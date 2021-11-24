Кейс в Instagram: как мы увеличили количество покупок на 77% для бренда женской одежды, не повышая бюджет

В этом кейсе мы расскажем, как таргетированная реклама бренда женской одежды медиум-класса в Instagram за 1 месяц принесла клиенту увеличение количества покупок на 77% при неизменном бюджете.