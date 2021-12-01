«Яндекс.Маркет» и GfK Rus провели ежегодное исследование российской аудитории интернет-магазинов.

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Для этого в сентябре 2021 года они опросили 5,8 тысяч интернет-покупателей в возрасте 16-55 лет, которые совершили хотя бы одну онлайн-покупку за последние 12 месяцев. Чтобы понять, насколько распространена электронная торговля, также провели телефонный опрос среди 1,6 тысяч россиян того же возраста. Исследование есть у vc.ru.

Доля онлайн-покупателей утроилась за семь лет, большинство из них пока в крупных городах

В 2021 году доля россиян, которые совершают покупки в интернете, составила 52%. Для сравнения, годом ранее этот показатель составлял 50%, в 2015-м — 21%, а в 2013-м — лишь 10%.

Больше всего онлайн-покупателей в Москве — 70%, в городах с населением более 500 тысяч человек — 61%, примерно столько же в небольших городах с населением 100-500 тысяч — 60%. В городах с менее чем 100 тысячами жителей и среди сельского населения доля онлайн-покупателей составила 43%.

Основная аудитория интернет-магазинов — женщины (57% опрошенных), семьи с детьми (61%). Чаще всего покупки совершают в возрасте 15-24 лет (54%), 25-34 лет (58%) и 35-44 лет (56%). Последняя категория за год выросла на 6%.

Пользователям нравится сравнивать цены и читать отзывы, но есть вопросы к доставке и службам поддержки

Около 55% респондентов назвали среди плюсов онлайн-покупок возможность сравнивать цены, ещё 48% — смотреть отзывы, 47% — совершать покупки в любое время и в любом месте. Столько же ответили, что в интернете товары дешевле, чем в обычных магазинах.

Среди причин не покупать в онлайне россияне называют невозможность потрогать и примерить вещь (55%), опасения насчёт плохого качества товаров (43%). Среди других причин: не всегда ясно, к кому обращаться в случае проблем с товаром (так ответили 35% опрошенных), сложно вернуть или долго ждать (по 21%), «люблю ходить по магазинам» (26%).

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Чаще всего в интернете покупают одежду, а опасаются покупать алкоголь и лекарства

Доля покупок одежды и обуви почти не изменилась и составила 51% в 2021 году. За год сильнее всего выросли продажи средств для ухода за телом и лицом — до 51%, продуктов и напитков — до 50%, хозтоваров и бытовой химии — до 41%, зоотоваров — до 33%, товаров для спорта и дачи — по 26% и другие.

Опасаются россияне покупать в интернете алкоголь (36% опрошенных), лекарства и БАДы (24%), срезанные цветы и букеты (29%) и крупную бытовую технику (23%).

К покупке лекарств и алкоголя относятся настороженно, потому что долгое время существовали запреты на покупку их в онлайне, отметил директор по работе с клиентами Marketing & Consumer Intelligence GfK Russia Сергей Кетов. Как только эти категории можно будет продавать в интернете, потребители перестанут их так отличать.

С 2020 года в России разрешена доставка безрецептурных лекарств. Правительство также обсуждает эксперимент по онлайн-продаже российского вина через «Почту России».

Покупателям нравится, когда есть бесплатная доставка, скидки и кэшбек

Среди наиболее привлекательных акций покупатели называют бесплатную доставку (54%), скидки на товар в интернет-магазине (42%, а чаще всего этот вариант выбирали покупатели в возрасте 40-50 лет), зачисление кэшбека (33%).

Покупатели в возрасте 20-29 и 16-19 лет чаще всего обращают внимание на акции 2+1 и скидки по промокоду или купону: 31% и 30% соответственно. При этом около 60% всех опрошенных участвуют в программах лояльностей интернет-магазинов (в Москве показатель выше — 66%).

В 2021 году доля заказов со смартфонов впервые обошла долю заказов с компьютеров — 59% против 36%. Годом ранее доли распределялись почти поровну: 47% и 48% соответственно. При этом покупая с мобильных, люди чаще пользуются приложениями магазинов, а не их сайтами.

Получать товары покупатели предпочитают сами, а расплачиваться — картой

Чаще всего покупатели предпочитают забирать товары сами из магазина и ПВЗ (47% опрошенных) или из постамата (12%). Доставку курьером выбрали 21% опрошенных россиян, «Почту России» — 14%, срочную доставку курьером — 6%.

В 2020 году доли распределялись так: 38% самовывоз, 13% — через постамат, 30% — курьерская доставка, 15% — «Почта России» и 4% — срочная доставка курьером.

Самым популярным предпочтительным способом оплаты стали банковские карты — в 2021 году его выбрали 79% опрошенных против 63% в 2016 году.