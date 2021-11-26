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Торговля
Таня Боброва

Основатель «Вкусвилла»: эксперимент с магазинами в Амстердаме пока неудачный, супермаркет — устаревший формат Статьи редакции

Андрей Кривенко рассказал в интервью РБК про планы на развитие магазинов, как удаётся удерживать равновесие в команде и почему продажи вина для ритейлера пока неактуальны.

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Ритейлер может отказаться от IPO в пользу инвестора

  • «Вкусвилл» подтвердил планы провести IPO на Мосбирже и Nasdaq в октябре 2021 года. Кривенко допустил, что компания может отказаться от выхода на биржу в пользу стратегического инвестора: «Мы рассматриваем все варианты развития компании».
  • Публичный статус позволит компании при необходимости и дальше обходиться без значительных заёмных денег, рассказал Кривенко. Собственную текущую оценку бизнеса он не даёт.

Все требования к публичным компаниям нас не пугают, мы обожаем аудиты, а стандарты IPO имеют здравый смысл, они нас подталкивают к тому, что не сделали бы сами. И мы очень быстро получаем вакцину от ошибок, которые допустили другие компании.

Андрей Кривенко
основатель «Вкусвилла»

Супермаркет — формат прошлого

  • Поэтому «Вкусвилл» будет открывать новые магазины только в регионах и только по одной-две точки. Сейчас часть онлайн-заказов во время высокого спроса собирается в офлайн-магазинах, но в обычное время сборщики остались только там, где ещё нет дарксторов.
  • Кривенко не даёт прогнозов о том, сколько дарксторов компания планирует открыть. Ритейлер будет реагировать на рост онлайн-торговли, который зависит даже от погоды: «В плохую погоду мгновенный прирост онлайн-продаж может составлять 20–30%».
  • «Вкусвилл» рассчитывает, что российские власти разрешат онлайн-продажи рецептурных лекарств. Сейчас в шести дарксторах работают партнёры, которые продают безрецептурные лекарства.
  • В будущем ритейлер также хочет закреплять курьеров за определёнными домами: «Это и есть нормальный сервис, когда курьер — человек, которого ты знаешь, по аналогии с продавцами в магазине, куда заходил каждый день».

Эксперименты с продажами вина и магазинами в Европе пока безуспешны

  • В мае 2020 года «Вкусвилл» начал продавать вино в одном из московских магазинов. До этого ритейлер продавал только пиво, медовуху и сидр. По словам Кривенко, поскольку доставка алкоголя сейчас запрещена, это не особенно актуальная тема.
  • «Что же касается вина, у нас есть законодательный барьер в виде лицензии, поэтому эффект от такой продукции в магазине очень сомнительный. Полба у нас продаётся лучше, чем пиво. Вот это и есть результат эксперимента с алкоголем», — рассказал Кривенко.
  • В 2020 году «Вкусвилл» открыл свой первый магазин в Амстердаме, сейчас их три. Выручка направления в 2020 году составила 18,8 млн рублей (менее 1% всех продаж). На открытие магазинов потратили около $500 тысяч. Кривенко называет этот пилот пока неуспешным.
  • Ритейлер тестировал, насколько жителям Амстердама подойдут его ценности — товары с «честными» составами и короткими сроками годности.

Год работы показал, что потребителям это неинтересно и даже хуже: они сказали, что те продукты, которые выбирает «Вкусвилл», едят только старики, а молодежь их избегает. Возможно, нам придётся менять составы — например, заменять масло на маргарин.

Около 30% молодых англичан и европейцев уже не пьют натуральное молоко, только растительное. Вполне запросто может получиться, что те вкусы, которые выбирают западные потребители, а у нас пока почти на нуле, придут в будущем и в Россию.

Андрей Кривенко
основатель «Вкусвилла»

Работа в команде — без контроля и штрафов

  • У «Вкусвилла» минимум девять сооснователей, которые входят в совет управляющих. Именно он сейчас занимается трансформацией в онлайн-ритейлера.
  • Семь лет назад компания зафиксировала опционную программу. Если IPO состоится, сооснователи могут получить доли и в дальнейшем их продать.
  • Кривенко уже долгое время не участвует в операционном управлении компанией. Его основная роль — командообразование, он консультирует коллег и выступает арбитром в конфликтах.
  • Сохранять равновесие в команде помогает отсутствие конкуренции между сотрудниками, контроля и штрафов.

Считается, что должна быть иерархия, что есть какой-то гендиректор, который обладает всеми-всеми свойствами и принимает самые правильные решения. Мы верим в другую идею, согласно которой у каждого человека свои таланты. Если ты умеешь построить работу десяти людей и у каждого будет свой талант, то в сумме ты всегда обойдешь любого человека. Но не так просто взаимодействовать 10–15 людям как единой команде.

В теории игр Джона Нэша самая выгодная стратегия, когда каждый игрок действует в интересах команды. В корпорациях очень часто человек человеку — волк. Стратегия из теории игр Нэша — это по сути стиль управления и работы «Вкусвилла». Но это равновесие очень хрупкое.

Андрей Кривенко
основатель «Вкусвилла»

#новость #вкусвилл

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Семен Переделкин

Растительное молоко - это что вообще?

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овсяное, миндальное, кокосовое, и тд

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Но по вкусовым качествам это ведь совсем не аналог коровьего молока даже близко.

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