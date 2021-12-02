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Торговля
Маша Цепелева

«Вкусвилл» подал заявку на регистрацию торгового знака «Вкусмил» для сервиса доставки готовых блюд Статьи редакции

В заявке в Роспатент указано наименование на русском и на латинице.

  • «Вкусвилл» подал заявку на регистрацию нового бренда 26 ноября, сообщает Rusbase.
  • «Это ребрендинг одного из проектов от "Вкусвилл", который уже давно знаком нашим покупателям», — прокомментировали изданию в компании, но отказались раскрывать детали до запуска.
  • «Вкусмил — это ребрендинг доставки наборов готовой еды «Вкусвилл готовит», пояснили vc.ru в компании.
  • В ноябре основатель «Вкусвилл» Антон Кривенко рассказал о планах компании развивать сервисы доставки и увеличить количество дарксторов.
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vc.ru

#новость #вкусвилл

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0
Как я начал продавать товары за рубежом: истории предпринимателей
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29 комментариев
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Artemy

Вкусмилф бы ещё!

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27
Old Nick

СкунсБилл

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1
Николай Гребенюков

Ха-ха-ха, с языка снял)

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0
Artemy

Ну да, с чего же ещё?

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0
Николай Гребенюков

Ну есть ещё один вариант, с чего можно снять)

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0
Наталья Фомина

Как то звучит не очень)

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2
Isuzu Dzanarnoghno

Согласен. И почему такая ужасная типографика? На дизайнера пожадничали?

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6
Andrew Stepanov

Сейчас мода на ужасные шрифты

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1
Sergei Timofeyev

MIL - это что-то с военными связано, похоже. :) Я бы ещё понял meal

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1
Велосипед

Meal и имеется ввиду, тут они хорошо сработали с ассоциативным рядом, мил-сокращенно от милк, мил-милый вкуссвил

В англ же написании, их ЦА всё равно будет читать mil, как «мил»

Владеющие англ, конечно же, уловят посыл mil>meal>еда

Маркетологу зачёт

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1
Isuzu Dzanarnoghno

Да нифига не зачет.
Там, очевидно, пара ассоциаций. Мил как "милый", meal как еда. Возможно, еще и mill как "мельница" (фиг знает, что там в головах). Насчет молока, про которое Вы подсказали - даже в голову не пришло.

Я вот одного не понимаю. Есть сильный устоявшийся бренд. Доставку от его имени организовать не проблема (в отличие от Яндекса с его зоопарком). Это что - креатив ради креатива? То, блин, ВкусвиллЪ, то вкусмил. Странно...

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0
Sergei Timofeyev

Вкус разных вил

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4
Велосипед

Это креатив ради позиционирования нового их продукта/услуги, по доставке готовых блюд, зонтичный бренд, если хотите.

Выделение проекта, ответвление, но сохранение принадлежности к материнскому бренду

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0
Isuzu Dzanarnoghno

Да знаю я что такое зонтичный бренд. А Вы? Зонтик - это когда под ОДНИМ брендом выпускаются разные товары или услуги. И, соответственно, затраты на раскрутку ниже.

В данном же случае ассоциации прямой не возникает. И основной бренд надо лелеять. Почему не "Вкусвилл.Принесем" или "Вкусвилл.Быстро"?
Ну, фиг знает, может, мои знания и устарели. Но то, что я вижу - маркетологам нечем заняться. То какие-то ери и курьеры в шинелях, то не до конца отрисованный даже логотип.

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0
Велосипед

Причинно-следственные связи устарели))

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0
Sergei Timofeyev

В англ же написании, их ЦА всё равно будет читать mil, как «мил»

мАЙл

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–2
Artem Kravchenko

Это закрытый слог

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1
Виртуальный дым

А "mile" по вашему будет читаться - майле? 😂

Ответить
0
Sergei Timofeyev

- А я на курсы переводчиков пойду!
- Ой-ой, тогда как переводится "fuck"?
- О, Боже!

Ответить
0
Александр У

Может "Избёнку" возвращать к жизни будут?

Ответить
1
Семен Переделкин

Вкусмилк - для продажи молока.
Вкуссилк - для продажи тряпок из шёлка.
Вкуспил - для продажи напитков.
Вкусчилл - для продажи всякой херобуды для отдыха.

Ответить
1
ivan krapivin

Вкуспил это DIY

Ответить
0
Джон Сильвер

Вкусмилф))

Ответить
1
Акакий Парфенов

Вкус милф))

Ответить
–3
Vlad Berestovoy

Антон или Андрей?
ВкусВилл или Вкусмил?

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0
Yan Varskii

НадВкусил )

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0
Аналитик Толян

ВкусФил для продажи Киркорова

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0
Тая Константинова

Слив инфы в стадии work in progress.

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0
Ivan Boldyrev
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–2
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