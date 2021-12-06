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Торговля
Маша Цепелева

Wildberries запустил партнёрские сортировочные центры — продавцы смогут заработать на обработке чужих заказов Статьи редакции

Ритейлер рассчитывает, что программа ускорит обработку и доставку товаров.

  • Участниками программы могут стать продавцы, у которых есть свои склады площадью не менее 500 м², сообщает «Ъ» со ссылкой на Wildberries.
  • Три сортировочных центра по новой модели начали работать в Москве, в ближайшие дни несколько заработают в Московской области. Компания планирует открыть «десятки таких центров в разных регионах России».
  • Участники программы должны будут принимать товары, отсортировывать их, хранить и отгружать на доставку. За каждый обработанный товар можно заработать 4 рубля. Если он будет потерян или испорчен, партнёра обяжут компенсировать затраты. Чтобы поучаствовать в программе, надо отправить заявку с информацией о складе на sortcenter@wildberries.ru.
  • По собственным данным, у Wildberries десять складских комплексов в разных регионах и около 100 сортировочных центров общей площадью 720 тысяч м².

#новость #wildberries

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Как я начал продавать товары за рубежом: истории предпринимателей
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Карл

Видимо по этому не могу получить товары, заказанные с ноября - повисли на безымянном СЦ. Раньше по Москве заказы доставлялись в срок, уже неделю жду доставки. Соцсети завалены сообщениями о задержках доставки. ред.

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3
Роман Чугин

Работал на складе вб, сейчас продаю со стороны поставщика.

Компенсация за испорченный товар идёт в фонд бакальчук, это не возмещается поставщику раз.
Штрафуют сотрудников — это два.
Безубыточный бизнес.

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2
Emil Ramazanov

Компенсируют рандомно по результатам инвента три, если не компенсировали сразу выставят на выплату при закрытии договора и проведении итоговой сверки четыре. Единственный вариант не получить компенсацию потеря товара из поставки до поступления на МХ (место хранения).

По штрафам сотрудников действительно спорно т.к. бывает что штраф приходит нескольким сборщикам за один и тот же товар тут уже вопрос к старшим почему отправляют нескольких сотрудников за одним и тем же товаром и выставляют штраф. Но бывают и логичные штрафы, например, штраф за то что сборщик не нашёл товар во время выполнения «волны» на мезонине, а следующий сотрудник этот товар там нашёл.

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0
Aleksei Shtein

Черкизон разрастается

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0
роман долгополов

И это здорово

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–1
Вася Иванов

А где адреса новых складов?

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0
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Торговля
Маша Цепелева
Wildberries запустил партнёрские сортировочные центры — продавцы смогут заработать на обработке чужих заказов Статьи редакции

Ритейлер рассчитывает, что программа ускорит обработку и доставку товаров.

6 6 комментариев
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