Илон Маск представил «киберсвисток» из нержавеющей стали в стиле Tesla Cybertruck Статьи редакции
Стоит $50.
Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск показал в Twitter новый товар — Cyberwhistle.
Дизайн «Киберсвистка» похож на концепт автомобиля Cybertruck. Он сделан из нержавеющей стали, а на сайте Tesla описан как «премиальный коллекционный предмет». Также в нём есть «встроенная функция крепления для дополнительной универсальности».
Цена за такой аксессуар — $50 (около 3,7 тысячи рублей). Однако «киберсвисток» моментально раскупили — на сайте висит плашка «Нет в наличии».
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