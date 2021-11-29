Количество заказов на Wildberries выросло в 2,6 раза, на Ozon — в четыре: маркетплейсы об итогах «чёрной пятницы» Статьи редакции
В США продажи онлайн-магазинов в «чёрную пятницу» не выросли — впервые в истории.
Выручка американских маркетплейсов составила $8,9 млрд, в 2020 году была $9 млрд, сообщила в отчёте Adobe Analytics, ссылаясь на данные компаний. Количество сообщений о недостатке товаров на складах выросло на 124% по сравнению с уровнем до пандемии. Самый большой дефицит — в электронике, бытовой технике и товарах для дома.
Онлайн-продажи 26 ноября выросли на 10,6%, а в 2020 году — на 85%, пишет CNN со ссылкой на данные Mastercard. При этом продажи в розничных магазинах выросли на 42,9%.
«Чёрная пятница» в России
Скидки на Wildberries начали действовать 22 ноября, за неделю общая сумма заказов превысила 43 млрд рублей, это в 2,6 раза больше год к году. Число заказов выросло в 2,7 раза.
На Ozon пик распродаж пришёлся на 11 ноября. 26 ноября количество заказов выросло в пять раз, год к году. Оборот увеличился в четыре раза, до 5 млрд рублей. В распродаже поучаствовали 700 тысяч человек, которые до этого никогда не делали покупки на Ozon.
AliExpress пока не публиковала итоги распродаж, «Яндекс.Маркет» продлил их на весь ноябрь.
Что покупали на распродажах и причины роста
Рост продаж в 2021 году связан с доступностью онлайн-торговли — доставка стала быстрее, пунктов выдачи заказов больше, рассказали vc.ru в Ozon и Wildberries.
В Ozon также добавили, что на результат повлияло массовое участие продавцов в акции, требования к скидкам (проверялась цена товара за последние 30 дней) и федеральная и региональная реклама, на которую ритейлер потратил около 2 млрд рублей.
На распродажах Wildberries чаще всего покупали платья, книги, кремы, чехлы для телефонов, ботинки, гирлянды, куртки, чай, сухой корм для животных и сумки. На Ozon самыми популярными стали товары для дома и сада, для красоты и здоровья, продукты, электроника, одежда и детские товары.
Я купил у одного типа 12 про Макс за 90,5К руб… купленный на Алике по распродаже 11.11, у Мегафона, за 85К руб.
Трубка сборки 08.2021 😁 Ростест)
Аналоги в обычные дни можно купить за 96-100К руб и то, фиг найдёшь. Серые разве что.
Если знать что и где искать, можно урвать и ценные и хорошие товары
В Америке $8,9 млрд, и не выросло?
С учётом того, что в 2020 году, покупки в онлайне - это были вынужденные меры для жизни, и в 2020 был всплеск из-за локдаунов, то в 2021 году они просто удержали на том же уровне, что тоже успех. Потому что в России это продаж на менее $0,5 млрд, а там аж на $8,9 млрд…
И это без учёта среднего чека и шерпотреба который продаётся на маркетплейсах в России, который нельзя продавать в магазинах Америки. Фейки и реплики так точно!
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