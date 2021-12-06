Wildberries запустил партнёрские сортировочные центры — партнёры смогут заработать на обработке чужих заказов Статьи редакции
Ритейлер рассчитывает, что программа ускорит обработку и доставку товаров.
- Участниками программы могут стать партнёры, у которых есть свои склады площадью не менее 500 м², сообщает «Ъ» со ссылкой на Wildberries.
- Три сортировочных центра по новой модели начали работать в Москве, в ближайшие дни несколько заработают в Московской области. Компания планирует открыть «десятки таких центров в разных регионах России».
- Участники программы должны будут принимать товары, отсортировывать их, хранить и отгружать на доставку. За каждый обработанный товар можно заработать 4 рубля. Если он будет потерян или испорчен, партнёра обяжут компенсировать затраты. Чтобы поучаствовать в программе, надо отправить заявку с информацией о складе на sortcenter@wildberries.ru.
- По собственным данным, у Wildberries десять складских комплексов в разных регионах и около 100 сортировочных центров общей площадью 720 тысяч м².
Компенсируют рандомно по результатам инвента поставщикам - три, если не компенсировали сразу выставят на выплату при закрытии договора и проведении итоговой сверки - четыре. Единственный вариант не получить компенсацию потеря товара из поставки до поступления на МХ (место хранения).
По штрафам сотрудников действительно спорно т.к. бывает что штраф приходит нескольким сборщикам за один и тот же товар тут уже вопрос к старшим почему отправляют нескольких сотрудников за одним и тем же товаром и выставляют штраф. Но бывают и логичные штрафы, например, штраф за то что сборщик не нашёл товар во время выполнения «волны» на мезонине, а следующий сотрудник этот товар там нашёл. ред.
Товар зависает иногда потому что поставщик работая со своего склада, выполнил некачественную упаковку или маркировку товара (и товар соответственно в момент сортировки он выпал/вышел из упаковки). Ну или склад/сц или логистика потеряла товар или отправила товар куда-то не туда, у меня бывало что товар уезжал не в тот город и не в тот ПВЗ из-за ошибки СЦ.
Если совсем завис товар и он пикается каждый день на одном месте или наоборот он потерялся, то просто ждёте 7 или 10 дней с даты заказа, и после будет доступна возможность отмены заказа определённого товара по нажатию на "три точки".
Прочла и не поняла в чем должна быть выгода человека открывшего такой склад? Бешеная аренда такой площади и наем сотрудников за которыми фактически нет шансов уследить, плюс налоги. 4 рубля за обработку одного товара, а за потерю товара возмещается в полном объёме. Ещё вопрос, и как доказать что вещь испорчена не на складе? Именно покупатель портит вещь при примерке, а за логистику склад совсем не должен отвечать. В общем, так себе предложение...
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