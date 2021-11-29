«Яндекс.Маркет» добавил услугу установки бытовой техники в день получения покупки Статьи редакции
Пока функция доступна в Москве и Нижнем Новгороде.
- Установкой будут заниматься мастера от партнёров «Яндекс.Услуг». Пока её можно заказать для 2000 товаров на «Маркете» в категориях «Бытовая техника» и «Электроника» — например, стиральных машин, холодильников, водонагревателей, плит и другого, объявила компания.
- Чтобы заказать услугу, надо при покупке нажать «Добавить установку» в карточке товара, корзине или на странице подтверждения заказа, выбрать тип, дату и время прибытия мастера. Например, можно выбрать подключение и проверку работоспособности товара, демонтаж старой техники, подключение и проверку новой.
- Стоимость установки рассчитывается в зависимости от выбранных параметров. Заплатить мастеру можно банковской картой или наличными после установки техники.
- Изменения в заказе будут отображаться в личном кабинете «Маркета». Дату и время установки можно изменить через техподдержку в чате или по телефону. Позже — в личном кабинете сервиса.
- До конца 2021 года услуга станет доступна не только в приложении, но и в десктопной версии «Маркета», позже появится возможность оплаты сразу при заказе. В будущем сервис станет доступен и в других городах России.
Дорого. 3100 за "комплексную установку".
На том же "Яндекс.Услугах" весной нашёл мастера для подключения стиралки. Он всё сделал (удлинение шланга для слива, замена сифона), установка стиралки за 2000 рублей. Материалы все принёс сам, это было включено в 2к. И то это было дорого, были мастера, готовые всё сделать за 1500-1800.
Пока доставка стоит 1 рубль, но в ближайшее время цена будет динамической — в зависимости от погоды и нагрузки курьеров.
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Пока функция доступна в Москве и Нижнем Новгороде.
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