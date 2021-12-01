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Торговля
TJ

Илон Маск представил «киберсвисток» из нержавеющей стали в стиле Tesla Cybertruck Статьи редакции

Стоит $50.

10 10 комментариев
1026 просмотров

Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск показал в Twitter новый товар — Cyberwhistle.

Elon Musk @elonmusk
Don’t waste your money on that silly Apple Cloth, buy our whistle instead!
Не тратьте деньги на эту глупую тряпочку от Apple, лучше купите наш свисток!

Дизайн «Киберсвистка» похож на концепт автомобиля Cybertruck. Он сделан из нержавеющей стали, а на сайте Tesla описан как «премиальный коллекционный предмет». Также в нём есть «встроенная функция крепления для дополнительной универсальности».

Цена за такой аксессуар — $50 (около 3,7 тысячи рублей). Однако «киберсвисток» моментально раскупили — на сайте висит плашка «Нет в наличии».

#tesla

10 10 комментариев
2
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10 комментариев
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R. Waterhouse

На экстренный случай когда зимой негде найти качели

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6
Alex D

Короче, кто не лох, отправляйте мне деньги по номеру телефона +7123456789 с сообщением "Я не лох!"

Примерно так это вижу...

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2
Arthur Niazyan

Я думаю лет через дцать, будет коллекционная ценность его продукции.

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0
Анна Дианова

гробик

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1
Arthur Niazyan

Однако «киберсвисток» моментально раскупили — на сайте висит плашка «Нет в наличии».

Не, просто в Китае правительственный запрет на перерасход электроэнергии и дефицит производства из-за этого.

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1
Семен Переделкин
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0
Ольга Маньшина

Так вот о чём это: "Не свисти - денег не будет."

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2
Arthur Niazyan

Погоны свисят в свисток ©

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0
Bilguun Billy

Cybersvistok

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0
Михаил Стерлин

Роснано анонсировало?

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0
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