«Сбер» запустил в Белоруссии сервис доставки продуктов «Еду!» Статьи редакции
Пока он работает только в Минске.
- О запуске сервиса сообщил на своей странице Facebook исполнительный директор «Сбера» Иван Горшунов.
- «Еду!» работает пока только в двух районах Минска, продукты привозят из магазинов «Соседи» и «Мила». Доставка занимает 30 минут.
На разработку «Еду!» ушло всего три месяца, пишет Горшунов. Для сервиса создали собственную CRM-систему, приложения для курьеров и пользователей.
- Как пишет Belretail, при создании «Еду!» учли опыт российских «Сбермаркета» и «Самоката».
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