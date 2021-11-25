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Торговля
Маша Цепелева

Российские маркетплейсы попадут под двойное налогообложение из-за дополнительного НДС в Казахстане и Белоруссии Статьи редакции

Дополнительные налоги могут искусственно увеличить цену товаров, считают эксперты.

  • С 1 января 2022 года в Казахстане и с 1 июля в Белоруссии российские онлайн-магазины должны платить НДС на товары, проданные в этих странах, рассказала Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) в письме Михаилу Мишустину.
  • При этом компании продолжат платить НДС и в России. Налоговая ставка в Казахстане — 12%, в Белоруссии — 20%. По оценке АКИТ, дополнительная налоговая нагрузка на маркетплейсы составит 7,4 млрд рублей.
  • Второй НДС может искусственно увеличить стоимость продаваемых товаров на площадках, добавил «Ъ» управляющий директор Ozon Сергей Беляков. В Wildberries пояснили, что компания на межведомственных комиссиях прорабатывает возможные варианты решения проблемы.
  • В ассоциации отмечают, что на международные площадки, например, AliExpress, eBay и Asos, требования об НДС распространяться не будут. АКИТ попросила Михаила Мишустина направить в Евразийскую экономическую комиссию (регулирующий орган ЕАЭС, в который входят Россия, Казахстан и Белоруссия) сообщение о недопустимости двойных налогов.
  • Минэкономразвития совместно с Минфином ведут переговоры с ЕЭК, властями Казахстана и Белоруссии, сообщили изданию в ведомстве.

#маркетплейсы #налоги #новость

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19 комментариев
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Serega Ignatov

Вот где великий вождь РФ должен возбуждаться и отстаивать интересы страны, а не за сирию головой ложиться.

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26
Vladislav Stan

Великий вождь только для войнушек на международной арене, за реальные интересы граждан и бизнеса он стоять не будет. Деду не надо что-бы у кого то еще был дворец с плесенью, кроме как у него

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7
Виктор Якунин

Могут ли налоги платить налоги?

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4
Константин Хиксводел

Могут, потом ещё на пенсию выйдут.

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2
Igor Kowalski

Это тактические вещи. Для этого есть Мишустин как глава правительства. Президент для более стратегических вещей. Поэтому и радеет о Сирии.

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0
Александр Якунин

Многие почему-то не в курсе,

Премьер министр - внутренняя политика и экономика.
Президент Внешняя политика и гарантия конституционого строя и независимости;

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0
Иван Шеметов

Сейчас присоеденит к себе пару стран и налог исчезнет

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1
Дэни Трэхо

Бакальчук не палится.

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0
Nikola Nurs

Таежный союз

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6
Фирменный турник

Таможенный союз - тот ещё маразм. Надо было груз отправить на завод в Казахстан, мне тут как посчитали стоимость этой процедуры (оформления все документов и прочей ВЭД херни). Плюнули на эту затею. В моем понимании союз, это торговля как внутри страны. Извините что не особо по теме , я просто к тому что и Мишустин не поможет. Значит стричь будут с селлеров как обычно.

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3
Alex D

А кто мешает озону и Вайлдберриз открыть свои представительства в Казахстане и Белоруссии? Торгуют там, платят НДС там

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2
Олег Калинин

Это надо тогда все полностью открывать и склады и логистику и людей нанимать. Не смогут же они с российского склада отгружать на казахский. С поставщиками договоры заключать новые и тд

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0
Alex D

Ну а так получается НДС, который мог остаться в стране, уходит в другую, хоть и дружественную страну

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0
Сергей Милосердов

О, "братские" Казахстан и Беларусь снова в деле!

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1
Dennis Gooddeni

Опять батька всех обтанцевал 👏👏 и дулю показал))

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1
Serge Nekoval

Интеграция идёт полным ходом.

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0
Daniyar Karimov

Разве РФ не должна обнулять экспортный НДС?

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0
Shamil Zarbali

в разве при экспорте не возвращается ндс в рф?

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0
Dennis Gooddeni

У нас таможенный союз, какой экспорт ?

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0
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