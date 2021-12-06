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Торговля
Маша Цепелева

Wildberries запустил партнёрские сортировочные центры — партнёры смогут заработать на обработке чужих заказов Статьи редакции

Ритейлер рассчитывает, что программа ускорит обработку и доставку товаров.

  • Участниками программы могут стать партнёры, у которых есть свои склады площадью не менее 500 м², сообщает «Ъ» со ссылкой на Wildberries.
  • Три сортировочных центра по новой модели начали работать в Москве, в ближайшие дни несколько заработают в Московской области. Компания планирует открыть «десятки таких центров в разных регионах России».
  • Участники программы должны будут принимать товары, отсортировывать их, хранить и отгружать на доставку. За каждый обработанный товар можно заработать 4 рубля. Если он будет потерян или испорчен, партнёра обяжут компенсировать затраты. Чтобы поучаствовать в программе, надо отправить заявку с информацией о складе на sortcenter@wildberries.ru.
  • По собственным данным, у Wildberries десять складских комплексов в разных регионах и около 100 сортировочных центров общей площадью 720 тысяч м².

#новость #wildberries

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Как я начал продавать товары за рубежом: истории предпринимателей
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Роман Чугин

Работал на складе вб, сейчас продаю со стороны поставщика.

Компенсация за испорченный товар идёт в фонд бакальчук, это не возмещается поставщику раз.
Штрафуют сотрудников — это два.
Безубыточный бизнес.

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10
Emil Ramazanov

Компенсируют рандомно по результатам инвента поставщикам - три, если не компенсировали сразу выставят на выплату при закрытии договора и проведении итоговой сверки - четыре. Единственный вариант не получить компенсацию потеря товара из поставки до поступления на МХ (место хранения).

По штрафам сотрудников действительно спорно т.к. бывает что штраф приходит нескольким сборщикам за один и тот же товар тут уже вопрос к старшим почему отправляют нескольких сотрудников за одним и тем же товаром и выставляют штраф. Но бывают и логичные штрафы, например, штраф за то что сборщик не нашёл товар во время выполнения «волны» на мезонине, а следующий сотрудник этот товар там нашёл. ред.

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0
Роман Чугин

Да, все так и есть.
Работал да на складе?

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0
Emil Ramazanov

Раньше был связан с проверкой МХ товаров на складах и выставлением на списание по обращениям от продавцов

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0
Роман Чугин

Продаёшь на вб?

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0
Dennis Gooddeni

А своих денег, я не намерен отдавать никому ☝️

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0
Карл

Видимо по этому не могу получить товары, заказанные с ноября - повисли на безымянном СЦ. Раньше по Москве заказы доставлялись в срок, уже неделю жду доставки. Соцсети завалены сообщениями о задержках доставки. ред.

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4
Emil Ramazanov

Товар зависает иногда потому что поставщик работая со своего склада, выполнил некачественную упаковку или маркировку товара (и товар соответственно в момент сортировки он выпал/вышел из упаковки). Ну или склад/сц или логистика потеряла товар или отправила товар куда-то не туда, у меня бывало что товар уезжал не в тот город и не в тот ПВЗ из-за ошибки СЦ.
Если совсем завис товар и он пикается каждый день на одном месте или наоборот он потерялся, то просто ждёте 7 или 10 дней с даты заказа, и после будет доступна возможность отмены заказа определённого товара по нажатию на "три точки".

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0
Максим Иванников

За каждый обработанный товар можно заработать 4 рубля. Если он будет потерян или испорчен, партнёра обяжут компенсировать затраты.

Звучит выгодно)

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1
Daniil Levi

Только ради этого стоит купить склад от 500 м2

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2
Ирина Чернозубова

Прочла и не поняла в чем должна быть выгода человека открывшего такой склад? Бешеная аренда такой площади и наем сотрудников за которыми фактически нет шансов уследить, плюс налоги. 4 рубля за обработку одного товара, а за потерю товара возмещается в полном объёме. Ещё вопрос, и как доказать что вещь испорчена не на складе? Именно покупатель портит вещь при примерке, а за логистику склад совсем не должен отвечать. В общем, так себе предложение...

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1
Покупатель

А что на счет воровства ваших сотрудников на ваших складах!!??? Почему приходят вскрытые посылки, а Ваша поддержка шлет нахер????

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1
Aleksei Shtein

Черкизон разрастается

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0
роман долгополов

И это здорово

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–4
Вася Иванов

А где адреса новых складов?

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0
sergjjj

Отличный план!
Раньше сами теряли товар, теперь будут за это деньги с "партнёров" трясти.

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0
Dmitry Supruniuk

хорошая тема для роста без затрат

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0
павел

где-то тут подвох

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0
Роман Ягубов

Написал им на заявленную почту,тишина… видимо завалили заявками на сотрудничество.

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0
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