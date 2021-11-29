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Торговля
Nazigul Jusupova

Испанская компания по доставке продуктов Glovo запланировала купить украинский сервис Zakaz.ua — Ain.ua Статьи редакции

Сумма сделки может составить до $80 млн, подсчитало издание.

  • Компания хочет полностью выкупить бизнес сервиса доставки продуктов Zakaz.ua, пишет Ain.ua со ссылкой на источники.
  • В 2020 году выручка Zakaz.ua составила $85 млн. Компания может быть оценена от $60 млн до $80 млн, подсчитало издание. Но, по словам одного из собеседников, сумма сделки может быть ниже — например, от $50 млн до $70 млн.
  • Покупка позволит Glovo укрепить и расширить свой бизнес, отмечает Ain.ua. Glovo развивает в Украине доставку из ресторанов и дарксторов. Zakaz.ua — лидер на рынке доставки из супермаркетов, следует из данных самого сервиса.
  • Glovo основали в начале 2015 года Оскар Пьер и Саша Мишо. Компания работает в 20 странах и более чем 700 городах по всему миру, в том числе в Украине, Грузии, Казахстане, Молдове и Польше. В апреле сервис привлёк €450 млн.
  • Zakaz.ua основал в январе 2010 года украинский предприниматель Егор Анчишкин. С момента запуска сервис привлёк $9,2 млн за шесть раундов, следует из данных Crunchbase.

#новости #glovo #zakazua

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Вера Конецкая

Яндекс приготовиться! И хоть в Украине вас неть, батл намечается некислый

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2
Andrey Frolchenkov

Яндекс скорее сам купит весь Glovo.

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3
Vlad Zloy

Ну такое. Капитализация Яндекса больше, чем у Glovo, но это весь Яндекс, а не только доставка.

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0
Александр Якунин

Капитализация в эпоху шальных денег и мамкиных инвесторов, это субъективно бесполезная величина.

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0
Илья Шишкунов

Глово топ, кстати.

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1
Валентин Потапов

Разверните пож. заключение подробней.

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1
Dmitry Perepelkin

неужели ты не бухтишь и тебе что-то нравится?)

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0
Илья Шишкунов

Какое у тебя обо мне неправильно мнение, я бухчу только по делу

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2
Dmitry Perepelkin

хорошо

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1
Сергей Ермилов

Glovo по хорватски - голова. Странно, что это испанский стартап.

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0
Martin Prestone

что странного? его же сделали два чеха, китаец и румын

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0
Николай Истомин

Только недавно смотрел про них в "Продуктивном романе" https://youtu.be/IqTASbV3i7E Крутые! Удачи им в Glovo!

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0

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