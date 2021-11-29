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Торговля
Маша Цепелева

Количество заказов на Wildberries выросло в 2,6 раза, на Ozon — в четыре: маркетплейсы об итогах «чёрной пятницы» Статьи редакции

В США продажи онлайн-магазинов в «чёрную пятницу» не выросли — впервые в истории.

39 39 комментариев
2095 просмотров

Выручка американских маркетплейсов составила $8,9 млрд, в 2020 году была $9 млрд, сообщила в отчёте Adobe Analytics, ссылаясь на данные компаний. Количество сообщений о недостатке товаров на складах выросло на 124% по сравнению с уровнем до пандемии. Самый большой дефицит — в электронике, бытовой технике и товарах для дома.

Онлайн-продажи 26 ноября выросли на 10,6%, а в 2020 году — на 85%, пишет CNN со ссылкой на данные Mastercard. При этом продажи в розничных магазинах выросли на 42,9%.

«Чёрная пятница» в России

Скидки на Wildberries начали действовать 22 ноября, за неделю общая сумма заказов превысила 43 млрд рублей, это в 2,6 раза больше год к году. Число заказов выросло в 2,7 раза.

На Ozon пик распродаж пришёлся на 11 ноября. 26 ноября количество заказов выросло в пять раз, год к году. Оборот увеличился в четыре раза, до 5 млрд рублей. В распродаже поучаствовали 700 тысяч человек, которые до этого никогда не делали покупки на Ozon.

AliExpress пока не публиковала итоги распродаж, «Яндекс.Маркет» продлил их на весь ноябрь.

Что покупали на распродажах и причины роста

Рост продаж в 2021 году связан с доступностью онлайн-торговли — доставка стала быстрее, пунктов выдачи заказов больше, рассказали vc.ru в Ozon и Wildberries.

В Ozon также добавили, что на результат повлияло массовое участие продавцов в акции, требования к скидкам (проверялась цена товара за последние 30 дней) и федеральная и региональная реклама, на которую ритейлер потратил около 2 млрд рублей.

На распродажах Wildberries чаще всего покупали платья, книги, кремы, чехлы для телефонов, ботинки, гирлянды, куртки, чай, сухой корм для животных и сумки. На Ozon самыми популярными стали товары для дома и сада, для красоты и здоровья, продукты, электроника, одежда и детские товары.

Российские маркетплейсы отчитались о рекордных…
Многие распродажи проходили несколько дней, а покупатели предпочли офлайн-магазинам…
vc.ru

#новость #распродажи

39 39 комментариев
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Сергей Ермилов

В черную пятницу количество людей, которые не понимают как их разводят, на Wildberries выросло в 2,6 раза, на Ozon — в 4 раза.

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33
Сергей Сергеев

на вб штаны выгодно купил кстати, за 2.5 вместо постоянной цены в 3.9
на озон оригинальные абибасы за 4, дешевле чем в дисконте в черную пятницу за 5

очень много обмана, очень много, согласен на 100%

чтобы удачно купить товар нужно месяц мониторить поведение продавца (((

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7
Артем Акулов

Чёрт возьми, идея для стартапа!

Получить бы аудитории озона или вб для ретаргета, ух озолотиться можно было бы на микрозаймах, ставках на спорт и пирамидах. Этож золотая жила))) ред.

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0
Владимир В

Иди уроки делай. Завтра в школу рано вставать

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–1
Артем Акулов

Че, в список ретаргета попал, да?))

Ответить
–1
Виктор Якунин

А ты, разумеется, не такой как все?

Ответить
1
Артем Акулов

Догадливый какой

Ответить
–1
Silanser

Ебучий озон, склад 15 квадратов, привезли 1000 заказов. P/S обычно день 200, куда класть хз, я им что Карлсон?

Ответить
7
Dmitriy

В пункте выдачи работаете?

Ответить
1
kav

Просто ворвался в чужой пункт выдачи и негодует за обстановку

Ответить
28
ИгорьOK

Ворвался такой, взъёбочку всем устроил, выматерился как следует, ушел.

Работники в недоумении: "Кто это был?"

Ответить
4
Владимир В

Антоновка

Ответить
1
Сергей Ермилов

Это VC, здесь не работают, здесь инвестируют! Либо деньги, либо время!

Ответить
5
Парадный каякер

А пункты выдачи разве у ОЗОН-а это же партнерка.

Ответить
0
Влад Борщ

«Яндекс.Маркет» продлил их на весь ноябрь.

Коротко о том, как в России делают распродажи относящиеся лишь к одному дню в году.

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4
 Anatoly Bereznyak

Один день растянуть на 1/12 года – это сильно. И тупо.

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0
Ерофей Смирнов

Иногда и 4 года на 20 лет растягивают.

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7
Николай Яловецкий

На озон столько жалоб за последнее время, а заказов больше чем у вб)

Ответить
0
Влад

Даже при всех минусах, ozon хотяб развивается. Одно другого не отменяет. Но прощать нарушение закона озону нельзя.

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9
ЯжПрограммист

Так чем больше клиентов тем больше и жалоб

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2
Влад

суть не в количестве жалоб, а в том как ozon в них пытается разобраться. Проблема в общем то в том, что ozon банально игнорирует их, нарушая закон. Многие и не пишут об этом, они могут просто забить на это, вот и все.

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0
Dark Falcon

Где статистика жалоб на OZON за этот период? -) На сколько процентов их количество увеличилось? Тут только зашквары с ценами в 1 рубль и отменой заказов книжного магазина чего стоят. Кстати те кто заказывал книги, вам хоть как-то компенсировали всю эту историю? А то перестал следить.

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1
Евгений Рыбалкин

Успел заказать два ополаскивателя по 2л за 198 рублей - отменили на следующий день и вернули деньги(

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0
Сергей Ермилов

Но в замечательную статистику "роста заказов" вы все-равно успели попасть

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2
Евгений Кузовкин

Другие итоги чёрной пятницы на озоне: больше десяти переносов множества моих заказов только в течение двух недель. Каждый день пишу в поддержку, ругаюсь, требую назвать дату доставки и начислить бонусы за каждый день. Пока ещё не получил 90% заказов.

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0
Сергей Ермилов

Подождите некоторое время, сейчас перед инвесторами отчитаются об изумительном росте заказов и вернутся к вам.

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2
Ярослав

В черную пятницу количество лохов выросло снова

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–2
Speed Racer

Я купил у одного типа 12 про Макс за 90,5К руб… купленный на Алике по распродаже 11.11, у Мегафона, за 85К руб.

Трубка сборки 08.2021 😁 Ростест)

Аналоги в обычные дни можно купить за 96-100К руб и то, фиг найдёшь. Серые разве что.

Если знать что и где искать, можно урвать и ценные и хорошие товары

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2
Konstantin_Andreevich

Акции и распродажи - способ покупать товары по более честной цене. Даже с любой акцией продавец отдаёт товар не в минус себе.

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1
Speed Racer

В Америке $8,9 млрд, и не выросло?
С учётом того, что в 2020 году, покупки в онлайне - это были вынужденные меры для жизни, и в 2020 был всплеск из-за локдаунов, то в 2021 году они просто удержали на том же уровне, что тоже успех. Потому что в России это продаж на менее $0,5 млрд, а там аж на $8,9 млрд…
И это без учёта среднего чека и шерпотреба который продаётся на маркетплейсах в России, который нельзя продавать в магазинах Америки. Фейки и реплики так точно!

Ответить
1
Иван Иван

в США в первые в истории, поняли, что чёрная пятница это дыра в кармане

Ответить
0
Михаил Похеров

Да, мне больше всех надо. Каждый год одно и тоже на маркетплейсах. Так хоть опрос проведу.

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0
Nikita Solovyev

Чем тебя обманывает продавец? Он какую хочет, такую и ставит цену. Это его товар. Чтобы товар стал твой, его надо купить. У меня дочка 5 лет и то понимает что такое спрос и что такое предложение

Ответить
0
Михаил Похеров

Ты наверное продаван, ставящий х2 в черную пятницу и скидку до изначальной цены?

Тогда твой загон где-то в первых комментариях, иди там отстаивай свое право ставить "любую" цену в дни распродаж

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0
Семен Переделкин

Кто-то не мамонт - не вымрет.

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0
Парадный каякер

Качественный товар вот еще бы завезли ...

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0
Sergei Timofeyev

На Али товарился, так как это был единственные два дня, когда можно было купить товар по его цене, а не по цене +15-20% от ранее установленной. В Ситилинке наблюдаю вообще веселье... точка доступа +1000 рэ за полтора месяца. В других местах как стоила свои 50 долларов, так и стоит ))

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0
Максим Степанов

и поставки к ним на склад через жопу последний месяц

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0
Андрей Мельник

А что у СберМегаМаркет? Кстати, закупался там в их "Зелёные дни", вроде бы с 11 по 14 ноября, купил десяток поло Finn Flare, цена была чуть ли не в 2 раза ниже, чем у производителя на сайте, но по качеству - вроде бы оригинал.

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0
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