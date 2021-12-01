«Вы говорите, а мы слушаем»: айдентика для онлайн-сервиса психологической помощи YouTalk

Привет, на связи команда Логомашины. Забота о ментальном здоровье — это важный тренд последних лет. В этой статье рассказываем, как мы разработали айдентику для YouTalk — сервиса, который уже три года помогает людям из более чем 50 стран справляться с психологическими проблемами.