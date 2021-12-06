Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Рубрика развивается при поддержке Почты России
Торговля
Маша Цепелева

«Перекрёсток» начал тестировать мини-магазины «Джем» с самыми популярными товарами, кафе и Wi-Fi Статьи редакции

X5 Group уже тестировала мини-магазины «Перекрёсток Экспресс», но в 2018 году начала закрывать их из-за низких продаж.

25
1516 просмотров

Магазины «Джем Перекрёсток» площадью до 300 м² будут располагаться в «шаговой доступности» от офисов и жилых районов. Первый магазин открылся в Москве на улице Льва Толстого, 23/1. Ещё два появятся в Петербурге в ближайшее время.

Магазин в Москве X5 Group

В московском магазине есть мини-кафе, Wi-Fi, зарядки для устройств и кассы самообслуживания. В зале установлены контейнеры для сбора батареек и пластиковых пакетов для переработки.

Кассы самообслуживания
Торговый зал
Кафе
Кафе и детская зона
Туалет

Ассортимент новых магазинов в пять раз меньше, чем в обычных «Перекрёстках». Его сократили до списка товаров, получивших высокую оценку при опросах покупателей. 60% из них — фрукты, овощи, молочная продукция, готовая еда, выпечка и другое. 30% — собственные торговые марки. Цены будут такими же, как в других «Перекрёстках».

В начале 2022 года компания планирует открыть ещё четыре магазина такого формата в Москве, после решит, как дальше развивать проект.

  • X5 Group развивала сеть мини-магазинов «Перекрёсток Экспресс» площадью до 200 м². В 2018 году компания начала продавать их из-за низкой рентабельности.

#новость #перекрёсток #x5group

25
8
Как я начал продавать товары за рубежом: истории предпринимателей
Читать
!function(){function t(t,e){var o="RussPost — Comments — "+t+" — "+e;void 0!==window.dataLayer&&window.dataLayer.push({event:"data_event",data_description:o})}let e=document.querySelector(".entry-article-footer-title"),o=document.querySelector(".entry-article-footer-button"),n=document.querySelector(".entry-article-footer"),i=[{title:"Как я начал продавать \nтовары за рубежом: \nистории предпринимателей",button:"Читать",link:"https://vc.ru/pochta/325041-kak-kanadskie-lyubiteli-snegohodov-i-kvadrociklov-otkryli-dlya-sebya-rossiyu"},{title:"Как российскому предпринимателю выйти \nна международный рынок",button:"И как же?",link:"https://vc.ru/pochta/325041-kak-kanadskie-lyubiteli-snegohodov-i-kvadrociklov-otkryli-dlya-sebya-rossiyu"}];n.onclick=function(){t(`Link ${a+1}`,"Click")};let a=(r=0,l=i.length-1,r=Math.ceil(r),l=Math.floor(l),Math.floor(Math.random()*(l-r+1))+r);var r,l;e.innerText=i[a].title,o.innerText=i[a].button,n.href=i[a].link,t(`Link ${a+1}`,"Show")}();
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
0
25 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...
Джон Картошкин

Если на говно намазать джем что получится?

Ответить
3
Sergey Ontime

Россия ред.

Ответить
–2
Sergey Ontime

Минусаторы налетеле. Спосайся, кто мажет. Джем) Щютка это.

Ответить
0
умный человек

ты вправду крут

Ответить
1
Маркетологов к стенке

т.е., будут пропускать просрочку через кафе. Это как пример с рыбой из игры на понижение)
Если хотите повысить рентабельность, то надо перекладывать товар на разные полки примерно раз в сутки, а то и меньше, чтобы покупатели больше по магазину блуждали.

Ответить
–8
Dmitry Yashin

Знания о ритейле на грани фантастики))

Ответить
7
Ли Си Цын

будут пропускать просрочку через кафе

Ну так это давно уже стандарт отрасли

Ответить
3
Василий Степанофф

Так они и сейчас всю просрочку через готовую еду в магазинах спускают.

Ответить
1
Дмитрий Милюков

Попытка догнать вкусвилл. Перекресток (Х5) проспали вкусвилл и интернет, хотя были все возможности.

Ответить
0
Василий Степанофф

Меня одного смущают это перекусывающие во Вкусвиле между стопочкой корзинок и холодильником с готовой едой люди ?

Ответить
1
Дмитрий Милюков

Да, одного.

Ответить
4
Денис Трон

У меня рядом с домом ВкусВилл и там кафе достаточно отдельно расположено от касс и стеллажей с продуктами.

Ответить
2
Василий Степанофф

В Моем вкусвиле, прямо на входе. Постоянно спотыкаюсь об этих голодранцев.

Ответить
–2
Nikitinz

Напомнило Нойза:

Прочь с пути, плебей, под колеса не лезь.
Жалкая чернь, трепещи на трассе патриции.
Мы опаздываем в ад, дорогу колеснице.

Ответить
1
Aleksandr Matveev

Вот что-что, но интернет они точно не проспали, и тут они лидеры

Ответить
0
Антон Штадлер

Они даже по меркам отсталого российского ритейла выглядят довольно уныло со всем своими саб-брендами. Хуже только Дикси и Магнит.

Ответить
0
Дмитрий Милюков

В каком месте они лидеры? ОЗОН и ВБ лидеры.

Ответить
–2
умный человек

обожаю ходить за едой в озон

Ответить
0
Дмитрий Милюков

Тупой коммент. Х5 не только едой торгует... И еще про вкусвилл забыли

Ответить
0
Чит Чат

Не верю, что там будет туалет!

Ответить
1
Timur e la squadra

Каннибализация своей же Пятерочки, oh shi~

Ответить
0
Чит Чат

Из фото не понятно, что продается в кафе?

Ответить
0
Ivan Kulmyaev

Мне кажется что до Спар или Ашан таки лучше дойти.

Ответить
0
Ilya Piunov

Классный формат. Думаю очень зайдёт в центре под коворкинги и больших ЖК, где дорогое жилье и работающие семейные, живущие в 1к квартире люди зачастую вынуждены уединяться от шумных детей.

Ответить
0
Олег Астахов

Как по мне, то интерьер туалетов, уютнее чем зал "кафе". Это что за "кафе" - что то среднее между точкой быстрого питания и бюджетной столовой по дизайну. Обесценивает смысл кафе.
И тут в комментариях точно описали жизненный цикл продуктов:
1. На прилавках - до предсрока годности.
2. В салаты и прочую "готовую еду" в отдел кулинария.
3. Затем (когда уже за гранью добра&зла) в это с позволения назвать "кафе".
Ну и вишенкой - кофе из автоматов. Понимаю есть приличные автоматы - не совсем помои "варят", но и не кофе канешн.

Ответить
0
Написать комментарий...
Читать все 25 комментариев
Точка
Точка добавила вебхуки в API

Клиенты смогут получать моментальные уведомления о своём бизнесе.

0
0
Дизайн
Embacy
Как Embacy создает дизайн для клиентов из XXIV стран. Часть I: Привлечение Клиентов

Всем привет! Я — Вадим Орлов, основатель Embacy. Мы создаем брендинг, сайты и иногда интерфейсы для digital-компаний со всего мира — от Австралии до Калифорнии и от Норвегии до ЮАР. А это — первая статья из цикла о том, как у нас все внутри работает. Статья, как и все в цикле, будет длинная, присаживайтесь поудобнее. Если вы на встрече или…

19
24
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
Финансы
Маша Цепелева
ЦБ определит фиксированную сумму для возврата после кражи денег мошенниками Статьи редакции

За квартал банки вернули жертвам около 8% от украденных денег.

235
67
Сервисы
Евгения Евсеева
«Сбер» представил телефонного ассистента, похожего на «защитника Олега» от «Тинькофф» Статьи редакции

Может ответить на звонок и прислать его расшифровку.

87
18
Банк «Открытие»
9 декабря банк «Открытие» и Яндекс.Бизнес проводят очередное бизнес-шоу «Цифровая эволюция бизнеса»

Тема шоу — как компаниям малого и среднего бизнеса продвигать продажи и завоевывать новую аудиторию покупателей через онлайн-каналы

0
0
Медиа
Маша Цепелева
«Бизнесом чуть-чуть занимаюсь, чтобы не закиснуть мозгами»: Олег Тиньков рассказал о продолжении борьбы с лейкемией Статьи редакции

Бизнесмен считает, что победить болезнь окончательно невозможно.

Олег Тиньков
193
114
СберМаркет
Глава СберМаркета Асан Курмангужин запустил подкаст Asan Talks в YouTube

В выпусках Асан берет интервью у топ-менеджеров крупных компаний и обсуждает вопросы саморазвития и лидерства

1
6
Техника
Сергей Кузнецов
Главное за неделю: перемены в VK, свисток Tesla, итоги года Apple Music и Spotify

Это очередной подкаст Telegram-канала ForGeeks с Сергеем Кузнецовым и Павлом Бесединым. Расскажем, что поменялось в VK за последнюю неделю, зачем Илон Маск сделал свисток и квадроцикл, а также, почему в России популярен рэп и можно ли с этим что-то сделать. Слушайте свежий выпуск, читайте и подписывайтесь.

0
Master Delivery
OPS-инструкция для стартапа по доставке: как выжить и наладить операционку

В преддверии первой годовщины запуска сервиса гиперлокальной доставки Прямиком, который развивает наша компания, вспомнили с ребятами из операционного отдела, как всё начиналось. Андрей Резник, региональный менеджер Master Delivery, и Анатолий Голованец, старший менеджер по франчайзингу, собрали ТОП-5 советов для тех, кто сейчас в самом начале.

0
2
Офтоп
Евгений Вилков
vc.ru превратился в книгу жалоб

Вам не кажется, что vc.ru превращается в сайт для жалоб на разные сервисы и компании?

247
356
Почта России
Как столярная мастерская из Рязани начала продавать товары по всему миру

И прошла путь от мебели ручной работы к деревянным игрушкам.

10
6
Больше статей
null