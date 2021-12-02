Pantuo Aviation – китайский ответ Lilium Jet

Всем привет, на связи Андрей Матризаев. В нашей компании любят всё, что связано с тематикой авиации и мы стараемся следить за последними новинками. В отношение китайской промышленности при всех её успехах не откроем секрет, что Китай любит копировать успешные разработки, и затем немного их подстраивать под свой рынок. Давайте присмотримся к…