Кинокомпания Bazelevs Тимура Бекмамбетова разработала сервис для продажи товаров в фильмах и сериалах Статьи редакции
Платформа работает на базе собственного плеера кинокомпании и облачных технологий Microsoft.
- ScreenReality пока работает в закрытом тестовом режиме, она позволяет зрителю во время просмотра фильма или сериала покупать товары в онлайн-магазинах с экрана, сообщили «Ъ» в кинокомпании.
- На платформе есть сериал iBible Бекмамбетова и документальный проект «Семь грехов интернета» с интерактивными вставками. В тестировании участвуют несколько брендов и агентств, рассказали в компании, но не назвали их. Предполагается, что бренды будут платить за интеграцию или спонсировать создание контента.
- На первом этапе, покупки с экрана будут доступны для фильмов в формате screenlife, где действие происходит на экране компьютера или смартфона. Первый такой фильм Бекмамбетова — «Убрать из друзей» 2015 года. Компания готовит ещё два фильма в подобном формате и заключила сделку ещё на пять с Universal. Для каждого проекта будут интерактивные версии.
- До запуска платформы Bazelevs тестировала технологию в фильме «Игрок» с Гошей Куценко, где с героем можно было играть в онлайн-покер. И в интернет-сериале «Алиса знает, что будет» — из него можно было перейти в онлайн-магазин «Той.ру».
- YouTube начал тестировать прямую продажу товаров из видео на платформе 15 ноября.
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