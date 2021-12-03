AliExpress запустит раздел с товарами из прошлых коллекций брендов со скидками Статьи редакции
Чтобы попасть в него, продавцы должны поставить скидку больше, чем на других платформах.
- В разделе будет около 10 тысяч товаров из прошлых коллекций брендов Emporio Armani, Vans, Calvin Klein, Baldinini, Tommy Hilfiger и других, объявила компания.
- Условия попадания в аутлет — минимальная цена и максимальная скидка по отношению к другим каналам продаж, объяснил представитель компании.
- Новый раздел пока доступен в приложении ритейлера и на сайте, но пока большинство разделов пустые. Есть несколько позиций в разделе с женскими сумками и рюкзаками, мужскими футболками и нижним бельём.
- Аутлет есть у Lamoda, это раздел с вещами из действующих и прошлых коллекций Dolce & Gabbana, Boss, Maison Margiela, Moschino, Balmain, Sandro, Brunello Cucinelli, Diesel и других брендов со скидками от 30 до 80%.
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