Wildberries запустил партнёрские сортировочные центры — продавцы смогут заработать на обработке чужих заказов Статьи редакции
Ритейлер рассчитывает, что программа ускорит обработку и доставку товаров.
- Участниками программы могут стать продавцы, у которых есть свои склады площадью не менее 500 м², сообщает «Ъ» со ссылкой на Wildberries.
- Три сортировочных центра по новой модели начали работать в Москве, в ближайшие дни несколько заработают в Московской области. Компания планирует открыть «десятки таких центров в разных регионах России».
- Участники программы должны будут принимать товары, отсортировывать их, хранить и отгружать на доставку. За каждый обработанный товар можно заработать 4 рубля. Если он будет потерян или испорчен, партнёра обяжут компенсировать затраты. Чтобы поучаствовать в программе, надо отправить заявку с информацией о складе на sortcenter@wildberries.ru.
- По собственным данным, у Wildberries десять складских комплексов в разных регионах и около 100 сортировочных центров общей площадью 720 тысяч м².
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Ритейлер рассчитывает, что программа ускорит обработку и доставку товаров.
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