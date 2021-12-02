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Торговля
Маша Цепелева

«Вкусвилл» подал заявку на регистрацию торгового знака «Вкусмил» — он может использовать его для курьерской доставки Статьи редакции

А ещё для аренды складов, розлива воды и загрузки торговых автоматов, по данным Роспатента.

  • «Вкусвилл» подал заявку на регистрацию нового бренда 26 ноября, сообщает Rusbase. Название в торговом знаке пишется как на русском, так и на латинице.
  • «Это ребрендинг одного из проектов от "Вкусвилл", который уже давно знаком нашим покупателям», — прокомментировали изданию в компании, но отказались раскрывать детали до запуска.
  • В ноябре основатель «Вкусвилл» Антон Кривенко рассказал о планах компании развивать сервисы доставки и увеличить количество дарксторов.
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#новость #вкусвилл

632 просмотров
16 16 комментариев
1
Как я начал продавать товары за рубежом: истории предпринимателей
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!function(){function t(t,e){var o="RussPost — Comments — "+t+" — "+e;void 0!==window.dataLayer&&window.dataLayer.push({event:"data_event",data_description:o})}let e=document.querySelector(".entry-article-footer-title"),o=document.querySelector(".entry-article-footer-button"),n=document.querySelector(".entry-article-footer"),i=[{title:"Как я начал продавать \nтовары за рубежом: \nистории предпринимателей",button:"Читать",link:"https://vc.ru/pochta/325041-kak-kanadskie-lyubiteli-snegohodov-i-kvadrociklov-otkryli-dlya-sebya-rossiyu"},{title:"Как российскому предпринимателю выйти \nна международный рынок",button:"И как же?",link:"https://vc.ru/pochta/325041-kak-kanadskie-lyubiteli-snegohodov-i-kvadrociklov-otkryli-dlya-sebya-rossiyu"}];n.onclick=function(){t(`Link ${a+1}`,"Click")};let a=(r=0,l=i.length-1,r=Math.ceil(r),l=Math.floor(l),Math.floor(Math.random()*(l-r+1))+r);var r,l;e.innerText=i[a].title,o.innerText=i[a].button,n.href=i[a].link,t(`Link ${a+1}`,"Show")}();
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Artemy

Вкусмилф бы ещё!

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11
Николай Гребенюков

Ха-ха-ха, с языка снял)

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1
Наталья Фомина

Как то звучит не очень)

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1
Isuzu Dzanarnoghno

Согласен. И почему такая ужасная типографика? На дизайнера пожадничали?

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3
Sergei Timofeyev

MIL - это что-то с военными связано, похоже. :) Я бы ещё понял meal

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0
Велосипед

Meal и имеется ввиду, тут они хорошо сработали с ассоциативным рядом, мил-сокращенно от милк, мил-милый вкуссвил

В англ же написании, их ЦА всё равно будет читать mil, как «мил»

Владеющие англ, конечно же, уловят посыл mil>meal>еда

Маркетологу зачёт

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1
Sergei Timofeyev

В англ же написании, их ЦА всё равно будет читать mil, как «мил»

мАЙл

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0
Isuzu Dzanarnoghno

Да нифига не зачет.
Там, очевидно, пара ассоциаций. Мил как "милый", meal как еда. Возможно, еще и mill как "мельница" (фиг знает, что там в головах). Насчет молока, про которое Вы подсказали - даже в голову не пришло.

Я вот одного не понимаю. Есть сильный устоявшийся бренд. Доставку от его имени организовать не проблема (в отличие от Яндекса с его зоопарком). Это что - креатив ради креатива? То, блин, ВкусвиллЪ, то вкусмил. Странно...

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0
Sergei Timofeyev

Вкус разных вил

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0
Ivan Boldyrev
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0
Александр У

Может "Избёнку" возвращать к жизни будут?

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0
Vlad Berestovoy

Антон или Андрей?
ВкусВилл или Вкусмил?

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0
Yan Varskii

НадВкусил )

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0
Семен Переделкин

Вкусмилк - для продажи молока.
Вкуссилк - для продажи тряпок из шёлка.
Вкуспил - для продажи напитков.
Вкусчилл - для продажи всякой херобуды для отдыха.

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0
ivan krapivin

Вкуспил это DIY

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0
Акакий Парфенов

Вкус милф))

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–2
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