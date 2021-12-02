«Вкусвилл» подал заявку на регистрацию торгового знака «Вкусмил» для сервиса доставки готовых блюд Статьи редакции
В заявке в Роспатент указано наименование на русском и на латинице.
- «Вкусвилл» подал заявку на регистрацию нового бренда 26 ноября, сообщает Rusbase.
- «Это ребрендинг одного из проектов от "Вкусвилл", который уже давно знаком нашим покупателям», — прокомментировали изданию в компании, но отказались раскрывать детали до запуска.
- «Вкусмил — это ребрендинг доставки наборов готовой еды «Вкусвилл готовит», пояснили vc.ru в компании.
- В ноябре основатель «Вкусвилл» Антон Кривенко рассказал о планах компании развивать сервисы доставки и увеличить количество дарксторов.
Да нифига не зачет.
Там, очевидно, пара ассоциаций. Мил как "милый", meal как еда. Возможно, еще и mill как "мельница" (фиг знает, что там в головах). Насчет молока, про которое Вы подсказали - даже в голову не пришло.
Я вот одного не понимаю. Есть сильный устоявшийся бренд. Доставку от его имени организовать не проблема (в отличие от Яндекса с его зоопарком). Это что - креатив ради креатива? То, блин, ВкусвиллЪ, то вкусмил. Странно...
Да знаю я что такое зонтичный бренд. А Вы? Зонтик - это когда под ОДНИМ брендом выпускаются разные товары или услуги. И, соответственно, затраты на раскрутку ниже.
В данном же случае ассоциации прямой не возникает. И основной бренд надо лелеять. Почему не "Вкусвилл.Принесем" или "Вкусвилл.Быстро"?
Ну, фиг знает, может, мои знания и устарели. Но то, что я вижу - маркетологам нечем заняться. То какие-то ери и курьеры в шинелях, то не до конца отрисованный даже логотип.
Так же было перед блокировкой других восьми популярных сервисов.
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