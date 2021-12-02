«Вкусвилл» подал заявку на регистрацию торгового знака «Вкусмил» — он может использовать его для курьерской доставки Статьи редакции
А ещё для аренды складов, розлива воды и загрузки торговых автоматов, по данным Роспатента.
- «Вкусвилл» подал заявку на регистрацию нового бренда 26 ноября, сообщает Rusbase. Название в торговом знаке пишется как на русском, так и на латинице.
- «Это ребрендинг одного из проектов от "Вкусвилл", который уже давно знаком нашим покупателям», — прокомментировали изданию в компании, но отказались раскрывать детали до запуска.
- В ноябре основатель «Вкусвилл» Антон Кривенко рассказал о планах компании развивать сервисы доставки и увеличить количество дарксторов.
Да нифига не зачет.
Там, очевидно, пара ассоциаций. Мил как "милый", meal как еда. Возможно, еще и mill как "мельница" (фиг знает, что там в головах). Насчет молока, про которое Вы подсказали - даже в голову не пришло.
Я вот одного не понимаю. Есть сильный устоявшийся бренд. Доставку от его имени организовать не проблема (в отличие от Яндекса с его зоопарком). Это что - креатив ради креатива? То, блин, ВкусвиллЪ, то вкусмил. Странно...
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