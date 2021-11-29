В США продажи онлайн-магазинов в «чёрную пятницу» не выросли — впервые в истории.

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Выручка американских маркетплейсов составила $8,9 млрд, в 2020 году была $9 млрд, сообщила в отчёте Adobe Analytics, ссылаясь на данные компаний. Количество сообщений о недостатке товаров на складах выросло на 124% по сравнению с уровнем до пандемии. Самый большой дефицит — в электронике, бытовой технике и товарах для дома.

Онлайн-продажи 26 ноября выросли на 10,6%, а в 2020 году — на 85%, пишет CNN со ссылкой на данные Mastercard. При этом продажи в розничных магазинах выросли на 42,9%.

«Чёрная пятница» в России

Скидки на Wildberries начали действовать 22 ноября, за неделю общая сумма заказов превысила 43 млрд рублей, это в 2,6 раза больше год к году. Число заказов выросло в 2,7 раза.

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На Ozon пик распродаж пришёлся на 11 ноября. 26 ноября количество заказов выросло в пять раз, год к году. Оборот увеличился в четыре раза, до 5 млрд рублей. В распродаже поучаствовали 700 тысяч человек, которые до этого никогда не делали покупки на Ozon.

AliExpress пока не публиковала итоги распродаж, «Яндекс.Маркет» продлил их на весь ноябрь.

Что покупали на распродажах и причины роста

Рост продаж в 2021 году связан с доступностью онлайн-торговли — доставка стала быстрее, пунктов выдачи заказов больше, рассказали vc.ru в Ozon и Wildberries.

В Ozon также добавили, что на результат повлияло массовое участие продавцов в акции, требования к скидкам (проверялась цена товара за последние 30 дней) и федеральная и региональная реклама, на которую ритейлер потратил около 2 млрд рублей.