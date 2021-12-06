«Перекрёсток» начал тестировать мини-магазины «Джем» с самыми популярными товарами, кафе и Wi-Fi Статьи редакции
X5 Group уже тестировала мини-магазины «Перекрёсток Экспресс», но в 2018 году начала закрывать их из-за низких продаж.
Магазины «Джем Перекрёсток» площадью до 300 м² будут располагаться в «шаговой доступности» от офисов и жилых районов. Первый магазин открылся в Москве на улице Льва Толстого, 23/1. Ещё два появятся в Петербурге в ближайшее время.
В московском магазине есть мини-кафе, Wi-Fi, зарядки для устройств и кассы самообслуживания. В зале установлены контейнеры для сбора батареек и пластиковых пакетов для переработки.
Ассортимент новых магазинов в пять раз меньше, чем в обычных «Перекрёстках». Его сократили до списка товаров, получивших высокую оценку при опросах покупателей. 60% из них — фрукты, овощи, молочная продукция, готовая еда, выпечка и другое. 30% — собственные торговые марки. Цены будут такими же, как в других «Перекрёстках».
В начале 2022 года компания планирует открыть ещё четыре магазина такого формата в Москве, после решит, как дальше развивать проект.
- X5 Group развивала сеть мини-магазинов «Перекрёсток Экспресс» площадью до 200 м². В 2018 году компания начала продавать их из-за низкой рентабельности.
Как по мне, то интерьер туалетов, уютнее чем зал "кафе". Это что за "кафе" - что то среднее между точкой быстрого питания и бюджетной столовой по дизайну. Обесценивает смысл кафе.
И тут в комментариях точно описали жизненный цикл продуктов:
1. На прилавках - до предсрока годности.
2. В салаты и прочую "готовую еду" в отдел кулинария.
3. Затем (когда уже за гранью добра&зла) в это с позволения назвать "кафе".
Ну и вишенкой - кофе из автоматов. Понимаю есть приличные автоматы - не совсем помои "варят", но и не кофе канешн.
Всем привет! Я — Вадим Орлов, основатель Embacy. Мы создаем брендинг, сайты и иногда интерфейсы для digital-компаний со всего мира — от Австралии до Калифорнии и от Норвегии до ЮАР. А это — первая статья из цикла о том, как у нас все внутри работает. Статья, как и все в цикле, будет длинная, присаживайтесь поудобнее. Если вы на встрече или…
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