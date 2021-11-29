eBay купил у Sneaker Con сервис проверки подлинности кроссовок Статьи редакции
За год сервис проверил более 1,55 млн кроссовок на eBay по всему миру.
- Стороны не назвали сумму сделки. Покупка стала продолжением сотрудничества двух платформ.
- В октябре 2020 года eBay вместе с Sneaker Con запустил сервис «Гарантия подлинности» для всех кроссовок от $100. Эксперты проверяли их оригинальность перед отправкой покупателю. Если последний возвращал товар, сервис проверял кроссовки ещё раз и только потом передавал продавцу.
- Подлинность обуви эксперты проверяли по размеру, этикетке, вышивке, петелькам на пятке, шнуркам и даже коробке. После этого обуви присваивали код, при сканировании которого можно было найти более подробную информацию об итогах проверки, а на eBay рядом с товаром появлялась синяя галочка.
- Услуга «Гарантия подлинности» способствовала расширению категории на платформе, сообщили на eBay. За год сервис проверил подлинность более 1,55 млн пар обуви по всему миру. Сейчас на eBay каждый день выставляются на продажу 1,9 млн пар кроссовок.
В целом WB имеет такую печальную репутацию, что все это очень серьезный челендж доя маркетологов компании. С другой стороны не думаю, что хорошая идея в целом заполнять площадку дорогим товаром. Сейчас информационном поле компания нацелена на ширпотреб. Был шанс у KupiVIP такую тему провернуть, но магазин сдулся и загубил бренд, а мог бы партнерку с той же WB замутить и там уже свои проверки проводить.
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