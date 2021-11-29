Испанская компания по доставке продуктов Glovo запланировала купить украинский сервис Zakaz.ua — Ain.ua Статьи редакции
Сумма сделки может составить до $80 млн, подсчитало издание.
- Компания хочет полностью выкупить бизнес сервиса доставки продуктов Zakaz.ua, пишет Ain.ua со ссылкой на источники.
- В 2020 году выручка Zakaz.ua составила $85 млн. Компания может быть оценена от $60 млн до $80 млн, подсчитало издание. Но, по словам одного из собеседников, сумма сделки может быть ниже — например, от $50 млн до $70 млн.
- Покупка позволит Glovo укрепить и расширить свой бизнес, отмечает Ain.ua. Glovo развивает в Украине доставку из ресторанов и дарксторов. Zakaz.ua — лидер на рынке доставки из супермаркетов, следует из данных самого сервиса.
- Glovo основали в начале 2015 года Оскар Пьер и Саша Мишо. Компания работает в 20 странах и более чем 700 городах по всему миру, в том числе в Украине, Грузии, Казахстане, Молдове и Польше. В апреле сервис привлёк €450 млн.
- Zakaz.ua основал в январе 2010 года украинский предприниматель Егор Анчишкин. С момента запуска сервис привлёк $9,2 млн за шесть раундов, следует из данных Crunchbase.
Только недавно смотрел про них в "Продуктивном романе" https://youtu.be/IqTASbV3i7E Крутые! Удачи им в Glovo!
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