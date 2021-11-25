Российские маркетплейсы попадут под двойное налогообложение из-за дополнительного НДС в Казахстане и Белоруссии Статьи редакции
Дополнительные налоги могут искусственно увеличить цену товаров, считают эксперты.
- С 1 января 2022 года в Казахстане и с 1 июля в Белоруссии российские онлайн-магазины должны платить НДС на товары, проданные в этих странах, рассказала Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) в письме Михаилу Мишустину.
- При этом компании продолжат платить НДС и в России. Налоговая ставка в Казахстане — 12%, в Белоруссии — 20%. По оценке АКИТ, дополнительная налоговая нагрузка на маркетплейсы составит 7,4 млрд рублей.
- Второй НДС может искусственно увеличить стоимость продаваемых товаров на площадках, добавил «Ъ» управляющий директор Ozon Сергей Беляков. В Wildberries пояснили, что компания на межведомственных комиссиях прорабатывает возможные варианты решения проблемы.
- В ассоциации отмечают, что на международные площадки, например, AliExpress, eBay и Asos, требования об НДС распространяться не будут. АКИТ попросила Михаила Мишустина направить в Евразийскую экономическую комиссию (регулирующий орган ЕАЭС, в который входят Россия, Казахстан и Белоруссия) сообщение о недопустимости двойных налогов.
- Минэкономразвития совместно с Минфином ведут переговоры с ЕЭК, властями Казахстана и Белоруссии, сообщили изданию в ведомстве.
Таможенный союз - тот ещё маразм. Надо было груз отправить на завод в Казахстан, мне тут как посчитали стоимость этой процедуры (оформления все документов и прочей ВЭД херни). Плюнули на эту затею. В моем понимании союз, это торговля как внутри страны. Извините что не особо по теме , я просто к тому что и Мишустин не поможет. Значит стричь будут с селлеров как обычно.
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