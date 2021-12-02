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Торговля
Евгения Евсеева

Дубайский сервис доставки продуктов Yalla Market с основателями из России привлёк $2,3 млн Статьи редакции

Инвестиции пойдут на расширение сервиса в ОАЭ.

  • В раунде приняли участие венчурные фонды Wamda и Dubai Angel Investors, а также частные дубайские и российские инвесторы, объявил сервис. Оценка компании — $10 млн.

  • Yalla Market запустили в Дубае в августе 2021 года Леонид Довбенко и Станислав Селезнев. Сервис бесплатно доставляет продукты и товары повседневного спроса из собственных дарксторов в радиусе 3 км. Доставка заказа занимает в среднем 15 минут. Выручка Yalla Market в ноябре составила $20 тысяч.

  • К концу 2021 года Yalla Market планирует открыть четыре даркстора. Кроме новых точек, инвестиции потратят на расширение команды и обновление приложения — оно будет учитывать предпочтения пользователя и подстраиваться под них.
  • В 2022 году сервис запустит 100 новых дарксторов в Дубае и Абу-Даби и откроет первые склады в Катаре и Саудовской Аравии. Для этого сервис планирует привлечь $25 млн ещё в двух раундах.
  • Большинство российских предпринимателей запускают сервисы доставки еды в США и Европе — например, Buyk от основателей «Самоката», GetFaster.io, Jiffy и другие. Довбенко и Селезнев выбрали ОАЭ, потому что на рынке не было конкурентов, которые доставляли продукты быстрее, чем за час.
  • В ноябре «Яндекс» объявил, что запустит в Дубае доставку продуктов из супермаркетов роботами-курьерами.
Yalla Market
YallaMart: как мы запустили экспресс-доставку…
Привет! Я Леонид Комиссаров, сооснователь Yallamart — первого сервиса экспресс-доставки продуктов…
vc.ru

#новость #дубай

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Как я начал продавать товары за рубежом: истории предпринимателей
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!function(){function t(t,e){var o="RussPost — Comments — "+t+" — "+e;void 0!==window.dataLayer&&window.dataLayer.push({event:"data_event",data_description:o})}let e=document.querySelector(".entry-article-footer-title"),o=document.querySelector(".entry-article-footer-button"),n=document.querySelector(".entry-article-footer"),i=[{title:"Как я начал продавать \nтовары за рубежом: \nистории предпринимателей",button:"Читать",link:"https://vc.ru/pochta/325041-kak-kanadskie-lyubiteli-snegohodov-i-kvadrociklov-otkryli-dlya-sebya-rossiyu"},{title:"Как российскому предпринимателю выйти \nна международный рынок",button:"И как же?",link:"https://vc.ru/pochta/325041-kak-kanadskie-lyubiteli-snegohodov-i-kvadrociklov-otkryli-dlya-sebya-rossiyu"}];n.onclick=function(){t(`Link ${a+1}`,"Click")};let a=(r=0,l=i.length-1,r=Math.ceil(r),l=Math.floor(l),Math.floor(Math.random()*(l-r+1))+r);var r,l;e.innerText=i[a].title,o.innerText=i[a].button,n.href=i[a].link,t(`Link ${a+1}`,"Show")}();
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Dudka Trubnik

Надеюсь еду будут доставлять в отдалении от Poop Trucks

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Bitcoin HeadBrain

Доставщик(модель) на фото такой успешный, забыл что не фотается на фоне частного самолёта или яхты

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Маркет СБКгрупп

интересно, как они буду привлекать гастробайтеров н эту работу. явно арабы сами не буду гонять на великах, развозить друганам роллы и шаурму

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Denis Chupalov

Как обычно, это будут делать индусы

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Philip Poteryahin

Прикольно читать "привлек" в смысле заработал)

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