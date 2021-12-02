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Торговля
Маша Цепелева

Кинокомпания Bazelevs Тимура Бекмамбетова разработала сервис для продажи товаров в фильмах и сериалах Статьи редакции

Платформа работает на базе собственного плеера кинокомпании и облачных технологий Microsoft.

  • ScreenReality пока работает в закрытом тестовом режиме, она позволяет зрителю во время просмотра фильма или сериала покупать товары в онлайн-магазинах с экрана, сообщили «Ъ» в кинокомпании.
  • На платформе есть сериал iBible Бекмамбетова и документальный проект «Семь грехов интернета» с интерактивными вставками. В тестировании участвуют несколько брендов и агентств, рассказали в компании, но не назвали их. Предполагается, что бренды будут платить за интеграцию или спонсировать создание контента.
  • На первом этапе, покупки с экрана будут доступны для фильмов в формате screenlife, где действие происходит на экране компьютера или смартфона. Первый такой фильм Бекмамбетова — «Убрать из друзей» 2015 года. Компания готовит ещё два фильма в подобном формате и заключила сделку ещё на пять с Universal. Для каждого проекта будут интерактивные версии.
  • До запуска платформы Bazelevs тестировала технологию в фильме «Игрок» с Гошей Куценко, где с героем можно было играть в онлайн-покер. И в интернет-сериале «Алиса знает, что будет» — из него можно было перейти в онлайн-магазин «Той.ру».
  • YouTube начал тестировать прямую продажу товаров из видео на платформе 15 ноября.

#новость #bazelevs #кино

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4 4 комментария
Как я начал продавать товары за рубежом: истории предпринимателей
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!function(){function t(t,e){var o="RussPost — Comments — "+t+" — "+e;void 0!==window.dataLayer&&window.dataLayer.push({event:"data_event",data_description:o})}let e=document.querySelector(".entry-article-footer-title"),o=document.querySelector(".entry-article-footer-button"),n=document.querySelector(".entry-article-footer"),i=[{title:"Как я начал продавать \nтовары за рубежом: \nистории предпринимателей",button:"Читать",link:"https://vc.ru/pochta/325041-kak-kanadskie-lyubiteli-snegohodov-i-kvadrociklov-otkryli-dlya-sebya-rossiyu"},{title:"Как российскому предпринимателю выйти \nна международный рынок",button:"И как же?",link:"https://vc.ru/pochta/325041-kak-kanadskie-lyubiteli-snegohodov-i-kvadrociklov-otkryli-dlya-sebya-rossiyu"}];n.onclick=function(){t(`Link ${a+1}`,"Click")};let a=(r=0,l=i.length-1,r=Math.ceil(r),l=Math.floor(l),Math.floor(Math.random()*(l-r+1))+r);var r,l;e.innerText=i[a].title,o.innerText=i[a].button,n.href=i[a].link,t(`Link ${a+1}`,"Show")}();
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Семен Переделкин

Скоро рекламу и во сне крутить будут.

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2
Grigvik Fake

Да ниче, Addblock поставил в мозгу и наслаждаешься сном.

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0
Сергей Щукин

Ну что - пришёл, наконец-то, к пику своей карьеры.

Не кино снимать, а торговать майонезом 🤷‍♂️🤦‍♂️
Логично, чё - он же об этом с самого начала мечтал

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0
Виртуальный дым

А как связаны "фильмы" и Бекмамбетов?

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