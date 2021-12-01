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Торговля
Таня Боброва

Россияне чаще всего покупают в интернете одежду, любят бесплатную доставку и сами забирать заказы — исследование Статьи редакции

«Яндекс.Маркет» и GfK Rus провели ежегодное исследование российской аудитории интернет-магазинов.

54 54 комментария
1306 просмотров

Для этого в сентябре 2021 года они опросили 5,8 тысяч интернет-покупателей в возрасте 16-55 лет, которые совершили хотя бы одну онлайн-покупку за последние 12 месяцев. Чтобы понять, насколько распространена электронная торговля, также провели телефонный опрос среди 1,6 тысяч россиян того же возраста. Исследование есть у vc.ru.

Доля онлайн-покупателей утроилась за семь лет, большинство из них пока в крупных городах

В 2021 году доля россиян, которые совершают покупки в интернете, составила 52%. Для сравнения, годом ранее этот показатель составлял 50%, в 2015-м — 21%, а в 2013-м — лишь 10%.

Больше всего онлайн-покупателей в Москве — 70%, в городах с населением более 500 тысяч человек — 61%, примерно столько же в небольших городах с населением 100-500 тысяч — 60%. В городах с менее чем 100 тысячами жителей и среди сельского населения доля онлайн-покупателей составила 43%.

Основная аудитория интернет-магазинов — женщины (57% опрошенных), семьи с детьми (61%). Чаще всего покупки совершают в возрасте 15-24 лет (54%), 25-34 лет (58%) и 35-44 лет (56%). Последняя категория за год выросла на 6%.

Пользователям нравится сравнивать цены и читать отзывы, но есть вопросы к доставке и службам поддержки

Около 55% респондентов назвали среди плюсов онлайн-покупок возможность сравнивать цены, ещё 48% — смотреть отзывы, 47% — совершать покупки в любое время и в любом месте. Столько же ответили, что в интернете товары дешевле, чем в обычных магазинах.

Среди причин не покупать в онлайне россияне называют невозможность потрогать и примерить вещь (55%), опасения насчёт плохого качества товаров (43%). Среди других причин: не всегда ясно, к кому обращаться в случае проблем с товаром (так ответили 35% опрошенных), сложно вернуть или долго ждать (по 21%), «люблю ходить по магазинам» (26%).

Чаще всего в интернете покупают одежду, а опасаются покупать алкоголь и лекарства

Доля покупок одежды и обуви почти не изменилась и составила 51% в 2021 году. За год сильнее всего выросли продажи средств для ухода за телом и лицом — до 51%, продуктов и напитков — до 50%, хозтоваров и бытовой химии — до 41%, зоотоваров — до 33%, товаров для спорта и дачи — по 26% и другие.

Опасаются россияне покупать в интернете алкоголь (36% опрошенных), лекарства и БАДы (24%), срезанные цветы и букеты (29%) и крупную бытовую технику (23%).

К покупке лекарств и алкоголя относятся настороженно, потому что долгое время существовали запреты на покупку их в онлайне, отметил директор по работе с клиентами Marketing & Consumer Intelligence GfK Russia Сергей Кетов. Как только эти категории можно будет продавать в интернете, потребители перестанут их так отличать.

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С 2020 года в России разрешена доставка безрецептурных лекарств. Правительство также обсуждает эксперимент по онлайн-продаже российского вина через «Почту России».

Покупателям нравится, когда есть бесплатная доставка, скидки и кэшбек

Среди наиболее привлекательных акций покупатели называют бесплатную доставку (54%), скидки на товар в интернет-магазине (42%, а чаще всего этот вариант выбирали покупатели в возрасте 40-50 лет), зачисление кэшбека (33%).

Покупатели в возрасте 20-29 и 16-19 лет чаще всего обращают внимание на акции 2+1 и скидки по промокоду или купону: 31% и 30% соответственно. При этом около 60% всех опрошенных участвуют в программах лояльностей интернет-магазинов (в Москве показатель выше — 66%).

В 2021 году доля заказов со смартфонов впервые обошла долю заказов с компьютеров — 59% против 36%. Годом ранее доли распределялись почти поровну: 47% и 48% соответственно. При этом покупая с мобильных, люди чаще пользуются приложениями магазинов, а не их сайтами.

Получать товары покупатели предпочитают сами, а расплачиваться — картой

Чаще всего покупатели предпочитают забирать товары сами из магазина и ПВЗ (47% опрошенных) или из постамата (12%). Доставку курьером выбрали 21% опрошенных россиян, «Почту России» — 14%, срочную доставку курьером — 6%.

В 2020 году доли распределялись так: 38% самовывоз, 13% — через постамат, 30% — курьерская доставка, 15% — «Почта России» и 4% — срочная доставка курьером.

Самым популярным предпочтительным способом оплаты стали банковские карты — в 2021 году его выбрали 79% опрошенных против 63% в 2016 году.

При этом предоплату картой выбирают 34%, электронным кошельком или переводом, терминалом — по 4%. При получении расплатиться банковской картой хотели бы 45% респондентов, наличными — 13%.

#новость #исследование #онлайнторговля

54 54 комментария
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54 комментария
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Андрей Чуринов

Про "Любят забирать сами из магазина" - интересное наблюдение, вдогонку к недавним статьям про М-Видео и Елдарадо.
По закону если ты купил технически-сложный товар в интернет-магазине - ты можешь обменять его или вернуть деньги (что логично - ты не мог его пощупать). При покупке оффлайн такого нет - технически сложный товар вернуть нельзя.
Так эти засранцы в правилах у себя пишут, что если ты забираешь товар сам - это считается покупкой в оффлайн-магазине. Т.е. они проводят такую продажу, как будто ты совершил ее на стационарной точке. Со всеми вытекающими. Имейте в виду.

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8
Daniil Levi

Когда я последний раз получал телевизор в Мвидео в 2014г, то:

1) его вынесли в коробке и вскрыли
2) дали осмотреть и включили для проверки

По сути, такая покупка мало чем отличалась от покупки "оффлайн".

Но как там сейчас устроено, я не знаю.

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2
Donna Bauer

Месяц назад брала там ноут. Только внешний осмотр и только после оплаты.
Проверка работоспособности и прочее - дома.
Такая схема не очень понравилась, но пока все работает без нареканий

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0
KINCH

Ну, так-то логично, дистанционной покупки не было, был только резерв, а в пункте осмотра можно полностью осмотреть товар. А если вы оплатите через интернет, а заберете сами, то здесь уже все будет работать. Что не так?

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2
тима махотлов

И категорически не любят давать доставщикам на чай, даже если человек пешком тащил через пол Москвы с перика им 3 баула

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–24
Леонид Андреев

А люди в принципе должны давать на чай? Или, быть может, обязаны?

Ответить
17
Уполномоченный файл

Кст +, максимально тупо придумано, человек соглашаеся на услоия работы доставщиком, а ему почему-то обязаны еще на чай давать, не просто так, просто потому что. И это при том, что курьеры получают раза в 2 - 3 больше тех же учителей, которые о чаевых и не слышали

Ответить
11
тима махотлов

Кто тебе сказал что курьеры столько получают? В яндексе рекламу увидел?)

Ответить
–7
Уполномоченный файл

попробуй найди курьера на зп ниже 40, запаришься искать

Ответить
0
Alex Shokhin

зачем требовать достойную зарплату, когда можно просить милостынь

Ответить
8
Денис Демидов

Лично по мне, так чаевые это какая-то азиатчина, заложите все в цену товара и не ебите мне мозг, еще мне думать кому и сколько дать, чтобы никто не обиделся.

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6
ur spam

Американщина.

Ответить
1
тима махотлов

Вообще во всем цивилизованном мире дают. Раз дают наверно смыл есть в этом какой то?

Ответить
–13
Леонид Андреев

Советую ознакомиться с историей появления чаевых. Но если в двух словах, то богатые господа в ресторанах платили обслуживающему персоналу за то, чтобы повысить приоритет обслуживания перед другими столиками. Работодателям очень понравилась эта идея, ведь отныне обслуживающему персоналу можно платить зарплату ниже, обосновывая это чаевыми.
Про "весь цивилизованный мир", конечно, преувеличение, сто́ит хотя бы вспомнить диалог про чаевые в Бешеных псах Тарантино. Если бы все поголовно давали на чай, самого предмета спора не существовало.
Как потребитель, я не приемлю никаких чаевых, разве что в очень редких случаях. Я считаю, что в заключённом между покупателем и продавцом договоре не может быть никаких дополнительных платежей ни в ту, ни в другую сторону. ред.

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9
Уполномоченный файл

Чем выше класс услуги, тем чаще клиент оставляет чай.
То есть, идеологию можно подвести любую, но основная причина, почему по факту не оставляют чай - нет денег.

Ответить
1
ur spam

Основная причина "с хуя ли".

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0
Игорь Маренков

а если во всём т.н. "цивилизованном мире" начнут со скалы прыгать, то нам то же надо будет прыгать "раз прыгают наверно смыл есть в этом какой то?"

(а Японию кстати автор видимо к упомянутому миру не относит)

Ответить
8
тима махотлов

Есть какой ни будь другой аргумент не этот а-ля детский сад?

Ответить
–11
Игорь Маренков

Что конкретно вам в этом аргументе не устраивает?
Вы понимаете что вы по сути предлагаете платить чаевые просто по принципу культа карго?

Ответить
4
Уполномоченный файл

конечно есть, и этот аргумент называется культура, во Франции не дают чаевых в ресторанах, а в России курьерам. В штатах никто не дает чаевые курьерам амазон, или usps, но им принято иногда дарить подарки.

Ответить
2
Уполномоченный файл

В Японии - самые дорогие в мире рестораны и отели.
В том числе потому, что там нет чаевых.

Ответить
1
ur spam

Вот и отлично.

Ответить
0
Уполномоченный файл

Разбежавшись прыгну со скалы....

Ответить
0
Ли Си Цын

Очередное нытье от лентяя, который не нашел в жизни дела поинтереснее, чем таскать чужие баулы?

Ответить
7
тима махотлов

Тебя по ходу природа особо дюжим интеллектом не наградила. Потому что лентяй, и человек который пешком баулы в доставке носит - особо не сочетаются.

Ответить
–8
Ли Си Цын

Тебя по ходу природа особо дюжим интеллектом не наградила

Иронично слышать это от человека, таскающего баулы :)

Ответить
3
тима махотлов

А у тебя человек такскающий баулы не человек? Ты типа аристократ тяжестей не тоскал никогда? Я думаю ты по своему умственному развитию находишься где то между слесарем-сантехником и дояром

Ответить
0
Леонид Андреев

Так, стоп.
В комментарии выше говорилось о Москве и о баулах.
Я понимаю, что наша страна не самая передовая, но неужели где-то есть пешие курьеры с "баулами"? Доставка из продовольственных магазинов осуществляется с помощью автотранспорта, более того, у курьеров даже тележки специальные есть, чтобы ящики с едой везти, а не нести на себе. Даже яндекс не так давно пообещал всем пешим курьерам с тяжёлыми заказами (емнип, более 10 кг) бесплатную поездку на такси. Или я что-то пропустил?

Ответить
1
тима махотлов

Ты совсем не в теме, ничего этого нет))

Ответить
–4
Игорь Маренков

он это бесплатно делал?

Ответить
2
тима махотлов

Нет, в яндексе 180-200р ему платят за это

Ответить
–1
Игорь Маренков

Хм, курьеру уже заплатили, я за доставку тоже уже заплатил, но вы предлагаете оплатить услугу дважды, я вас правильно понял?

Ответить
4
тима махотлов

Все зависит от того сколько заплатили. Просто как видим выше большинство думает что курьеры получают больше учителей. И я не где не писал что что то должны, я написал что не любят. Яндекс берет 25% с курьера, 25% с партнёра, и если для заказчика например стойкость доставки 500р, у курьера почему то высвечивается 290, т.е. ещё и тут снимают почти половину

Ответить
1
Иван Шеметов

Так разве не больше?

Ответить
0
тима махотлов

Да, намного больше, если вдруг без работы останешься смело туда иди

Ответить
1
Владислав Рогов

А мб стоит просто работу сменить если че то не нравится?

Ответить
0
Aram Mirzoyants

не в месяц же

Ответить
0
Владислав Рогов

Я вот мб тупой и чего-то не понимаю, объясните пожалуйста целесообразность заказа одежды через интернет. Нельзя нормально пощупать качество изделия, примерить, понять подходит или нет.
Вы скажете что все это можно сделать когда одежда приедет, так эту одежду каждую итерацию нужно ждать когда привезут. Не так?
Почему бы просто не сходить в магазин и из кучи вещей выбрать нужную, при этом на месте понять хорошая вещь или нет, подойдет она или нет

Ответить
1
Abo Truk

Вы отъедьте дальше МКАД-а куда-нибудь, посмотрите, сколько приличных магазинов есть и сколько там одежда стоит с учетом заработной платы. Кароче, в интернете дешевле.

Ответить
2
Владислав Рогов

Насколько я знаю, для тех у кого денег поменьше существуют рынки всякие, где одежда стоит также, и я более чем уверен, что вещь похожего качества на таких рынках подешевле чем в инете будет)

Ответить
0
Abo Truk

На локальном рынке, тем более в небольшом городе:
1. выбор меньше
2. неудобно физически ходить по рынку искать, выбирать
3. не все любят коммуницировать с таким количеством навязчивых продавцом
4. цены не сильно ниже

Вот, попробуйте, где-то более менее в нормальном офлайн магазине найти спортивные костюмы от 1000 рублей, при том, что это не самый дешевый сайт.

https://ru.shein.com/DAZY-Solid-Drawstring-Hoodie-Sweatpants-p-3664861-cat-1780.html

DAZY на кулиске Одноцветный Спортивный Женская…
Что сейчас в тренде? DAZY на кулиске Одноцветный Спортивный Женская одежда из двух частей SHEIN…
ru.shein.com
Ответить
0
Владислав Рогов

Насколько я знаю, там доставка неделями исчисляется

Ответить
0
Roman Vyatkin

У озона в пвз стоят кабинки для примерки. У ламоды тоже решаешь выкупать или нет после примерки. Отличный вариант имхо, когда можно из огромного ассортимента выбрать неспеша сидя дома и попивая чай. Очень не люблю таскаться по розничным магазинам

Ответить
1
Наил

+100.
В обычных оффлайн магазинах-то не легко найти подходящую одежду за 1 день :)

Ответить
0
Владислав Рогов

Нелегко, тем более поэтому я и не понимаю, как ее можно найти, посмотрев на картинку на сайте.

Ответить
0
Леонид Андреев

Всё очень просто. Для того, чтобы потребитель меньше тратил времени на выбор, существуют бренды. Пришёл я, например, в магазин и купил толстовку бренда Д*, а она прослужила два года постоянной носки (и практически еженедельной стирки), а потом ещё столько же на работе. Я доволен, у меня сформировалась связь, мол, у Д* есть хорошие вещи. А я взял ещё пару толстовок, а они ничуть не хуже первой.
Некоторые онлайн магазины гарантируют лёгкий возврат и он действительно является таковым: приносишь на пункт выдачи, заполняешь форму и отправляешь продавцу. Конечно, за это могут брать комиссию (кстати, paypal часть средств возвращает), но, как по мне, она с лихвой окупается моим свободным от офлайн магазинов временем.
Также добавлю, что в офлайн магазинах в России всё очень дорого, особенно если сравнивать с распродажами в онлайн магазинах за границей. Те же вещи можно купить дешевле в разы.

Ответить
0
Александр Моноскин

Везде есть свои плюсы и минусы, тем, кто пользуется доставкой одежды, видимо минусы не столь существенны.
Из минусов оффлайн покупки:
Для похода в магазин часто требуется больше времени за раз. Например выделить часть дня в выходные. Онлайн же можно выбирать с любыми перерывами
Менее удобный поиск, например по размеру. В онлайне же все делается в пару кликов

Ответить
0
тима махотлов

Никогда бы не подумал что на vc столько бомжей сидят которые за 50р курьеру удавятся)))

Ответить
–4
Владислав Рогов

да тут собственно не в бомжах дело, эти бомжи во первых уже заплатили за доставку так или иначе, а во вторых это лишний заеб искать эти 50 рублей чтобы вручить их курьеру при получении товара. Вместо того чтобы выйти забрать и зайти.
Никто никому ничего не должен, когда ты работаешь официантом или доставщиком или таксистом, тебе УЖЕ заплатили за твою работу. Ты сам принимаешь эти условия, остального тебе никто не гарантирует.
А в этом мире так сложилось, что почему-то общество обязывает платить за услугу дважды, чтобы польстить работника, хотя казалось бы с чего.

Мне никто не платит чаевых за то что я сайт задизайнил, мой доход уже включен в услугу, и я об этом не ною в комментах на vc

Ответить
3
тима махотлов

Слушай, ты так все завуалировал и столько слов написал, просто скажи что нет лишних 50р.

Ответить
0
Roman Vyatkin

Тебе, похоже, так мало платят что даже 50р сверху уже победа?

Ответить
2
Леонид Андреев

Никогда бы не подумал, что обслуживающий персонал будет считать меня бомжом лишь потому, что не получил подачку с барского стола.

Ответить
2
тима махотлов

Слушай ты барский стол только по тв илт во сне видел.

Ответить
0
John Doe

У тебя уже и конкретный ценник появился? Не просто "на чай", а от 50 рэ?

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0

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