Россияне чаще всего покупают в интернете одежду, любят бесплатную доставку и сами забирать заказы — исследование Статьи редакции
«Яндекс.Маркет» и GfK Rus провели ежегодное исследование российской аудитории интернет-магазинов.
Для этого в сентябре 2021 года они опросили 5,8 тысяч интернет-покупателей в возрасте 16-55 лет, которые совершили хотя бы одну онлайн-покупку за последние 12 месяцев. Чтобы понять, насколько распространена электронная торговля, также провели телефонный опрос среди 1,6 тысяч россиян того же возраста. Исследование есть у vc.ru.
Доля онлайн-покупателей утроилась за семь лет, большинство из них пока в крупных городах
В 2021 году доля россиян, которые совершают покупки в интернете, составила 52%. Для сравнения, годом ранее этот показатель составлял 50%, в 2015-м — 21%, а в 2013-м — лишь 10%.
Больше всего онлайн-покупателей в Москве — 70%, в городах с населением более 500 тысяч человек — 61%, примерно столько же в небольших городах с населением 100-500 тысяч — 60%. В городах с менее чем 100 тысячами жителей и среди сельского населения доля онлайн-покупателей составила 43%.
Основная аудитория интернет-магазинов — женщины (57% опрошенных), семьи с детьми (61%). Чаще всего покупки совершают в возрасте 15-24 лет (54%), 25-34 лет (58%) и 35-44 лет (56%). Последняя категория за год выросла на 6%.
Пользователям нравится сравнивать цены и читать отзывы, но есть вопросы к доставке и службам поддержки
Около 55% респондентов назвали среди плюсов онлайн-покупок возможность сравнивать цены, ещё 48% — смотреть отзывы, 47% — совершать покупки в любое время и в любом месте. Столько же ответили, что в интернете товары дешевле, чем в обычных магазинах.
Среди причин не покупать в онлайне россияне называют невозможность потрогать и примерить вещь (55%), опасения насчёт плохого качества товаров (43%). Среди других причин: не всегда ясно, к кому обращаться в случае проблем с товаром (так ответили 35% опрошенных), сложно вернуть или долго ждать (по 21%), «люблю ходить по магазинам» (26%).
Чаще всего в интернете покупают одежду, а опасаются покупать алкоголь и лекарства
Доля покупок одежды и обуви почти не изменилась и составила 51% в 2021 году. За год сильнее всего выросли продажи средств для ухода за телом и лицом — до 51%, продуктов и напитков — до 50%, хозтоваров и бытовой химии — до 41%, зоотоваров — до 33%, товаров для спорта и дачи — по 26% и другие.
Опасаются россияне покупать в интернете алкоголь (36% опрошенных), лекарства и БАДы (24%), срезанные цветы и букеты (29%) и крупную бытовую технику (23%).
К покупке лекарств и алкоголя относятся настороженно, потому что долгое время существовали запреты на покупку их в онлайне, отметил директор по работе с клиентами Marketing & Consumer Intelligence GfK Russia Сергей Кетов. Как только эти категории можно будет продавать в интернете, потребители перестанут их так отличать.
С 2020 года в России разрешена доставка безрецептурных лекарств. Правительство также обсуждает эксперимент по онлайн-продаже российского вина через «Почту России».
Покупателям нравится, когда есть бесплатная доставка, скидки и кэшбек
Среди наиболее привлекательных акций покупатели называют бесплатную доставку (54%), скидки на товар в интернет-магазине (42%, а чаще всего этот вариант выбирали покупатели в возрасте 40-50 лет), зачисление кэшбека (33%).
Покупатели в возрасте 20-29 и 16-19 лет чаще всего обращают внимание на акции 2+1 и скидки по промокоду или купону: 31% и 30% соответственно. При этом около 60% всех опрошенных участвуют в программах лояльностей интернет-магазинов (в Москве показатель выше — 66%).
В 2021 году доля заказов со смартфонов впервые обошла долю заказов с компьютеров — 59% против 36%. Годом ранее доли распределялись почти поровну: 47% и 48% соответственно. При этом покупая с мобильных, люди чаще пользуются приложениями магазинов, а не их сайтами.
Получать товары покупатели предпочитают сами, а расплачиваться — картой
Чаще всего покупатели предпочитают забирать товары сами из магазина и ПВЗ (47% опрошенных) или из постамата (12%). Доставку курьером выбрали 21% опрошенных россиян, «Почту России» — 14%, срочную доставку курьером — 6%.
В 2020 году доли распределялись так: 38% самовывоз, 13% — через постамат, 30% — курьерская доставка, 15% — «Почта России» и 4% — срочная доставка курьером.
Самым популярным предпочтительным способом оплаты стали банковские карты — в 2021 году его выбрали 79% опрошенных против 63% в 2016 году.
При этом предоплату картой выбирают 34%, электронным кошельком или переводом, терминалом — по 4%. При получении расплатиться банковской картой хотели бы 45% респондентов, наличными — 13%.
Про "Любят забирать сами из магазина" - интересное наблюдение, вдогонку к недавним статьям про М-Видео и Елдарадо.
По закону если ты купил технически-сложный товар в интернет-магазине - ты можешь обменять его или вернуть деньги (что логично - ты не мог его пощупать). При покупке оффлайн такого нет - технически сложный товар вернуть нельзя.
Так эти засранцы в правилах у себя пишут, что если ты забираешь товар сам - это считается покупкой в оффлайн-магазине. Т.е. они проводят такую продажу, как будто ты совершил ее на стационарной точке. Со всеми вытекающими. Имейте в виду.
Советую ознакомиться с историей появления чаевых. Но если в двух словах, то богатые господа в ресторанах платили обслуживающему персоналу за то, чтобы повысить приоритет обслуживания перед другими столиками. Работодателям очень понравилась эта идея, ведь отныне обслуживающему персоналу можно платить зарплату ниже, обосновывая это чаевыми.
Про "весь цивилизованный мир", конечно, преувеличение, сто́ит хотя бы вспомнить диалог про чаевые в Бешеных псах Тарантино. Если бы все поголовно давали на чай, самого предмета спора не существовало.
Как потребитель, я не приемлю никаких чаевых, разве что в очень редких случаях. Я считаю, что в заключённом между покупателем и продавцом договоре не может быть никаких дополнительных платежей ни в ту, ни в другую сторону. ред.
Так, стоп.
В комментарии выше говорилось о Москве и о баулах.
Я понимаю, что наша страна не самая передовая, но неужели где-то есть пешие курьеры с "баулами"? Доставка из продовольственных магазинов осуществляется с помощью автотранспорта, более того, у курьеров даже тележки специальные есть, чтобы ящики с едой везти, а не нести на себе. Даже яндекс не так давно пообещал всем пешим курьерам с тяжёлыми заказами (емнип, более 10 кг) бесплатную поездку на такси. Или я что-то пропустил?
Все зависит от того сколько заплатили. Просто как видим выше большинство думает что курьеры получают больше учителей. И я не где не писал что что то должны, я написал что не любят. Яндекс берет 25% с курьера, 25% с партнёра, и если для заказчика например стойкость доставки 500р, у курьера почему то высвечивается 290, т.е. ещё и тут снимают почти половину
Я вот мб тупой и чего-то не понимаю, объясните пожалуйста целесообразность заказа одежды через интернет. Нельзя нормально пощупать качество изделия, примерить, понять подходит или нет.
Вы скажете что все это можно сделать когда одежда приедет, так эту одежду каждую итерацию нужно ждать когда привезут. Не так?
Почему бы просто не сходить в магазин и из кучи вещей выбрать нужную, при этом на месте понять хорошая вещь или нет, подойдет она или нет
На локальном рынке, тем более в небольшом городе:
1. выбор меньше
2. неудобно физически ходить по рынку искать, выбирать
3. не все любят коммуницировать с таким количеством навязчивых продавцом
4. цены не сильно ниже
Вот, попробуйте, где-то более менее в нормальном офлайн магазине найти спортивные костюмы от 1000 рублей, при том, что это не самый дешевый сайт.
https://ru.shein.com/DAZY-Solid-Drawstring-Hoodie-Sweatpants-p-3664861-cat-1780.html
Всё очень просто. Для того, чтобы потребитель меньше тратил времени на выбор, существуют бренды. Пришёл я, например, в магазин и купил толстовку бренда Д*, а она прослужила два года постоянной носки (и практически еженедельной стирки), а потом ещё столько же на работе. Я доволен, у меня сформировалась связь, мол, у Д* есть хорошие вещи. А я взял ещё пару толстовок, а они ничуть не хуже первой.
Некоторые онлайн магазины гарантируют лёгкий возврат и он действительно является таковым: приносишь на пункт выдачи, заполняешь форму и отправляешь продавцу. Конечно, за это могут брать комиссию (кстати, paypal часть средств возвращает), но, как по мне, она с лихвой окупается моим свободным от офлайн магазинов временем.
Также добавлю, что в офлайн магазинах в России всё очень дорого, особенно если сравнивать с распродажами в онлайн магазинах за границей. Те же вещи можно купить дешевле в разы.
Везде есть свои плюсы и минусы, тем, кто пользуется доставкой одежды, видимо минусы не столь существенны.
Из минусов оффлайн покупки:
Для похода в магазин часто требуется больше времени за раз. Например выделить часть дня в выходные. Онлайн же можно выбирать с любыми перерывами
Менее удобный поиск, например по размеру. В онлайне же все делается в пару кликов
да тут собственно не в бомжах дело, эти бомжи во первых уже заплатили за доставку так или иначе, а во вторых это лишний заеб искать эти 50 рублей чтобы вручить их курьеру при получении товара. Вместо того чтобы выйти забрать и зайти.
Никто никому ничего не должен, когда ты работаешь официантом или доставщиком или таксистом, тебе УЖЕ заплатили за твою работу. Ты сам принимаешь эти условия, остального тебе никто не гарантирует.
А в этом мире так сложилось, что почему-то общество обязывает платить за услугу дважды, чтобы польстить работника, хотя казалось бы с чего.
Мне никто не платит чаевых за то что я сайт задизайнил, мой доход уже включен в услугу, и я об этом не ною в комментах на vc
Комментарий удален
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