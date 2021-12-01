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Торговля
Евгения Евсеева

«Сбер» запустил в Белоруссии сервис доставки продуктов «Еду!» Статьи редакции

Пока он работает только в Минске.

  • О запуске сервиса сообщил на своей странице Facebook исполнительный директор «Сбера» Иван Горшунов.
  • «Еду!» работает пока только в двух районах Минска, продукты привозят из магазинов «Соседи» и «Мила». Доставка занимает 30 минут.

  • На разработку «Еду!» ушло всего три месяца, пишет Горшунов. Для сервиса создали собственную CRM-систему, приложения для курьеров и пользователей.

  • Как пишет Belretail, при создании «Еду!» учли опыт российских «Сбермаркета» и «Самоката».
«Еду!»

#новость #сбер #белоруссия

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14 14 комментариев
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14 комментариев
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Евгений Кузовкин

Возят курьеры на автозаках?

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7
Илья Рогаткин

Эххх... Прям по краю ходите, можно и покатать так...))))

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1
Николай Климо

За вами уже выехали

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0
Алексей Никитенко

Кто?

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–1
Jack Hammer

Иду!

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1
Алексей Спицын

А премиальный - Бегу!

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1
Artem

"Бегу" в Минске уже работает))

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0
Илья Рогаткин

Это уже для курьеров приложение , чтобы заказы брать ...

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0
Сергей Ермилов

Кроме того Сбер создал отдельный сервис для вип-клиентов "Еду мне!"

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0
Jack Hammer

"Жрать!"

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0
Jack Hammer

"Кушац!"

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Anuar Balgimbayev

Офигенное название

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0
chlts

сколько за доставку берут? или какая наценка на продукты?

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Sergey Tischenko

Почему не «СберЕду»?

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