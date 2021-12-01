Яндекс такси не проставил статус золото водителю

Не первый год регулярно беру машину в аренду

И вот снова Яндекс веселит

Выполнил за ноябрь план по баллам на золото, а присвоили серебро, при этом поддержка говорит, что все так и должно быть и изменить невозможно