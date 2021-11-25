До этого ей удавалось удерживать цены на низком уровне, несмотря на инфляцию.

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Товары с ценником в $1,25 к декабрю 2021 года появятся в 2 тысячах магазинов сети в США, а в 2022-м — и во всех остальных, пишет The Guardian. Всего у Dollar Tree открыто больше 8 тысяч точек.

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Dollar Tree работает с 1986 года. В магазинах продаются товары для дома, косметика, канцелярия, закуски, напитки и другое. Хотя некоторые товары могут стоить до $5, Dollar Tree придерживается политики «всё по $1».

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Издание отмечает, что Dollar Tree в течение 35 лет не поднимала цены, несмотря на инфляцию и другие факторы. Но в последнее время рост инфляции ускорился, что влияет на владельцев дискаунтеров.

Сама сеть магазинов заявляет, что рыночные условия не влияли на решение поднять цены, просто «пришло время отойти от ограничений, связанных с ценой в $1».