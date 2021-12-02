Дубайский сервис доставки продуктов Yalla Market с основателями из России привлёк $2,3 млн Статьи редакции
Инвестиции пойдут на расширение сервиса в ОАЭ.
В раунде приняли участие венчурные фонды Wamda и Dubai Angel Investors, а также частные дубайские и российские инвесторы, объявил сервис. Оценка компании — $10 млн.
Yalla Market запустили в Дубае в августе 2021 года Леонид Довбенко и Станислав Селезнев. Сервис бесплатно доставляет продукты и товары повседневного спроса из собственных дарксторов в радиусе 3 км. Доставка заказа занимает в среднем 15 минут. Выручка Yalla Market в ноябре составила $20 тысяч.
- К концу 2021 года Yalla Market планирует открыть четыре даркстора. Кроме новых точек, инвестиции потратят на расширение команды и обновление приложения — оно будет учитывать предпочтения пользователя и подстраиваться под них.
- В 2022 году сервис запустит 100 новых дарксторов в Дубае и Абу-Даби и откроет первые склады в Катаре и Саудовской Аравии. Для этого сервис планирует привлечь $25 млн ещё в двух раундах.
- Большинство российских предпринимателей запускают сервисы доставки еды в США и Европе — например, Buyk от основателей «Самоката», GetFaster.io, Jiffy и другие. Довбенко и Селезнев выбрали ОАЭ, потому что на рынке не было конкурентов, которые доставляли продукты быстрее, чем за час.
- В ноябре «Яндекс» объявил, что запустит в Дубае доставку продуктов из супермаркетов роботами-курьерами.
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