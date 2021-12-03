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Торговля
Маша Цепелева

AliExpress запустит раздел с товарами из прошлых коллекций брендов со скидками Статьи редакции

Чтобы попасть в него, продавцы должны поставить скидку больше, чем на других платформах.

  • В разделе будет около 10 тысяч товаров из прошлых коллекций брендов Emporio Armani, Vans, Calvin Klein, Baldinini, Tommy Hilfiger и других, объявила компания.
  • Условия попадания в аутлет — минимальная цена и максимальная скидка по отношению к другим каналам продаж, объяснил представитель компании.
  • Новый раздел пока доступен в приложении ритейлера и на сайте, но пока большинство разделов пустые. Есть несколько позиций в разделе с женскими сумками и рюкзаками, мужскими футболками и нижним бельём.
  • Аутлет есть у Lamoda, это раздел с вещами из действующих и прошлых коллекций Dolce & Gabbana, Boss, Maison Margiela, Moschino, Balmain, Sandro, Brunello Cucinelli, Diesel и других брендов со скидками от 30 до 80%.

#новость #aliexpress

633 просмотров
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Как я начал продавать товары за рубежом: истории предпринимателей
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Террористический месяц

Наклнец-то можно будет купить брендовую одежду прошлого года по доступной цене. Идея восхитительная.

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1
Василий Степанофф

Это как есть позавчерашний хлеб, когда есть свежеиспеченная ароматная мягчайшая булка.

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0
Чит Чат

Цены на Ali стали в разы дешевле, чем я могу купить тоже самое в магазине напротив. Это не имеет никакого смысла!

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0
Louis Cyphre

Из прошлых коллекций Абибаса и других китайских "брендов".

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0
hakhagmon

ох уж эти эксперты tmall
паль не паль хз

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0
Алексей Дымов

А разве эти товары не принято продавать в ТЦ в приставкой Village в названии по тройной цене? ред.

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0
hakhagmon
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Алексей Дымов

Но только это не ТЦ, а банан

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0
Johnny Vorony

Осталось решить проблему с доверием покупки этих брендов на Алиэкспресс =)

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0
Old Car Raffle

Ждем раздел с просрочкой!

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Yota
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