудничать с самозанятыми.
- Половине опрошенных не хватает бизнес-сервисов для самозанятых. Например, есть проблемы с получением кредитов, лизингом, автоматизацией счетов, приёмом безналичной и бесконтактной оплаты, службами доставки, услугами складов и регистрацией бренда.
- 59% опрошенных используют маркетплейсы как основной канал продаж, 23% выбрали социальные сети, 10% — офлайн-продажи, 9% открыли собственный интернет-магазин.
- 71% самозанятых хотели бы увеличить лимит по обороту (ограничен 2,4 млн рублей в год), но только 25% имеют годовой оборот больше 500 тысяч рублей.
- 35% опрошенных зарегистрировались в статусе самозанятого, чтобы работать с маркетплейсами, 29% — для оптимизации налогообложения, 9% — по требованию работодателя. 70% самозанятых зарегистрировали свой статус меньше года назад, а 25% — во время пандемии.
- В ноябре 2021 года глава ФНС заявил, что количество самозанятых выросло до 3,5 млн человек и сравнялось с количеством ИП.
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Надеюсь когда-нибудь кто-нибудь во всеуслышанье скажет наконец: «ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ НЕ РАВНО ДОХОД!!!» На начальном периоде вообще совсем не равно. В первыее годы предпринимательства, даже если это продажа на МП, либо ты вытаскиваешь на себя до 30% от чистой, либо загибаешься через непродолжительное время. Кроме этого оьычно учет ведется очень примерно, по памяти и ретроспективно, когда вдруг чето настроение такое вот посчитать. Как правило не закладывается часть статей, часть тупо забывается и еще часть тупо считается некорректно. Не забывайте что неликвид почти наверняка равно списание, то есть чистый убыток. А еще не забудьте посчитать вашу (и не только, если есть партнеры) зарплату, причем такую, за которую вы готовы были бы все это делать, не будучи собственником. Вполне вероятно там будет осязаемая отрицательная сумма. Не отчаивайтесь на этом, для первых пары лет это норм, но это нужно понимать и не питать иллюзий о «сотке за пару часов в день и минимальными вложениями»
Это из другой ветки, цитата не моя, а проблема именно в этом ☝️
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