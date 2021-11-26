Основатель «Вкусвилла»: эксперимент с магазинами в Амстердаме пока неудачный, супермаркет — устаревший формат Статьи редакции
Андрей Кривенко рассказал в интервью РБК про планы на развитие магазинов, как удаётся удерживать равновесие в команде и почему продажи вина для ритейлера пока неактуальны.
Ритейлер может отказаться от IPO в пользу инвестора
- «Вкусвилл» подтвердил планы провести IPO на Мосбирже и Nasdaq в октябре 2021 года. Кривенко допустил, что компания может отказаться от выхода на биржу в пользу стратегического инвестора: «Мы рассматриваем все варианты развития компании».
- Публичный статус позволит компании при необходимости и дальше обходиться без значительных заёмных денег, рассказал Кривенко. Собственную текущую оценку бизнеса он не даёт.
Супермаркет — формат прошлого
- Поэтому «Вкусвилл» будет открывать новые магазины только в регионах и только по одной-две точки. Сейчас часть онлайн-заказов во время высокого спроса собирается в офлайн-магазинах, но в обычное время сборщики остались только там, где ещё нет дарксторов.
- Кривенко не даёт прогнозов о том, сколько дарксторов компания планирует открыть. Ритейлер будет реагировать на рост онлайн-торговли, который зависит даже от погоды: «В плохую погоду мгновенный прирост онлайн-продаж может составлять 20–30%».
- «Вкусвилл» рассчитывает, что российские власти разрешат онлайн-продажи рецептурных лекарств. Сейчас в шести дарксторах работают партнёры, которые продают безрецептурные лекарства.
- В будущем ритейлер также хочет закреплять курьеров за определёнными домами: «Это и есть нормальный сервис, когда курьер — человек, которого ты знаешь, по аналогии с продавцами в магазине, куда заходил каждый день».
Эксперименты с продажами вина и магазинами в Европе пока безуспешны
- В мае 2020 года «Вкусвилл» начал продавать вино в одном из московских магазинов. До этого ритейлер продавал только пиво, медовуху и сидр. По словам Кривенко, поскольку доставка алкоголя сейчас запрещена, это не особенно актуальная тема.
- «Что же касается вина, у нас есть законодательный барьер в виде лицензии, поэтому эффект от такой продукции в магазине очень сомнительный. Полба у нас продаётся лучше, чем пиво. Вот это и есть результат эксперимента с алкоголем», — рассказал Кривенко.
- В 2020 году «Вкусвилл» открыл свой первый магазин в Амстердаме, сейчас их три. Выручка направления в 2020 году составила 18,8 млн рублей (менее 1% всех продаж). На открытие магазинов потратили около $500 тысяч. Кривенко называет этот пилот пока неуспешным.
- Ритейлер тестировал, насколько жителям Амстердама подойдут его ценности — товары с «честными» составами и короткими сроками годности.
Работа в команде — без контроля и штрафов
- У «Вкусвилла» минимум девять сооснователей, которые входят в совет управляющих. Именно он сейчас занимается трансформацией в онлайн-ритейлера.
- Семь лет назад компания зафиксировала опционную программу. Если IPO состоится, сооснователи могут получить доли и в дальнейшем их продать.
- Кривенко уже долгое время не участвует в операционном управлении компанией. Его основная роль — командообразование, он консультирует коллег и выступает арбитром в конфликтах.
- Сохранять равновесие в команде помогает отсутствие конкуренции между сотрудниками, контроля и штрафов.
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