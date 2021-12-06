Alibaba разделит бизнес по онлайн-торговле на два подразделения — международное и для Китая Статьи редакции
Внутреннее подразделение будет отвечать за Tmall и Taobao, международное — AliExpress и продажи за рубежом.
- Международное подразделение возглавит Цзян Фань, который раньше отвечал за бизнес в Китае. В новую компанию войдёт торговая площадка AliExpress, а также Lazada и Alibaba.com в Юго-Восточной Азии, которые больше ориентированы на продажи зарубежным бизнес-клиентам, пишет Reuters
- Бизнесом внутри Китая — торговыми площадками Tmall и Taobao — будет управлять Труди Дай, которая до этого курировала работу платформ AliExpress, 1688.com, Taobao. Создание подразделений — это часть мер по ускорению роста, отметили в Alibaba.
- Также Alibaba назначила нового финансового директора: замдиректора компании Тоби Сюй cменит Мэгги У на этой должности в апреле 2022 года.
- Alibaba реорганизует бизнес на фоне борьбы с конкурентами, замедляющейся экономики и давления со стороны властей Китая. По словам аналитика Guotai Junan из Гонконга Дэнни Лоу, создание международного подразделения позволит компании найти новый трафик и точки роста на фоне ужесточения регулирования.
- После новости о реорганизации стоимость акций Alibaba на 15:00 по мск упала на 5,6%, до 112,7 гонконгских доллара.
- Alibaba вышла на Гонконгскую биржу в 2019 году с ценой акций 176 гонконгских долларов за штуку. На фоне усиления контроля со стороны китайского регулятора за год акции компании упали на 56,32%.
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